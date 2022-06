L'Oroscopo di domenica 12 giugno vedrà un po’ di stanchezza nei nativi Capricorno a causa di Marte in quadratura, mentre Pesci sarà paziente e comprensivo nei confronti della propria anima gemella. Per Scorpione finalmente ci sarà un po’ di serenità in amore, mentre Mercurio tornerà a favorire i nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 12 giugno.

Previsioni oroscopo domenica 12 giugno 2022 segno per segno

Ariete: la settimana si chiuderà bene dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

In amore potrete dare sfogo alla vostra passionalità e regalare un sorriso alla vostra anima gemella. Se siete single vi piacerà sognare il partner ideale, e con un po’ di fortuna, potrete concretizzare questo sogno. Bene anche nel lavoro grazie a Marte e Giove che vi aiuteranno a portare avanti i vostri progetti con efficacia. Voto - 9️⃣

Toro: cielo che sarà un po’ cupo dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo di domenica 12 giugno, in questa giornata dovrete fare i conti con la Luna in opposizione, che non vi metterà spesso a vostro agio con il partner o con la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro forse non sarete tra i migliori del settore, ciò nonostante i vostri progetti non saranno messi così male.

Non siate delusi quindi dei risultati. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata piacevole dal punto di vista sentimentale per voi. Questo cielo non sarà così influente su di voi, ciò nonostante mostrando il vostro romanticismo e puro interesse nei confronti del partner, potreste vivere momenti felici insieme. Sul fronte professionale invece sarete delle vere e proprie macchine da guerra, raggiungendo sempre i vostri obiettivi.

Potrebbero inoltre esserci delle spese, che però riuscirete a gestire abbastanza bene. Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna e Venere in ottima posizione, sarete in ottima armonia con voi stessi e con la vostra anima gemella. I cuori solitari saranno in splendida forma, e con la voglia di condividere interessi e passioni con una persona speciale.

Sul fronte lavorativo invece avrete bisogno di riorganizzare le idee, e non entrare nel pallone quando vi verrà assegnata una mansione in più. Voto - 7️⃣

Leone: cielo particolarmente difficile da gestire per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere in cattivo aspetto non vi daranno grandi possibilità in amore, single oppure no. Non mostrate mai il vostro lato più oscuro, e cercate di essere sempre comprensivi nei confronti delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro le idee arriveranno con Mercurio in sestile, e con Marte e Giove in trigono sarete in grado di realizzarle. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo intrigante in amore secondo l'oroscopo della giornata di domenica 12 giugno. Single oppure no, con stelle come Venere e la Luna in ottimo aspetto, saprete come regalare un’emozione alle persone che amate.

Sul fronte professionale attenzione agli imprevisti che Mercurio metterà tra voi e il successo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale in lieve miglioramento grazie a Mercurio nuovamente in trigono dal segno amico dei Gemelli. Certo, Marte e Giove saranno ancora contrari, ciò nonostante con un po’ di fortuna e ingegno, potreste riuscire a concludere qualcosa di buono. In amore questo cielo sarà tutto sommato discreto e potrete vivere in tutta serenità la vostra relazione di coppia, rispettando ovviamente certi limiti. Voto - 8️⃣

Scorpione: settimana che si concluderà con il sorriso per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà dalla vostra parte ancora per un po’, e riuscirete a godervi questa giornata senza troppi problemi con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro ora che Mercurio non vi darà più fastidio, è arrivato il momento di riorganizzarsi e cercare di prendere la direzione giusta con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale tutto sommato discreta, che vi permetterà di chiudere bene questa settimana di giugno. In amore avere una serena conversazione con il partner sarà più che sufficiente per voi per rafforzare il legame che vi unisce. Sul fronte professionale sarete ancora piuttosto bravi in quel che fate, ma attenzione a Mercurio in opposizione che potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 8️⃣

Capricorno: dopo una settimana così pesante al lavoro, un po’ di stanchezza si farà sentire. Marte inoltre sarà ancora in quadratura, e non sarete così carichi di energie.

Molto meglio in ambito amoroso, grazie alla posizione favorevole di Venere e della Luna. Single oppure no, vi sentirete abbastanza in sintonia con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale proficuo anche durante l'ultima giornata della settimana. Con Mercurio che tornerà in Gemelli poi, arriveranno idee piuttosto interessanti, che non vedrete l'ora di sviluppare. In amore invece meglio essere prudenti. Questo cielo non avrà molto da offrirvi, e il vostro atteggiamento potrebbe essere spesso frainteso. Voto - 7️⃣

Pesci: con pazienza e comprensione la vostra relazione prenderà la direzione giusta secondo l'oroscopo della giornata di domenica 12 giugno.

Questo cielo avrà ancora molto da offrirvi, dunque non abbiate paura di condividere le vostre passioni con la persona che più amate al mondo. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Mercurio che ritornerà sfavorevole. In ogni caso, con un po’ d'impegno, sarete in grado di ottenere ancora buoni risultati. Voto - 8️⃣