L'Oroscopo di domani è pronto a mettere sul piatto il probabile andamento della giornata, estrapolata dall'Astrologia di fine settimana. In primo piano le previsioni zodiacali del 25 giugno 2022 relative in questo caso ai soli primi sei segni dello zodiaco. Focus mirato quindi sulla prima giornata di weekend, messa sottosopra in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che questo sabato di fine settimana vedrà sulla cresta dell'onda il segno del Toro: ai nativi di questo bel simbolo astrale si profila un weekend fortunatissimo in amore, favorito dalla congiunzione in atto tra Luna e Venere.

Ottimo periodo, intanto, anche per coloro del Leone e della Vergine, ambedue considerati in giornata da cinque stelle. Ansiosi di sapere qualcosa di più? Allora non resta che iniziare immediatamente a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno: a voi il piacere di scoprire cosa dice l'oroscopo di domani 25 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 25 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 25 giugno in amore prevede un po' di stress. La solita routine vi sta mettendo alle strette: sentirete in voi una grandissima e irrefrenabile voglia di evasione, ma sapete bene che non è questo il momento per mollare. Cercate di tenere duro durante il giorno e concedetevi un bagno rigenerante in modo da rilassarvi quando rientrate a casa.

Non ascoltate le malelingue ma abbiate fiducia solo del partner: sappiate che c'è troppa invidia su di voi e sull'amore che nutrite l'uno per l'altra. Single, giornata decisamente mediocre, senza troppe emozioni. Non tutto va storto, questo è certo, purtroppo non c'è nemmeno traccia di quell'accelerazione in cui segretamente speravate.

Mantenete la calma e accettate alcuni cambiamenti di programma. Nel lavoro, se la posizione lavorativa che state ricoprendo non vi aggrada troppo e il numero dei giorni in cui vi sentite frustrati cresce a dismisura, forse è giunto il momento di cambiare aria. Non abbiate paura ad affrontare la questione di petto o di rimanere fermi per un breve periodo: presto riuscirete a risollevarvi con una nuova attività più soddisfacente.

Toro: ★★★★★. Questo sabato in amore potete puntare diritti alle mete più ambite: potrete contare infatti su momenti fortunati e opportunità favorevoli. Non esitate e buttate legna sul fuoco! In famiglia, attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe tensioni. In campo sentimentale, avrete un'intesa di coppia molto appagante; merito della Luna in congiunzione a Venere. Periodi così lineari non capitano spesso, pertanto approfittate per dimostrare, senza mezzi termini, l'ardore che provate verso chi amate. Travolgete il partner con qualcosa di raffinato, in modo da infuocare i vostri cuori. Questo vi renderà irresistibili e non sarà affatto facile sfuggire al vostro fascino.

Single, saprete vedere molto lontano. Approfittate della vostra lungimiranza per essere preparati a qualsiasi evenienza, solo così non verrete mai presi in contropiede. Grandi energie e comunicativa saranno esattamente le cose necessarie per dare impulso alla vostra quotidianità. Nel lavoro, giorno ottimo per rimettere in moto trattative importanti, decisive per il vostro futuro professionale. Novità sul piano economico.

Gemelli: ★★★★. Porterete avanti gli impegni senza fretta, concentrandovi per cercare le soluzioni migliori. Prenderete parte ad un’iniziativa culturale con piacere. In amore invece, davanti a voi si prospetta una giornata meravigliosa, libera da affanni e pensieri. Mai quanto in questi giorni sentite di avere dentro una gran voglia di vivere, di avere intorno a voi gli affetti più cari.

Il vostro partner di sempre sarà ben lieto di vedere la felicità nei vostri occhi: non avrete alcun pensiero negativo per la testa, quindi approfittate di questo momento! E se aveste voglia di voltare pagina, magari iniziare a scrivere un nuovo capitolo della vostra vita, chi amate sarà pronto a fare il grande passo insieme a voi. Single, la memoria può rivelarsi una risorsa formidabile e voi, di solito, siete persone che non dimenticano. Guardate avanti, traendo insegnamento dal passato, perché avrete finalmente un po' di serenità nella quale tuffarvi per riprendere le forze. Nel lavoro, grazie a un cielo favorevole, non ci sarà difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo. In risalita la fantasia e il desiderio d'impegnarsi a fondo.

Oroscopo di sabato 25 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Siete vittime delle vostre emozioni: gelosie, sospetti e le insicurezze tipiche del vostro segno vengono a galla, lasciandovi confusi e infelici. Tenete la mente impegnata, formulate progetti e organizzate la vostra agenda degli appuntamenti. Per i sentimenti, le stelle prevedono conflitti tra le mura domestiche, tensioni represse da tempo sembrano sfociare proprio ora che non avete un umore dei migliori. Facendo un breve esame di coscienza noterete che le colpe che vi verranno riconosciute saranno sicuramente veritiere. Chiedete scusa alla vostra metà e cercate di rimediare. Single, gli amici vi rimproverano di essere molto duri e non si sbagliano: in questi giorni avete palesemente dimostrato di essere concentrati solo su voi stessi senza lasciare agli altri l'opportunità di scambiare opinioni, interessi e quant'altro.

Provate allora ad estendere i vostri orizzonti, coinvolgendo soprattutto le persone che più vi stanno vicino. Nel lavoro, le scadenze stanno incombendo e siete indietro per rispettarle. Per evitare rimproveri, la cosa più opportuna per voi sarebbe dunque quella di farsi aiutare da un collega.

Leone: ★★★★★. Weekend fortunato. La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. In amore, potreste davvero tornare a toccare il cielo con un dito, fino a sfiorare una felicità quasi perfetta, perché tutto procederà per il meglio.

Cercate di usare la fantasia, visto che le stelle promettono per la giornata di sabato grande ottimismo, forte slancio e disponibilità verso la vostra metà. I vostri sensi saranno costantemente appagati e questo vi farà vivere bene il rapporto. Single, il Sole vi predispone a vivere con maggiore calma e serenità, perché la vostra mente è già persa ad immaginare spiagge incantate, brezze marine tra i capelli e serate divertenti con gli amici. Se dovesse mancare qualche giorno a tutto ciò, potreste intanto prendervi qualche giorno per respirare aria diversa e divertirvi ugualmente con gli amici di sempre. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti.

Non fatevi sfuggire nessuna occasione, così da avere la possibilità di sfondare.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 25 giugno, annuncia in campo sentimentale tanta fortuna. Venere in Gemelli in questa giornata sarà in una posizione assolutamente favorevole, aiutando tutte le coppie in difficoltà. Molti in questo weekend troveranno il tempo per rilassarsi, insieme a chi si ama. Vi sentirete al centro dell'universo e questo aiuterà a mettere da parte il cattivo umore. La sintonia che riuscirete a conquistare con la persona amata sarà tutto merito della vostra pazienza e predisposizione. L’inventiva che avrete nell’organizzare una romantica serata a due, sarà un’ulteriore conferma della vostra volontà di mostrarvi presi, innamorati e decisamente affiatati con la persona che avete scelto di avere accanto.

Single, il cielo azzurro vi proteggerà e vi donerà un'energia irresistibile. Sarete i veri trascinatori di ogni evento mondano e molti corteggiatori si faranno avanti senza indugio. A voi dunque l'imbarazzo della scelta tra i pretendenti. Nel lavoro, la determinazione e la serietà saranno le vostre armi più efficaci. Non dimenticare il buon istinto, vi servirà soprattutto da un punto di vista economico.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 25 giugno.