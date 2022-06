L'Oroscopo di domani è pronto a dire la sua in merito a come andrà la seconda giornata della settimana. In primo piano le previsioni zodiacali del 28 giugno 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Massima attenzione in questo caso in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere come andrà il lavoro e il settore legato ai sentimenti? A fare la differenza in termini di fortuna e positività in massima parte la splendida congiunzione della Luna con il Sole, ovviamente entro i confini del comparto del Cancro.

Giornata indicata con la spunta del "sottotono" invece per coloro nativi dell'Ariete e della Vergine, entrambi valutati con solo tre stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 28 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 28 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 28 giugno preannuncia un periodo poco positivo. In amore, la tensione in questo periodo sembra aumentare e i vostri cari lo avvertono: non tirate però troppo la corda e non riversate eventuali vostri problemi tra le mura domestiche, soprattutto sul partner. Va bene sfogarsi, ma senza esagerare o battibeccare per qualsiasi cosa; e quando la giornata è finita lasciate i problemi e cercate solo di rilassarvi, insieme.

E se doveste continuare a vedere tutto in maniera critica, sarà meglio essere prudenti e non parlare a sproposito ma cercare di tenere calma la voglia di esplodere che avete dentro. Single, il desiderio di introspezione vi spingerà a chiudervi in voi stessi nel tentativo di fare luce negli ultimi avvenimenti e capire meglio il presente.

Idee confuse, sentimenti imprecisati vi porteranno in uno stato di malessere psicologico, il che vi farà rimpiangere la scelta di restare soli. I momenti segnati da tensione dovranno essere lasciati alle spalle: non dovete portare rancore ma cercare di comprendere i motivi del nervosismo. Nel lavoro siete piuttosto agitati: cercate di allontanare quei colleghi che creano disagio.

Toro: ★★★★★. La giornata promette bene ma voi dovete ogni tanto sforzarvi di essere più reattivi, non impulsivamente ma nel senso di prendere al volo determinate occasioni e portarle a compimento. In campo sentimentale, riconquisterete l’armonia di coppia grazie ai buoni influssi del luminare femminile, ricettivo, accogliente e capace di vedere lontano. Grazie alle stelle, la persona che amate sarà pronta ad accettarvi anche nei vostri lati meno brillanti. Non abbiate paura di aprirvi, anzi lasciate andare tra le braccia e siate sereni insieme a chi amate. Single, il vostro fascino salirà alle stelle! nei prossimi giorni una storia d'amore (da tanto attesa) acquisterà interesse e intensità da parte di tutti e due.

La vita notturna dell'estate vi attirerà come una calamita e vi divertirete insieme ai vostri amici, come non accadeva da tempo. Nel lavoro, affidatevi tranquillamente al vostro fiuto in qualsiasi situazione, perché avrete una straordinaria capacità di capire per istinto persone e situazioni come nessun altro.

Gemelli: ★★★★. Inizierà una giornata per certi versi diversa, nella quale troverete ad attendervi delle novità che però sapevate già di dover affrontare e quindi non provocheranno particolari scompensi. Per l'amore siete sempre troppo molto impegnati, ma da adesso in avanti riuscirete a essere più dolci e affettuosi: un gesto inaspettato e subito avrete riconquistato il partner, che non aspetta altro che piccole attenzioni da parte vostra.

Avrete infatti la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli con chi avete accanto, soprattutto nell'ultima metà della giornata. Le giovani coppie ancora in attesa di una sistemazione, potranno in giornata avere una bella novità per la casa. Single, sarà un giorno molto positivo per voi dei Gemelli: martedì quindi all'insegna dell'allegria, della voglia di stare con gli altri, di scambiarsi opinioni. Qualcuno si metterà in viaggio, qualche altro realizzerà un progetto ritenuto impossibile fino a pochi giorni fa, ma tutti passeranno momenti piacevoli. Nel lavoro, potrete mettere a segno buoni risultati. Grazie alle stelle, la vostra comunicativa vi renderà più brillanti del solito.

Oroscopo di martedì 28 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Per i sentimenti, l'arrivo della Luna in Cancro invoglia ad aprire la scatola magica dei desideri segreti, dunque a spalancare completamente la porta del cuore. La vostra gioia si rifletterà nell'amore, sarete molto affettuosi, complici e disponibili con il partner. Il cielo si presenterà intrigante e malizioso e vi renderà spumeggianti, pronti a trascorrere una serata magica con la persona compagna della vostra vita. Single, sarete semplicemente effervescenti, brillanti, starvi accanto sarà per tutti un piacere. Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorarvi nell'umore. La felicità vi renderà belli dentro e fuori: approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni.

Il Sole congiunto alla Luna, altresì, porterà un momento favorevole specialmente a coloro che volessero rimettersi in gioco in amore: approfittatene! Nel lavoro, sarete brillanti e ricchi di buoni propositi, non vi farete sfuggire nessuna occasione. Avrete la possibilità di alimentare le vostre entrate e di vivere meglio la giornata.

Leone: ★★★★. In famiglia, sforzatevi di comunicare emozioni e sentimenti, ma soprattutto chiaritevi: dite la vostra opinione sui progetti che non approvate. Sarete costretti scegliere tra il farvi travolgere dall’onda o il cavalcarla per arrivare dove volete. In amore, godetevi la giornata senza porvi domande e senza alimentare dubbi, perché le stelle vi regaleranno dei momenti di puro divertimento da trascorrere con chi amate.

Certamente non ci sarà nessuno spazio per pensieri negativi. La situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera sufficientemente positiva: con rinnovata fiducia nella vita di coppia riuscirete a mettere in sicurezza alcuni problemi abbastanza importanti. Single, finalmente chiarirete con le persone con le quali si fossero venute a creare incomprensioni e questo vi rasserenerà notevolmente. Ricordatevi che di fronte a discussioni non sempre vi sono colpe: a volte si deve solamente parlare di responsabilità. Capirlo vi potrà aiutare ad affrontare diversamente le inevitabili divergenze che si creano quotidianamente. Nel lavoro, continua il favore del destino con occasioni buone per far valere la vostra intelligenza.

Mettere in cantiere nuove idee darà occasione per realizzare un progetto che sembrava impossibile fino a qualche tempo fa.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 28 giugno, predice un periodo all'insegna del "sottotono". In campo sentimentale, nella giornata in analisi, la vostra indole sarà scontrosa e se quando qualcuno dovesse parlare a sproposito, vi arrabbierete all'istante: invece dovreste cercare di mantenere la calma e parlare lentamente, scandendo bene le parole, in modo che chiunque possa capire di essere stato liquidato elegantemente ma con fermezza... Perché, se vi metteste a urlare potreste risultare poco credibili: con la ragionevolezza riuscirete a far valere le vostre opinioni e non quelle degli altri.

Single, se vi dicessero che non sapete più sorridere probabilmente potrebbe essere vero: ultimamente vi state facendo sopraffare dai problemi, dagli affanni, tanto da non riuscire più a farvi una gran bella risata. Ogni cosa diventa un potenziale dramma ai vostri occhi: rilassatevi, preoccupatevi solamente per cose realmente gravi e non delle futilità. Nel lavoro, dovete prendere con le pinze alcune proposte in arrivo. Sappiate che non è tutto oro quel che luccica. Meglio dunque valutare con cautela e agire di conseguenza.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 giugno.