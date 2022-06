L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 giugno 2022. Si prosegue in questa sede con le analisi astrali sui segni della seconda sestina. pronti a scoprire chi avrà la meglio nella giornata di mercoledì? In evidenza in questa parte centrale della settimana l'ottimo sestile in atto tra Plutone e Nettuno, a tutto vantaggio del Capricorno grande favorito in amore. Il migliore tra i sei simboli in analisi risulta Bilancia, valutato al "top del giorno". Si profila un periodo portatore di lieve ansia a più di qualche nativo del Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 29 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Mercoledì 29 giugno, l'oroscopo su amore e lavoro

Bilancia: 'top del giorno'. Ancora una giornata esaltante, stracolma di forza, vitalità e mordente. Vi farà piacere essere al centro dell’attenzione, sfoggiando comportamenti generosi. Buone garanzie di successo nelle iniziative professionali, nello sport e tra le lenzuola. Nel lavoro, confidando nelle vostre capacità e nella buona sorte, siete ben oltre la metà del percorso verso il successo desiderato. Ancora un piccolo sforzo e potrete dire di essere a buon punto su ciò che sapete. In amore invece, da non escludere la ricomparsa di un’ex fiamma, dopo un lungo periodo di silenzio.

Un recupero di vivacità e interesse nella coppia con piccoli problemi da risolvere. Per la salute, una botta d’energia e d’erotismo da spendere senza remore nell’alcova dei sentimenti. Una cura miracolosa per il fisico? Lunghe passeggiate all'alba, possibilmente lungomare o nel verde incontaminato.

Scorpione: ★★★★. La Luna in Cancro, abbastanza dinamica e sufficientemente generosa, assicura una giornata piacevole e serena.

Approfittatene per organizzare qualcosa di speciale. La favorevole presenza del Sole in congiunzione alla Luna, in questo momento entrambi in un segno d'Acqua come il vostro, si farà sentire, soprattutto nel campo degli affari. Nel lavoro andrete a mille, soprattutto per quanto riguarda entrate, contatti e colloqui. Insomma, una vittoria su tutta la linea!

In amore, se siete in cerca di una storia importante, saprete suscitare interesse con comportamenti spigliati, dialettica brillante e tanta simpatia. Entusiasmo e allegria in notevole rialzo: è assodato, sono da sempre le migliori medicine per l'umore e il fisico in generale. Metteteci poi gite, viaggi ed esperienze da vivere in gruppo è il gioco è fatto.

Sagittario: ★★★. Le previsioni dell'oroscopo per la giornata del 29 giugno vede in lieve calo la forma fisica e l'umore generale. Probabile il sopraggiungere di un filo d'ansia a scompaginare la giornata. Cercate in questo momento di prendere tempo, magari un momento in cui avrete la possibilità di farlo poiché di questo avete bisogno per riflettere sulle vostre relazioni sia private che con i colleghi o familiari.

Avete un attimo necessità di fare il quadro della situazione e non è il caso di essere frettolosi in qualsiasi stato d’animo vi troviate. Nel lavoro, l’intuito finanziario funziona più che bene ma, contrariamente al solito, avrete un po’ di timore a seguire i suoi suggerimenti. Osate pure, ma con intelligenza! Se single e magari un po’ in crisi, non tanto per mancanza di occasioni quanto per un crescente bisogno di cambiare stato civile, attenzione: in arrivo novità a fine settimana.

Oroscopo, le analisi astrali del 29 giugno

Capricorno: ★★★★★. Favoriti in amore! In primissimo piano il sestile Nettuno-Plutone, quest'ultimo presente nel vostro segno. La giornata è ideale per occuparsi di questioni relative ai sentimenti, alla casa e alle questioni che più vi premono.

Volendo, riordinare, fare giardinaggio o eseguire piccoli lavori di manutenzione potrebbero dare piccole ma significative soddisfazioni, non solo a voi ma anche a chi avete accanto. Saprete destreggiarvi abilmente tra le varie incombenze, dimostrando ancora una volta la vostra manualità. Approfittate dei momenti di riposo per mettere a punto nuovi programmi da seguire, evitando così di perder tempo prezioso. In amore sappiate che certe divergenze d’opinione, specie in famiglia, possono essere superate puntando sulle cose concrete e sugli obiettivi da realizzare insieme. Il buonumore e l’ottimismo fanno miracoli, anche se le energie cominciano a scarseggiare. Concedetevi delle pause per non stancarvi troppo.

Acquario: ★★★★. Il senso pratico, vostro punto forte, questo mercoledì vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella vita quotidiana. Sul piano sociale, disporrete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza. In ambito lavorativo invece c’è un po’ di caos, forse dovuto alla difficoltà di armonizzare gli intenti con le possibilità concrete d’azione: tentate altre vie. In amore intanto l’intesa di coppia risulta in netto miglioramento: se cercherete di dividere con il partner non solo i doveri della quotidianità, ma anche i piccoli piaceri, sarete senz'altro sulla strada buona. No alle improvvisazioni, alle decisioni prese senza riflettere, alle sorprese che, alla resa dei conti, potrebbero diventare delusioni.

Tenete invece sotto controllo l’alimentazione in questo periodo e non esagerate con gli alcolici.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 29 giugno, prevede un periodo stabile, anche se impostato sull'ordinaria routine. Il buon sestile offerto da Nettuno con Plutone vi sarà utilissimo per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro generale, su quasi tutti i fronti. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche: sappiate che è tempo di bilanci. Nel lavoro, dinamici e attivi nelle attività da svolgere, come nel sociale, potrete presto concludere buoni affari e magari portare a termine alcuni impegni che avevate in sospeso. In amore, l’egoismo di alcune persone che credevate sincere potrebbe riflettersi sul rapporto di coppia, e questo un po' vi infastidisce: tranquilli, saprete affrontare l’argomento in modo costruttivo, facendo capire alla persona interessata dov'è che sbaglia. Sfruttate questa bella energia che vi regala Nettuno per dare scacco alla pigrizia e dedicarvi a quelle attività che rimandate da tempo.