L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 giugno 2022 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In evidenza i sei simboli astrali rientranti nella prima tranche zodiacale. Curiosi di conoscere i voti in pagelle dei segni e come andrà il periodo in analisi? Certo che sì, pertanto iniziamo subito a entrare nel merito analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica e, di conseguenza, svelare l'attesissima classifica settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa settimana mettete da parte il vostro spirito polemico e fate piuttosto appello a tutta la diplomazia di cui siete capaci: sarà questa la vostra carta vincente. Giovedì o venerdì non si escludono momenti difficili sul fronte professionale: se ne avete la possibilità chiedete consiglio a chi ne sa più di voi. In amore urge una riflessione approfondita sulle ultime vicende. Se siete single e in cerca dell’anima gemella, sappiate che già da lunedì o comunque nei primi giorni della settimana potreste fare un incontro molto interessante.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ lunedì 13, martedì 4;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18, domenica 19;

★★★ venerdì 17 giugno;

★★ giovedì 16 giugno 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

In questi sette giorni a venire dovrete prendere in mano una situazione delicata e sbloccarla, dunque armatevi di tutta la vostra pazienza e il vostro proverbiale autocontrollo. Il lavoro è importante ma non deve prendere il sopravvento su tutto il resto. Ergo, non trascurate i familiari e, più in generale, tutto ciò che appartiene alla vostra vita privata.

Possibile qualche fitta di gelosia: prima di parlare, verificate se ci siano delle ragioni valide. Sul fronte sentimentale infatti, non si esclude che il partner vi stia deludendo con qualche suo atteggiamento: affrontate la questione senza covare risentimento.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ sabato 18, domenica 19;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16, venerdì 17;

★★★ martedì 14 giugno;

★★ mercoledì 15 giugno 2022.

♐ Sagittario: voto 7.

Potrebbero essere in arrivo inattese entrate economiche tra martedì e mercoledì: state di vedetta! E intanto pensate a come recuperare alcuni rapporti privati che sono un po’ alla deriva: buona parte della responsabilità è vostra, dunque agite di conseguenza. Riceverete conferme riguardanti la sfera familiare con anche meritati apprezzamenti per il lavoro svolto nell'ambito della stessa. Nella vita privata vi muoverete con leggerezza e saprete far sentire la persona amata perfettamente a suo agio. Saprete ascoltarla e capirla, ricevendo in cambio tanto amore. Non dimenticate, però, di fare un po’ di sport. Avete energia fisica e mentale da vendere, fatene buon uso!

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno lunedì 13 giugno (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 14, mercoledì 15;

★★★★ giovedì 16, venerdì 17;

★★★ sabato 18 giugno;

★★ domenica 19 giugno 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Si prevede una splendida settimana. In ambito professionale c’è fermento: stanno arrivando nuove occasioni ma non è detto che abbiate tanta voglia di cambiare: pensateci su con calma, poi deciderete se sarà il caso. La vita sentimentale si preannuncia costellata di certezze. La Luna nel segno darà una mano alla stabilità dei rapporti: le persone a cui tenete capiranno quanto sia importante il vostro amore e anche eventuali bufere passeranno in fretta.

Per quanto riguarda l’attività professionale, invece, sentirete forte la voglia di affrontare nuove sfide. Avrete anche la possibilità di fare incontri assai costruttivi.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 15 giugno (Luna nel segno);

★★★★★ giovedì 16, venerdì 17, domenica 19;

★★★★ lunedì 13, martedì 14, sabato 18.

♒ Acquario: voto 9. La Luna entra nel segno giovedì 16 giugno e vi regala un pieno di energia; certo, in agguato ci sono alcune situazioni da mettere in sicurezza ma, grazie al vostro entusiasmo e alimentare e l'appoggio familiare riuscirete a portare a termine ogni cosa. In generale il bilancio di questa settimana sarà comunque positivo. Rilassatevi e cercate di vivere questo periodo con fiducia e tanta allegria.

La prima giornata di questa settimana sarà un po' difficile: dovrete affrontare qualche bega di troppo e potrebbero esserci anche alcune preoccupazioni legate a un conoscente. Da martedì in poi invece, per fortuna le cose miglioreranno nettamente anche grazie all’intervento di una persona speciale.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno giovedì 16 giugno (Luna nel segno);

★★★★★ mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18;

★★★★ martedì 14, domenica 19;

★★★ lunedì 13 giugno 2022.

♓ Pesci: voto 7. Sentirete forte il bisogno d'amore, passione, emozioni vive e forti: è l'aria vacanziera dell'estate, quella che finalmente sta sbocciando anche dentro di voi. A un certo punto vi domanderete se sia meglio lasciarsi andare oppure conservare un po’ di prudenza per non rischiare scottature.

Beh, buttatevi, anche senza paracadute basta che centriate l'obbiettivo. Dovete tirare fuori tutta la vostra determinazione dinanzi a una complessa questione lavorativa: il successo è assicurato, naturalmente! Avete passato un periodo un po’ critico, ma state ritrovando tutto il vostro splendore e un sufficiente ottimismo: beato chi vi avrà vicino in questo fine settimana.

La classifica a stelline settimanale: