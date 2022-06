L'oroscopo del weekend che va dal 25 al 26 giugno vedrà un Gemelli romanticone grazie a Venere nel segno, mentre Leone ritroverà lentamente un po’ di serenità in amore. Sagittario dovrà evitare di causare inutili incomprensioni di coppia, mentre Capricorno non dovrà intestardirsi al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 25 al 26 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 25-26 giugno 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Venere in sestile regolerà la passione tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte lavorativo ci penseranno astri come Marte e Giove a portarvi al successo, mentre Mercurio vi farà venire in mente idee audaci. Voto - 9️⃣

Toro: primo weekend senza più l'ausilio di Venere secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso però andrete ancora molto bene, soprattutto nella giornata di sabato, quando la Luna sarà nel vostro cielo. Single oppure no dunque, non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti, perché vi attendono ancora momenti molto belli. Nel lavoro con il giusto ingegno e impegno raggiungere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo pieno d'amore per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto durante la giornata di domenica. Single oppure no, vi sentirete ottimisti e romanticoni, con la voglia di allargare i vostri orizzonti e provare a dare maggior risalto alla vostra vita amorosa.

Sul fronte lavorativo avrete le idee ben chiare grazie a Mercurio nel segno, rispettando una precisa tabella di marcia e raggiungendo il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Cancro: un ottimo Sole sarà nel vostro cielo secondo l'oroscopo del prossimo weekend. In amore condividere passioni, desideri e sentimenti con la persona che vi piace vi permetterà di consolidare il vostro legame, e rendere più forte il vostro rapporto.

Nel lavoro continuerete a non sentirvi sempre a vostro agio, per cui forse potrebbe essere necessario il consiglio di un collega. Voto - 7️⃣

Leone: fine settimana piacevole dal punto di vista sentimentale. Con Venere ora finalmente dalla vostra parte, lentamente la vostra relazione di coppia sarà sempre più affiatata, mentre se siete single vi piacerà fare nuove conoscenze.

Nel lavoro forse dovreste fare qualche sacrificio, ciò nonostante potreste riuscire a raggiungere i risultati che volete. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale poco convincente per voi. Da quando Venere si è messa contro di voi, la vostra vita amorosa non sta andando come volete. Single oppure no, dovrete dare un'aggiustatina al vostro carattere per cercare di sembrare più amichevoli. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grandi cambiamenti, il che significa che portare avanti certi progetti potrebbe non essere così facile per voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: ottimo cielo nel corso del prossino fine settimana. La buona posizione di Venere vi aiuterà a sfruttare alla perfezione il vostro tempo libero, e dedicarlo alla vostra fiamma.

In ambito professionale non avrete alcun dubbio e le vostre idee potrebbero anche funzionare se saprete come applicarle. Voto - 8️⃣

Scorpione: anche se Venere non sarà più sfavorevole, ci saranno ancora alcune cose da sistemare in amore affinché le cose tornino a funzionare. In questo fine settimana inoltre, guardatevi le spalle dalla Luna, soprattutto nella giornata di sabato. Sul fronte professionale sarà un weekend quasi anonimo per voi, con pochi momenti veramente stimolanti o positivi. Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo del fine settimana che purtroppo vedrà un cielo sfavorevole in amore. Dimostrare i vostri sentimenti quando la Luna e Venere sono in opposizione sarà difficile, perché la vostra fiamma potrebbe spesso fraintendere le vostre intenzioni.

Settore professionale nel complesso discreto grazie a Marte e Giove, ma con Mercurio opposto valutate sempre eventuali imprevisti. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali nel complesso convincenti dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, arriveranno momenti discreti tra voi e il partner, ma sappiate che potrete fare di meglio. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più convinti delle vostre idee e se necessario, prendersi qualche rischio. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che finalmente si accenderà da questo fine settimana. Venere sarà in trigono dal segno dei Gemelli, e la Luna sarà favorevole a partire da domenica, dunque datevi da fare per rendere magico il vostro rapporto.

Nessun problema per quanto riguarda il lavoro. Con un cielo favorevole come questo non potrete sbagliare. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo purtroppo in calo per quanto riguarda i sentimenti. Venere in quadratura dal segno dei Gemelli non vi metterà nelle condizioni ideali per sentirvi felici insieme al partner. Sarà meglio inventarsi qualcosa per recuperare terreno subito. Settore professionale tutto sommato discreto, anche se con Mercurio in quadratura non tutti i vostri progetti saranno così semplici da gestire. Voto - 6️⃣