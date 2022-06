L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 giugno 2022. Sotto controllo da parte dell'Astrologia giornaliera sono i sei simboli dello zodiaco appartenenti alla seconda tranche, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata valutata con le quattro stelline dei periodi "normali".

Ossia, poca negatività e altrettanta poca positività, insomma una via di mezzo tra le due cose. L'importante è non farsi prendere dalla voglia di strafare: ogni cosa ha i suoi tempi, voi dovete saperli gestire con intelligenza (chiamatela pure pazienza). Spesso siete orientati a fidarvi solo di voi stessi, ma in questo caso dovrete ricredervi: a causa della Luna contraria, avete preso un granchio. Meglio quindi aprire le orecchie e ascoltare anche altri pareri: la prossima volta, non sbaglierete. Nel lavoro, districarsi dall’impaccio d’aver combinato un pasticcio non è facile. Ma alla fine, il capo mostrerà un po’ di comprensione per voi. In amore supererete quasi ogni divergenza, se ciò che vi unisce è qualcosa di profondo.

Se invece fosse superficiale, meglio abbandonare il campo.

Scorpione: ★★★★. Anche per voi dello Scorpione, come per gli amici nativi dell'Ariete, vi attente un mercoledì improntato alla naturale ordinarietà. Gli eventi, le persone e i programmi del periodo si ripetono, a volte stancano: è la routine alla quale siamo abituati.

Avete bisogno di spazio vitale, d’aria per la vostra mente e calore per il vostro umore: la Luna in Cancro, in procinto di entrare in Leone, ve ne darà presto l’occasione. Un giro per i negozi a fare shopping e subito trovate nuovi spunti, magari qualcosa che vi colpisce e il cuore torna a battere di nuovo. Nel lavoro, col vostro impegno e il vostro modo brillante di risolvere intrighi burocratici, vi siete meritati una bella lode davanti a tutti.

In amore intanto le parole, fluide e avvolgenti, vi salgono alle labbra direttamente dall’anima.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 3 giugno preannuncia per tantissimi del segno una magnifica giornata. Tantissima la voglia di ritrovare quella serenità interiore forse perduta nei giorni o mesi scorsi. Da adesso "la musica" dovrebbe cambiare in meglio. Troverete la complicità di una persona alla quale confidare tutti i vostri segreti. Il bello è che in ogni situazione non sarete mai soli. L’armonia della Luna in Cancro si farà notare nei rapporti con gli altri, che miglioreranno all’improvviso. Nel lavoro, questo venerdì quello che un tempo v’infastidiva di certo riuscirete a vederlo come un piccolo incidente di percorso e non perderete il sorriso dalle labbra.

In amore non fatevi rattristare dai giochi della mente, perché tutti i vostri timori sono totalmente infondati in questo periodo! Intanto, una bella amicizia, nata quasi per caso, potrebbe trasformarsi in qualcos’altro. Ma voi dovete essere i primi a volerlo.

Oroscopo e stelle del 3 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Il sottotono incombe! Non lasciatevi travolgere dal periodo instabile, ok? La vera negatività ce la portiamo un po' tutti nella testa: non esiste la cosiddetta "sfiga", spesso siamo noi a favorirla con atteggiamenti passivi, inconcludenti o disattenti. La Luna in transito in Cancro, poi, vi renderà emotivamente fragili e leggermente più instabili del solito, dunque assai bisognosi (al più presto) di un rifugio sicuro e concreto.

Riuscirete forse a trovarlo nelle braccia della persona amata o nel dialogo col vostro migliore amico o amica. Nel lavoro, acquisire le giuste conoscenze è assolutamente necessario, per trovare poi un posto con maggiore facilità. Anche la teoria serve, ricordatelo! In amore invece, un rapporto fatto di molte mail, per quanto appassionate esse siano, non basta a nutrire il vostro bisogno d’affetto: occorre ben altro, e lo sapete. I sogni possono tranquillamente diventare realtà, ma l’impegno e la fedeltà verso l’altro devono essere una costante ineccepibile.

Acquario: ★★★★. Giornata non male, anche se potrebbero esserci dei momenti nei quali vi sarà richiesta una maggiore attenzione. Non lasciatevi trasportare da inutili ansie: verificate, analizzate, chiedete consigli a chi sa e poi agite.

La Luna favorevole porta una ventata di freschezza, rasserena il cuore e rilancia la vita di relazione. Notizie rassicuranti, in merito ad un contratto o ad una questione che da tempo vi tiene un po’ sulle spine. Progetti fantastici e slanci romantici inteneriscono il cuore di chi amate; per suggellare l’intesa ritrovata, una piccola vacanza sarebbe il massimo. Il lavoro richiederà molto impegno, ma d’altro canto ci saranno nuove aperture che stanno a poco a poco apparendo all’orizzonte; se com’è probabile non vorrete passare la mano, dovrete avere nervi saldi e un pizzico d’astuzia per vincere la partita. Non avete nessun motivo per lamentarvi del fisico: eventuali disturbi saranno da imputare allo stress.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 3 giugno, prevede con una certa sicurezza la presenza di un periodo davvero molto positivo. Ovviamente da sfruttare, colendo, nella messa in opera di progetti di un certo spessore. Grazie alla Luna in Cancro le possibilità di trascorrere un periodo frizzante non mancano. Se poi vi uniste anche un po’ di senso pratico, allora i giochi saranno fatti. Nell’organizzazione infatti non siete il massimo, ma per queste cose troverete una persona amica sempre a disposizione nei momenti di bisogno. Nel lavoro, durante la meritata pausa potrebbero venire in mente due idee nuove e interessanti. Mettetele subito nero su bianco o dimenticherete tutto. In amore le decisioni, dalle piccole cose a quelle più importanti, andranno prese in sintonia col partner, giusto per non sembrare troppo egoisti. In questo periodo intanto le energie avranno modo di rinnovarsi quasi completamente.