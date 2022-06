L'Oroscopo di domani è pronto a dare consigli e dritte da sfruttare nella giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 10 giugno 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere come sarà la parte conclusiva della settimana lavorativa? In prima linea i segni dello zodiaco appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, analizzati in merito all'amore e al lavoro.

Questa giornata, la quinta della settimana, vede un ottimo Sole in Gemelli in trigono alla Luna in Scorpione. A svettare tra i segni più fortunati di venerdì, oltre al sopracitato Gemelli, anche il Cancro, valutato in periodo felicissimo sotto molti punti di vista.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 10 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 10 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 10 giugno per l'amore, indica che ci sono cose da fare da tanto tempo, ma che di giorno in giorno vengono puntualmente rimandate. La paura di affrontare situazioni scomode, forse di poter andare incontro a conseguenze negative, vi blocca. Dovete capire una volta per tutte che questo comportamento non giova né a voi, né tantomeno alla persona direttamente interessata, quindi cercate di sistemare le cose insieme al più presto possibile. Single, un buon consiglio: non pretendete troppo, concedevi qualche pausa magari in buona compagnia.

Se la giornata si accompagnasse a qualche ritardo, intralci o fastidi di vario genere, mai lasciarsi prendere dall'irritazione: la suscettibilità certo non aiuta a rimettere in marcia le situazioni. Nel lavoro, affaticati, ma raggianti e puri come siete, terrete duro fino ad arrivare al dunque: non sopportate di lasciare cose in sospeso.

Toro: ★★. In campo sentimentale ci potrebbero essere dei problemi tra le mura domestiche, questo per via della posizione di alcuni astri. Da troppo tempo manca il dialogo e questa dev'essere la prima cosa da ripristinare. La colpa non è solo vostra, quindi occorrerà grande forza di volontà da parte di entrambi per ammettere i propri difetti e le proprie mancanze.

Ascoltate quello che il partner avesse da dirvi e tutto si sistemerà. Single, un contrattempo si risolverà in un modo indolore, meglio di quanto aveste osato sperare. Dovrete però fare più attenzione a non prendere troppo di petto certe situazioni: le stelle vi vogliono più diplomatici e con le idee chiare circa alcune scelte da fare. Nel lavoro, il giorno si annuncia problematico per molti: piccoli contrattempi vi obbligheranno a rimboccarvi le maniche. Evitate di farvi mettere in cattiva luce da colleghi opportunisti.

Gemelli: ★★★★★. Giornata davvero favorevole, in ogni frangente. In amore, Luna e Saturno in trigono al vostro Sole regaleranno momenti "sì" per la coppia e, se siete coinvolti felicemente in un rapporto di lunga durata, di certo potete programmare importanti progetti per il futuro.

Il cielo del periodo si annuncia di un limpido azzurro. Avrete infatti una gran voglia di esprimervi e di manifestare al partner la gioia di vivere che vi pervade. Single, una ventata di ottimismo solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi condivide i vostri ideali. Qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione ora vi troviate a vivere, non abbiate dubbi: perché sarete vincenti su tutta la linea. Nel lavoro, qualunque cosa vogliate fare, fatelo pure, il momento non potrebbe essere migliore. In generale sarete abili e avrete davvero un tocco in più nelle piccole come nelle grandi trattative.

Oroscopo di venerdì 10 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Felicità interiore in primo piano!

Per i sentimenti, sentirete di avere una grande forza dentro che vi sorreggerà in ogni attimo della vostra giornata. Vi sentirete finalmente appagati, con una situazione di coppia decisamente improntata all'ottima intesa, non solo fisica ma anche spirituale. Così il rapporto con la vostra dolce metà sarà ottima, anche grazie ad un risveglio improvviso di passione e complicità. Single, stimolata da un dinamico gioco planetario, la giornata scorrerà con tanta leggerezza e brio, regalando belle soddisfazioni in ogni campo. Gli occhi brilleranno dalla gioia, sarete felici e trascorrerete la serata sereni insieme ai vostri amici. Nel lavoro, l'ambizione e il piacere di dimostrare chi siete e cosa sapete fare sarà la molla di ogni vostra iniziativa.

Grazie al vostro talento gli altri non potranno che inchinarsi davanti a voi.

Leone: ★★★★. Giornata abbastanza positiva nella parte centrale e finale, un po' meno nelle prime ore. In amore, le stelle vi aiuteranno ad organizzare la giornata in modo efficiente, in modo da potervi dedicare a tutti i vostri impegni senza trascurare il partner. Mercurio e Venere creeranno un'atmosfera rilassante e avvolgente e la vita di coppia non presenterà quasi nessun problema. Gran parte delle cose procederanno tranquillamente, in un atmosfera di sufficiente armonia e abbastanza serenità. Single, la possibilità di concretizzare un'unione si farà sempre più concreta e questo vi metterà di ottimo umore. La gioia vi pervaderà l'anima e risulterete più amorevoli nei confronti di tutti.

Nel lavoro, nasceranno idee nuove per affrontare alla grande il futuro e magari un nuovo traguardo. Non è escluso che qualcuno riesca a realizzare anche un buon affare.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 10 giugno, in campo sentimentale indica la possibilità di riuscire a trovare un po' di benessere affidandovi agli affetti più stabili della vostra vita. Ci sono poche cose che contano e in questo periodo state iniziando veramente a capire quali siano per voi. Trascorrete la serata in compagnia del vostro partner, magari in compagnia di buoni amici. Trovate qualcosa di originale da fare insieme, potreste perfino prendere la macchina e lasciarvi guidare dal cuore, puntando in luoghi dove poter ritrovare la felicità di un tempo.

Single, giornata intrigante dove non mancheranno sorprese e proposte a cui non potrete dire di no. Finalmente la ruota sembra girare anche per voi: gli astri vi favoriranno riservando piacevoli sorprese in grado di portare presto delle importanti novità. Nel lavoro è il momento di abbandonare la pigrizia per combattere il ristagno nell'attività professionale. Un grosso affare potrebbe tenere occupata la mente, forse un nuovo contratto. In alcuni casi la giornata sarà rallegrata da piccole entrate economiche.

