L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 giugno 2022. In evidenza la seconda parte delle analisi astrologiche sulla giornata di giovedì. In primissimo piano l'ottimo trigono astrale Luna-Nettuno, a vantaggio del segno dei Pesci. Ottimo momento anche per coloro nativi della Bilancia, al contrario di Sagittario e Acquario valutati in calo rispetto alle giornate precedenti.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Giovedì 30 giugno, oroscopo amore e lavoro

Bilancia: ★★★★★. Giovedì brillante su ogni fronte, positivo al punto giusto e con un pizzico di buona sorte pronta a venir fuori in alcuni momenti delicati del periodo. Armatevi di fiducia in voi stessi e agite come meglio credete: a questo giro le stelle sono con voi! Con la Luna armonica a Nettuno, pronta a passare nel segno del Leone, le vostre iniziative specie in ambito sentimentale avranno esiti sorprendenti. Le emozioni si susseguiranno rapidamente anche nel campo professionale, adeguate il vostro ritmo. Potreste finalmente ricoprire un ruolo di grande prestigio, senza alcun timore di affrontare impegni o responsabilità che questo possa comportare.

In amore la serata si prospetta incandescente. Che siate già in coppia o alla ricerca di nuove conquiste, le vostre aspirazioni non verranno certo deluse.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì predicono un giorno positivo, forse un pochino blando, sicuramente migliore di alcuni periodi vissuti poco tempo addietro.

Con la Luna in Cancro parzialmente monca in fatto di piena positività per via dell'opposizione con Plutone, orgoglio, testardaggine e gelosia in amore potrebbero creare qualche lieve complicazione. Se parteciperete a un evento oppure a un ritrovo conviviale scegliete un look sobrio, farete certamente bella figura, anche non indossando un abito "per forza firmato".

Parlando di lavoro: affari, colloqui di rito oppure esami di qualsiasi tipo si risolveranno felicemente, ma che fatica! Forse un po' di stress unito a piccoli ritardi rispetto alla tabella di marcia saranno il vostro tallone d'Achille. In amore inutile lottare per avvicinarsi a una persona troppo diversa da voi. Meglio cambiare obbiettivo oppure riflettere per un po’, aspettando un’altra occasione.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 30 giugno mette sul piatto della bilancia una giornata poco positiva, sicuramente più impegnativa del solito. Occhio solo a non strafare, usate la testa non l'istinto! In merito alla gestione delle questioni più delicate, un consiglio: utilizzate la diplomazia adatta al caso, ma non smarritevi di fronte a eventuali resistenze.

Un amico fidato saprà darvi una preziosa indicazione e potrete potenziare la vostra attività. Nel frattempo seguite al dettaglio i programmi già impostati e non lasciatevi tentare da scorciatoie che potrebbero rivelarsi controproducenti. In amore in questo momento non lasciate che si instauri una barriera d'indifferenza tra voi e il partner. Impegnatevi per ritrovare la complicità di un tempo. Se poi qualcuno di voi avesse intenzione di smettere di fumare, non dovrà desistere alla prima difficoltà, ma puntare dritto all'obbiettivo.

Oroscopo, previsioni zodiacali del 30 giugno

Capricorno: ★★★★. Una giornata sufficientemente performante per alcune cose tipo il lavoro, in altre invece - affetti e sentimenti in primo piano - sarà da considerare nettamente positiva.

Giornata in prevalenza altalenante pertanto. Nonostante la vostra disponibilità, in amore non riuscite a ritrovare la giusta sintonia. Prendete tempo, valutate bene i vostri sentimenti e procedete con cautela finché non avrete ben chiara la situazione. Nel lavoro sarete incerti riguardo a un’offerta di collaborazione: riflettete, visto che dovrete sottostare a qualche compromesso di natura economica o contrattuale. Qualche delusione per quei single "aspiranti rubacuori": a parole ve la cavate benissimo, ma poi nei fatti vi perdete dentro il classico bicchiere d’acqua. Gli astri in questo momento vi consigliano di evitare gli eccessi, sia alimentari che fisici. Bevete molta acqua, passeggiate e pensate positivo.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono in evidenza una giornata inficiata da uno stressante "sottotono" generale. L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta della dissonanza della Luna in Cancro, questo giovedì sotto opposizione da Plutone. Nel lavoro diluite nel tempo gli impegni evitando di sovraccaricarvi, ora che siete vicini alla realizzazione dei vostri progetti meglio restare con i piedi per terra. In amore, parlando di single, giocando col fuoco alla fine rischiate di bruciarvi. È quello che vi capiterà se non la smetterete di scherzare con i sentimenti altrui.

In coppia potrebbero esserci lievi scorribande dialettiche: botta e risposta con invito finale a visitare... quel paese!

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno, di giovedì 30 giugno, predice un periodo ottimo. A dare sostegno una meravigliosa Luna in Cancro, nel periodo in trigono al vostro Nettuno. Le stelle vi assicurano pertanto una giornata aerea e briosa. Sebbene siate più propensi a soddisfare il presente, saprete anche come investire sul futuro. Le ferie ormai sono in procinto di essere vissute e gli impegni lavorativi si apprestano a diventare "soltanto un ricordo": rinfrescatevi la memoria con un viaggio breve, ma intenso, fatto gli anni passati e riproponetelo. La vivace disinvoltura con cui gestite alcune situazioni è già un primo passo verso il successo. In più sarete saggi e lungimiranti anche in amore. Dichiarazioni a sorpresa, magari via internet, da un amico o da un collega al quale non avevate mai pensato in termini sentimentali.