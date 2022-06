L'Oroscopo di domenica 26 giugno vedrà un periodo molto favorevole per l'Ariete per migliorare i propri rapporti, mentre una sorprendente Bilancia mostrerà sempre ottimismo e serenità, sia in amore che al lavoro. Marte e Giove, in trigono per il Sagittario, permetteranno di centrare l'obiettivo al lavoro, mentre Pesci potrebbe essere un po’ troppo stravagante con chi ama. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 26 giugno.

Previsioni oroscopo domenica 26 giugno 2022 segno per segno

Ariete: periodo ricco di novità per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale le occasioni saranno dietro l'angolo grazie a questa Venere e questa Luna in sestile, single oppure no. Prendete la vita con maggior ottimismo e coraggio, e vedrete che il resto verrà da sé. Sul fronte professionale i vostri progetti riusciranno grazie a Marte e Giove, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Toro: essere organizzati sul posto di lavoro sarà molto utile secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Forse con questo cielo non sempre potrete raggiungere i risultati sperati, ciò nonostante ricoprite una posizione tutto sommato soddisfacente. Per cui, ambite a qualcosa di più solo se ne avrete la possibilità. In amore, single oppure no, non mancheranno piacevoli momenti con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Gemelli: Venere in congiunzione porterà colpi di fulmine da farvi impazzire in ambito amoroso. Single oppure no, quest'estate si accende per voi, e dovrete darvi da fare per concedervi sempre più momenti di romanticismo. La Luna nel segno poi vi aiuterà a utilizzare sempre il giusto atteggiamento con chi avete davanti.

In ambito lavorativo questo cielo non vi negherà nulla, e potrete raggiungere con il giusto impegno ottimi risultati. Voto - 9️⃣

Cancro: periodo tutto sommato convincente per voi nativi del segno. In amore avere il sostegno del partner sarà importante e potrete vivere la vostra relazione con serenità e armonia. Se siete single gli affari di cuore saranno in primo piano, ma per portarli al successo dovrete impegnarvi a fondo.

Sul fronte lavorativo invece Marte e Giove in quadratura porteranno alcune difficoltà nei vostri progetti che dovrete cercare di superare. Voto - 7️⃣

Leone: finalmente potrete vivere la vostra relazione di coppia al meglio secondo l'oroscopo di domenica 26 giugno. Single oppure no, la Luna e Venere vi sorrideranno, e sarete in grado di vivere serenamente la vostra vita amorosa, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancheranno grazie a Mercurio in sestile, e con Marte e Giove saprete metterle in pratica. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna e Venere in quadratura potreste ritrovarvi qualche intoppo in più da affrontare all'interno della vostra relazione di coppia.

Le difficoltà possono capitare, l'importante sarà essere uniti con la vostra anima gemella. Se siete single essere ottimisti sarà molto importante in questo periodo. Nel lavoro prendete le vostre decisioni con cura, evitando gli imprevisti che Mercurio vi metterà dal segno dei Gemelli. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale estremamente convincente per voi. Sarà una giornata sorprendente e in amore mostrerete sempre grande ottimismo e serenità con la vostra anima gemella. Se siete single questo cielo vi aiuterà a esaltare le vostre emozioni. In ambito lavorativo ci saranno ancora alti e bassi, ma se eviterete distrazioni, potreste riuscire a concludere qualcosa di buono. Voto - 8️⃣

Scorpione: essere legati al vostro lavoro va bene, ciò nonostante se le cose non vanno come previsto, o l'ambiente di lavoro non sarà dei migliori, sarà necessario fare qualcosa per trovare una soluzione.

Sul fronte amoroso dedicherete maggiore attenzione alla vostra anima gemella, e farete di più per vivere una relazione migliore. I cuori solitari avranno modo di sentirsi amati se solo sapranno donare il loro cuore. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Marte e Giove in trigono dal segno dell'Ariete, con la giusta strategia potreste anche centrare il vostro obiettivo. Ciò nonostante, sappiate che Mercurio si troverà in opposizione, per cui dovrete essere in grado di calcolare sempre eventuali imprevisti. Per quanto riguarda i sentimenti, con la Luna e Venere opposti sarà necessario evitare sceneggiate di gelosia con il partner, mentre se siete single non abbattetevi se le vostre tecniche di corteggiamento non funzioneranno.

Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali nel complesso positive per voi nativi del segno. Sarete spinti dalla famiglia e dalla voglia di far crescere il vostro rapporto, che porteranno amore e romanticismo tra voi e la vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo può capitare di sentirsi smarriti e non sapere quale direzione prendere. In casi come questi, l'aiuto di chi ne sa più di voi potrebbe rivelarsi particolarmente utile. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vedrà il pianeta dell'amore e l'astro argenteo dalla vostra parte secondo l'oroscopo di domenica 26 giugno. Fare progetti, vivere bei momenti e far crescere la vostra relazione di coppia sarà possibile per voi, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale avrete tante stelle dalla vostra parte, e una forte creatività che vi permetterà di andare lontano. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale che potrebbe rendervi un po’ troppo stravaganti in ambito amoroso. Questo vostro atteggiamento potrebbe non far piacere al partner, e sarebbe opportuno non pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Sul fronte professionale, anche se Mercurio sarà in quadratura, non vi darete per vinti, e vi darete da fare per cercare di svolgere correttamente i vostri progetti. Voto - 6️⃣