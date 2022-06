L'Oroscopo di domani è pronto a prendere "le misure" alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì 6 giugno 2022 relative all'inizio della nuova settimana. In questo contesto ad essere presi in considerazione i sei segni appartenenti alla prima tranche dello zodiaco. Ovviamente si parlerà in esclusiva dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire come sarà il primo giorno della settimana?

In questo frangente a dominare il cielo astrologico del periodo una splendida Luna, in procinto di fare in suo trionfale ingresso nel segno della Vergine.

Quindi già vi possiamo anticipare che sarà un periodo molto fortunato per i nativi della Vergine, come anche per i Toro: infatti la musa dei poeti si troverà in vantaggioso trigono astrale a Venere, quest'ultima presente nel segno del Toro stesso.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 6 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 6 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 6 giugno annuncia un periodo normale, buono abbastanza. In amore, questo cielo parla di piccole ma positive novità. Un rinnovamento, se dovesse esserci, sarà effettivamente positivo per la sfera familiare ed i rapporti verso chi si ama saranno affettuosi e gioviali.

Trascorrerete una giornata abbastanza propizia per i sentimenti nascenti. Le stelle infatti regaleranno entusiasmo e un pizzico di allegria, sarete appassionati, magnanimi ma disposti a tutto per rendere la vita a due senza blocchi. Qualche nativo infine potrebbe risultare spudoratamente più curioso del solito, e non è che sia una cosa malvagia.

Single, l'ambiente familiare in questo momento è piuttosto sereno e anche voi contribuite a questo clima positivo rendendovi disponibili e presenti. Vivere in un luogo sicuro, circondati dall'affetto di persone che vi amano sinceramente, senza alcun secondo fine, favorisce serenità e voglia di vivere. Nel lavoro, la fiducia risulterà raddoppiata, da un giorno all'altro.

Questa è forse la giornata giusta per ottenere le gratificazioni che meritate.

Toro: ★★★★★. La presenza della Luna in Vergine risulterà davvero favolosa per voi nativi. In campo sentimentale, un’intesa ottima accompagnerà il vostro ménage di coppia, permettendovi di migliorare l’affiatamento reciproco. Sarà dunque la dolce musa dei poeti (in arte "la Luna") a sorreggervi con maggiore intensità, aiutandovi ad esprimere efficacemente i vostri sentimenti e ad accogliere con tutta la vostra buona volontà, le richieste del partner. Le stelle vi faranno vivere nuove emozioni tra le braccia di una persona dolcissima che ultimamente sta dimostrando di essere profondamente interessata a voi. Single, sarete veramente molto carichi in questo giorno e in senso positivo.

L'astrologia vi incoraggia a tirare fuori tutta la vostra grinta e farvi valere, in diversi contesti o in situazioni anche complesse. Intraprendenti come al solito, vi muoverete alla conquista di qualcuno che veste i panni di una falsa amicizia... Nel lavoro, sarete instancabili e pieni di idee: approfittate di questa giornata per fare ciò che vi sentite di poter fare.

Gemelli: ★★★★. La routine, quella buona che amate, darà alla giornata di lunedì le indicazioni sulle quali muovere il periodo. Il vostro amore verrà travolto da onde lievemente romantiche e sufficientemente passionali, capaci di rendervi felici e appagati, quel che basta. Questo stato di cose potrebbe dare opportunità o essere di buon auspicio per fare un piccolo passo avanti in alcuni rapporti, soprattutto quelli che ultimamente avessero dato segni di cedimento.

Credeteci: se ci credete, tutto potrà andare per il meglio. Single, sarà buono questo lunedì per la maggior parte di voi. Il vostro momento è arrivato e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio: non esitate nel cogliere al volo tutte le occasioni che vi si presentano. La ruota della fortuna finalmente potrebbe girare nel verso giusto, magari favorendo quell'incontro d'amore che sognate da tempo. Sul lavoro potrete osare un po' di più, esporvi ed esprimere sia le vostre esigenze che i vostri suggerimenti. In arrivo appoggi inaspettati.

Oroscopo di lunedì 6 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Difficoltà in ambito lavorativo. Anche per i sentimenti, comunque, non è che sarà una giornata di tutto riposo: contrattempi e ansia vi metteranno di cattivo umore.

Basterà uno stimolo, un sospetto per scatenare un temporale interiore, tale da farvi perdere la bussola e litigare con il partner! Così, nonostante l'impegno, quasi niente riuscirà come voluto: accantonate l'ansia, sarà certamente di breve durata. Single, se sentiste il desiderio di defilarvi da un problema che crea preoccupazione, rispettatelo. Staccate la spina e rilassatevi, rinviate gli impegni meno urgenti. I pianeti saranno alquanto discontinui e, a tratti, vi lasceranno da soli a vedervela con qualche probabile scocciatura. State puntando lontano, ma non dovete tuttavia dimenticare regole e normative: avete l'impressione che siano messe lì per rallentarvi se non per ostacolarvi: naturalmente non è così.

Nel lavoro, riflettori stellari puntati sul settore finanziario, penalizzato dal totale disinteresse delle stelle. Non fatene comunque un dramma, avete i mezzi e la lucidità necessaria per cavarvela nel modo migliore.

Leone: ★★★★★. Aria di riscossa in ambito sentimentale? Ovvio che si: in amore, infatti, sentirete di avere davvero una marcia in più, intuito, immaginazione, forza, fascino e carisma, il che non è poco! Non mancherà nemmeno uno sprazzo di fortuna, il che vi aiuterà a rendere perfetto il rapporto. Stelle luminose apriranno nuovi scenari romantici nella vostra vita, dando la possibilità di vivere al meglio ogni relazione: ottime le aspettative per il futuro. Single, il periodo renderà l'inizio della settimana molto piacevole e scorrevole.

La vostra energia in questo momento è molto alta, perciò siete in grado di tenere in equilibrio gli impegni con le vostre esigenze private, in maniera perfetta. Scoprirete che forse è arrivato il momento per dare forza ad un nuovo amore, forse vissuto finora all'insegna della sola curiosità reciproca, esclusivamente cerebrale ma incredibilmente seducente. Nel lavoro, ci saranno delle situazioni positive capaci di stimolare alla grande la vostra comunicativa. A giovarne, e non poco, tutte quelle attività in cui il contatto con gli altri si avvale soprattutto delle parole.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 6 giugno, indica che la vostra creatività in campo sentimentale risulterà decisamente in aumento.

Approfittatene per ottenere il meglio dalla vita a due e anche per scuotere il vostro solito modo di fare. Ciò vi consentirà di consolidare i rapporti sentimentali, in pace e in armonia. Insieme alla persona del cuore potrete realizzare finalmente quei sogni tenuti gelosamente custoditi nei cassettini della memoria. Single, la Luna si appresta questo lunedì ad entrare nel vostro segno e questo vi farà iniziare la settimana con tanta, buonissima energia. In questo periodo, infatti, vi sentite in piena sintonia con gli altri, anche perché avete la possibilità di condividere i momenti che contano con una persona davvero speciale. Così, grazie ai benefici influssi astrali, sarete pronti a vivere una giornata di quelle da ricordare.

Sarete premurosi con le persone care e non faticherete affatto ad esprimere i vostri sentimenti in maniera chiara e calorosa. Nel lavoro, la vostra mente sarà piuttosto lucida risultando più attenti ed acuti del solito. Vi sentirete perfettamente consapevoli degli obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 6 giugno .