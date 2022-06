L'oroscopo della settimana che va dal 27 giugno al 3 luglio vedrà arrivare più momenti fortunati per l'Ariete, mentre Pesci potrebbe assumere un atteggiamento diverso nei confronti del partner. Sagittario dovrà fare attenzione in amore a causa di Venere, mentre Bilancia riuscirà ad attirare l'attenzione che merita. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 27 giugno al 3 luglio.

Previsioni oroscopo dal 27 giugno al 3 luglio 2022 segno per segno

Ariete: sarà una settimana con più momenti fortunati per voi nativi del segno.

Sul fronte amoroso Venere sarà dalla vostra parte, la Luna invece vi volterà le spalle tra martedì e giovedì. Single oppure no, in ogni caso avrete buone probabilità di sviluppare la giusta intesa con la persona che amate, attenzione soltanto quando la Luna sarà contraria. Per quanto riguarda il lavoro non avrete nessuna difficoltà nel gestire i vostri progetti, merito in particolare di astri come Marte, Giove e Mercurio. Voto - 8️⃣

Toro: periodo tutto sommato tranquillo per voi secondo l'oroscopo della prossima settimana. Certo, questo cielo forse non sarà così luminoso come qualche tempo fa, ciò nonostante avrete comunque modo di sentirvi bene insieme alle persone che amate, single oppure no.

Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Nel lavoro presto arriverà una buona dose di energie da investire al meglio per i vostri progetti. Attenzione però a Saturno in quadratura. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale semplicemente perfetta per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà nel vostro cielo, mentre la Luna navigherà in buone posizioni per tutta la settimana.

Single oppure no, mostrate sempre la parte migliore di voi, e con un po’ di fortuna, vedrete che il resto verrà da sé. Nel lavoro gli impegni non mancheranno, ma dovrete saperli gestire bene per portare a casa buoni risultati. In ogni caso, con stelle come Marte, Giove, Saturno e Mercurio tutte in buon aspetto non avrete di cui preoccuparvi.

Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali nel complesso positive per voi nativi del segno. In amore non vi mancherà quella spinta, quello slancio di cui avrete bisogno per intensificare il vostro rapporto. Se siete single avere un atteggiamento più diretto, ma simpatico al tempo stesso, vi aiuterà a fare nuove e interessanti amicizie. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ma non sempre otterrete i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Leone: un'ottima settimana per voi per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, potrete contare sulla buona posizione di Venere, e della Luna, soprattutto durante il fine settimana. Single oppure no, probabilmente saprete cosa fare per conquistare il cuore della persona che amate.

In ambito lavorativo non dovrete fermarvi di fronte agli ostacoli se davvero volete intraprendere nuove strade. Voto - 8️⃣

Vergine: ultimamente non vi sentite molto fortunati in amore. Questa Venere rappresenta un vero e proprio ostacolo per voi, da rendere difficile il vostro rapporto. Se siete single fare nuove conoscenze sarà possibile, ma non aspettatevi di arrivare fino in fondo velocemente. Per quanto riguarda il lavoro una buona organizzazione sarà fondamentale per non ritrovarvi in crisi durante lo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: partirete a razzo in questa nuova settimana secondo l'oroscopo, ma a partire da mercoledì potreste rallentare, soprattutto in amore a causa della Luna in quadratura.

Mantenete un certo ottimismo, perché nel weekend avrete modo di rifarvi, single o meno. Molto bene invece sul fronte professionale, grazie soprattutto a Mercurio in trigono, che vi aiuterà a evitare imprevisti. Attenzione invece a Marte e Giove opposti. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo che può diventare interessante in amore se saprete sfruttare bene questo cielo. Le giornate di mercoledì e giovedì in particolare, potrebbero essere le più adatte per vivere al meglio la vostra vita sentimentale. Attenzione invece nel weekend, quando la Luna si sposterà in quadratura nel segno del Leone. Sul fronte professionale dovrete rilassarvi, non aggiungere nuovi impegni nella vostra agenda, e concentrarvi sui vostri progetti, cercando di rispettare le scadenze e fare lavori di qualità.

Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale non ottimale per voi secondo l'oroscopo della prossima settimana. Sul fronte amoroso i rapporti con il partner potrebbero essere tesi a causa di alcuni problemi che non riuscite a risolvere insieme. Provateci nel weekend, quando la Luna sarà in trigono dal segno del Leone. Se siete single dovrete cercare di essere più flessibili e di mentalità aperta. Per quanto riguarda il lavoro le competenze non vi mancheranno, ma dovrete dimostrare maggior affidabilità. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi, ma nulla di più. In amore infatti avrete i vostri alti e bassi, e con il partner non sempre potreste essere della stessa linea di pensiero.

Ciò nonostante cercate di essere abbastanza comprensivi. Sul fronte professionale non sarete spesso così concentrati, e ciò potrebbe incidere negativamente sui risultati che otterrete. Voto - 7️⃣

Acquario: ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e non vi farete mancare nulla tra voi e il partner per sentirvi felici insieme. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione. Se siete single vi sentirete ispirati e romantici quanto basta da attirare la giusta attenzione verso la persona che vi piace. Nel lavoro sarete piuttosto precisi in quel che fate grazie a Mercurio, mentre con Marte e Giove in sestile vi darete da fare per portare a termine i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Pesci: il vostro atteggiamento nei confronti del partner non sarà così amichevole durante la prossima settimana. Venere in quadratura vi farà perdere quella voglia d'amore che solitamente avete. Affidatevi alla Luna in trigono dal segno amico del Cancro tra le giornate di mercoledì e giovedì. Sul fronte lavorativo dovrete rimettere le idee in ordine, e cercare di ripartire. Voto - 6️⃣