È pronto l'oroscopo settimanale 27 giugno-3 luglio per il settore amoroso e relazionale. Questa è una settimana davvero particolare perché si assiste al cambio di testimone tra il mese di giugno e quello di luglio. Siete curiosi di sapere che cosa accadrà alla vostra vita affettiva, amorosa e relazionale? Per i single è la volta buona per trovare il partner perfetto? Per conoscere le risposte delle stelle, le seguenti previsioni segno per segno dedicate alla settimana che va da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio su amore e relazione.

Oroscopo da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio su amore e relazione: da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa settimana vi invita a regalare più tempo per voi stessi. È importante fare nuove amicizie e scoprire nuovi interessi. Venere e Mercurio portano proposte di matrimonio. L’amore e la passione possono rendere speciale il vostro tempo con il vostro partner. Cercate di bilanciare la vostra vita personale e professionale e date un po’ di spazio alla persona che amate per esprimersi. I single riacquistano più fiducia in se stessi, soprattutto se sono alla ricerca di un amore eterno.

Toro – Durante la settimana potrebbe nascere qualche malumore in famiglia, sentirete l’esigenza di vivere una vita tranquilla e non spericolata, ingarbugliata, caotica.

Le posizioni planetarie di questa settimana sono responsabili di causare discussioni e conflitti tra voi e il vostro partner. Ci sono possibilità di controversie e discussioni tra le coppie sposate. Questo potrebbe deteriorare il vostro legame affettivo. Pertanto, è molto importante risolvere i problemi. L'Oroscopo consiglia ai single di fare attenzione alle illusioni amorose e di non riempire il senso di vuoto e di solitudine troppo emotivamente.

Gemelli – Settimana piuttosto frizzante che vi offre occasioni piacevoli per svagarvi e conoscere persone interessanti. Per le coppie fresche e molto affiatate è un bellissimo periodo per fare progetti e mettere su famiglia. Se siete sposati, notate che il vostro coniuge è indifferente alle vostre opinioni. Per tale ragione, volete convincerlo ad ascoltare e accettare le vostre idee.

Fate attenzione perché la persona amata vuole vedere la vostra naturalezza. Per i single, Cupido ha in mente nuovi e interessanti colpi di fulmine.

Le previsioni settimanali per l'ambito amoroso e relazionale: da Cancro a Vergine

Cancro – Settimana all’insegna del nervosismo. Avete voglia di riposarvi e di dimenticare gli spiacevoli eventi del passato. In pausa di riflessione, proteste scoprire alcuni lati inediti di voi stessi, capire meglio i sentimenti che nutrite per il vostro partner, comprendere le dinamiche della vostra relazione. I single possono iniziare una nuova storia d’amore. Questo è il momento fantastico per dire a qualcuno che lo amate. Tuttavia, potreste avere alcune preoccupazioni e confusioni che potrebbero influenzare i vostri rapporti durante il fine settimana.

Prendete le decisioni con cautela, poiché le influenze planetarie possono causare incertezza mentale e sconcerto.

Leone – In questa settimana potrebbe accadere di tutto e di più. Con il vostro partner non sarete uno zuccherino: polemiche, litigi, tutti causati dal vittimismo, dalla voglia di essere sempre al centro dell’attenzione, dall’orgoglio. Anche gli affari di famiglia potrebbero portare a gravi faide e conflitti. Anche se non è facile, dovete mantenere la calma e di non cedere alle provocazioni di un vostro parente. Prestate grande attenzione ai bambini, dando loro più tempo ed energia. Alcuni single del segno potrebbero incontrare l’anima gemella in questa settimana e vivere finalmente una storia d’amore travolgente.

Vergine – Un po’ di confusione nel cuore e nella mente potrebbe accompagnare questa settimana. Per fortuna, si tratta di una situazione passeggera. I primi giorni della settimana potrebbero essere vivaci, con qualche incomprensione con il partner dovuta allo scarso feeling. Scegliete le vostre parole con attenzione ed evitate di diventare troppo possessivi. Potreste sentirvi più rilassati e a vostro agio con il passare dei giorni, concludendo la settimana con una nota fortemente positiva. Se un amore non è arrivato per i single, non prendetevela ma pazientate. Uscite con i vostri amici, coltivate i vostri interessi e scoprite le nuove esigenze che stanno nascendo dentro voi. L’amore vero arriva quando imparate a volervi bene e vi sentite completi anche da soli.

Astrologia della settimana 27 giugno-3 luglio su amore e relazione: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Si prospetta una settimana ricca di energia e di emozioni, molte coppie finalmente riescono a risolvere certi grattacapi e a godersi la vita di coppia. Ritorna il feeling nelle coppie che hanno attraversato un periodo d’incertezza, di dubbi e di sfiducia. Questo è il periodo adatto per capire meglio il vostro partner e se è la persona giusta per voi. L’ultima parte di questa settimana dovrebbe ripristinare la normalità e l’intimità, può aiutarvi a mantenere un ambiente favorevole nella vostra relazione. L'oroscopo consiglia di trascorrere il weekend con il vostro amore, facendo qualcosa di straordinario.

Nella vita di alcuni single del segno arriva un amore destinato a durare un bel po’.

Scorpione – Si prospetta una settimana altalenante per molti nati in Scorpione. Occhi parti e cercate di comprendere meglio le reali motivazioni in famiglia e ovunque attorno a voi. Molte coppie profondamente innamorate e affiatate, in questa settimana, potrebbero subire un cambiamento favorevole. Potrebbe essere molto passionale ed espressivi con la persona che amate, che potrebbe ricambiare i vostri sentimenti. Dovete, però, tenere a bada il vostro ego e il vostro atteggiamento, poiché potrebbero causare problemi nella vostra vita amorosa. I cuori solitari del segno potrebbero vivere una grande passione, una di quelle tormentate che si sa dove inizia ma non si sa dove va a finire.

Sagittario – In questa settimana siete un ciclone, uno di quelli che potrebbero sconvolgere la vita di chi vi vuole tanto bene. Se tra voi e il partner c’è amore, questo periodo vi rende più sicuri delle scelte condivise. Se, invece, manca il feeling tra voi e il partner, è difficile che restiate all’ovile per molto tempo. Per i single, invece, ci sono grandi possibilità che trovino la persona giusta con cui socializzare. Le persone che hanno una relazione a lungo termine possono pensare alla convivenza o al matrimonio. Se la vostra relazione d'amore è nata da qualche settimana, ci sono possibilità che voi possiate sentirvi avviliti da alcuni incidenti che accadono con il nuovo partner.

Previsioni astrali su amore e relazione per la settimana 27 giugno-3 luglio: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Settimana tra alti e bassi, ma senza tanti sconvolgimenti. Si tratta di fastidi passeggeri che riguardano l’ambito domestico o familiare. Comunque, avete le spalle larghe e non saranno due problemi a fermarvi. Discutere con il vostro partner può provocare interazioni negative. Credenze e idee contrastanti possono causare separazione. Se avete una relazione amorosa, ogni piccolo disaccordo può essere stressante. È imperativo che voi non siate influenzate dagli altri nel prendere la vostra decisione. Per i cuori solitari del segno potrebbe rivelarsi una settimana niente male, c’è chi sarà colpito da un colpo di fulmine e chi vuole trascorrere un’estate libera, senza legami.

Acquario – In questa settimana siete vivaci, avete tanta voglia di vivere e di godervi il tempo libero. La settimana non potrebbe iniziare meglio e vi sentite davvero effervescenti. Per alcune coppie si prospetta un periodo eccitante. Ci sono grandi possibilità che i single dell’Acquario trovino il loro partner perfetto con cui socializzare. Le persone che hanno una relazione a lungo termine possono sposarsi con la loro anima gemella. Se la vostra storia d’amore è nata da poco, godetevi un po’ di tempo romantico con la vostra anima gemella.

Pesci – Nonostante gli eventi avversi degli ultimi mesi, questa settimana si annuncia positiva, piena di novità e di cambiamenti vantaggiosi, che vi permetteranno di migliorare la qualità della vostra vita.

Qualche discussione per motivi familiari potrebbe capitare nei primi giorni della settimana, ma l’affetto sarà così forte che metterà a tacere queste divergenze. L'oroscopo vi sprona a programmare una vacanza rigenerante. Alcuni nativi dei Pesci potrebbero litigare con la persona amata, ma questa settimana potrebbe avvicinarvi alla persona che vi piace tanto e portare opportunità di concepimento ai neo-sposati. Sono i vostri sforzi che dimostrano quanto ci tenete. Se il vostro cuore è ancora solo, sfruttate l’estate per uscire di più e conoscere gente nuova.