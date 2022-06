L'Oroscopo di giovedì 9 giugno vedrà una Bilancia di ottimo umore grazie alla Luna in congiunzione, mentre il Toro sarà baciato dalla fortuna, soprattutto in amore. Potrebbe essere una giornata sorprendente per i nativi Gemelli, mentre per l'Ariete potrebbe esserci qualche piccolo screzio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 9 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 9 giugno 2022 segno per segno

Ariete: potrebbe esserci qualche piccolo screzio per quanto riguarda i sentimenti in questa giornata, colpa della Luna che si troverà in opposizione.

Potreste infatti essere nervosi e questo non favorirà il rapporto sentimentale con il partner. Nel lavoro invece continuerete a essere piuttosto abili in quel che fate, anzi, ciò vi aiuterà a tenere la mente impegnata e distratta. Voto - 6️⃣

Toro: vi sentirete baciati dalla fortuna secondo l'oroscopo di giovedì 9 giugno. Venere nel segno porterà una buona dose di romanticismo nella vostra vita sentimentale. Single oppure no, date sfogo al vostro lato più tenero. Per quanto riguarda il lavoro reggerete molto bene anche ritmi piuttosto frenetici, ma attenzione alla qualità che ci metterete nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Gemelli: un quadro astrale piuttosto incoraggiante per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Bilancia.

Questo giovedì potrebbe rivelarsi sorprendente sotto certi punti di vista. In amore o nel lavoro, riuscirete sempre a vedere le cose dal loro lato positivo, trovando spesso la soluzione a ogni vostro problema. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna in cattivo aspetto in questa giornata di giugno. Venere rimarrà comunque in buon aspetto, ciò nonostante dovrete tenere a bada la vostra istintività.

Se siete single forse non sarà la giornata più adatta per buttarsi in nuove conoscenze. Nel lavoro dovrete trovare le energie per portare avanti i vostri progetti e concluderli in tempo. Voto - 6️⃣

Leone: l'astro argenteo tornerà dalla vostra parte questo giovedì, ciò nonostante i problemi in amore da risolvere saranno ancora tanti.

Single oppure no, dovrete lavorare di più sul vostro carattere, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale Marte e Giove in trigono vi permetteranno di gestire bene i vostri progetti, ma attenzione agli imprevisti di Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale coinvolgente e soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 9 giugno. L'aiuto di Venere vi permetterà di sentirvi un tutt'uno con la vostra anima gemella. Se siete single allentate le redini e godetevi la vita. Per quanto riguarda il lavoro avrete un po’ troppa fretta di finire tutto e subito, ciò nonostante meglio non essere troppo frettolosi affinché i vostri progetti non perdono di qualità.

Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna nel segno vi metterà di buon umore in questa giornata. Per quanto riguarda i sentimenti i rapporti con il partner saranno affiatati, e non mancheranno bei momenti pieni di passione. Per quanto riguarda il lavoro ridurrete tutto al minimo indispensabile per ridurre i tempi di produzione per i vostri progetti, ma in questo modo non sempre riuscirete a ricoprire tutto il carico di lavoro che dovrete svolgere. Voto - 7️⃣

Scorpione: da quando Venere si trova in opposizione non state attraversando un periodo così sereno in amore. Avrete bisogno di ritrovare fiducia nel partner, ma anche in voi stessi affinché il vostro rapporto funzioni al meglio. Sul posto di lavoro ultimamente non siete così entusiasti dei vostri progetti.

Servirà qualche novità o motivazione in più che possa spingervi a migliorare. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete desiderosi di affetto e attenzioni in ambito amoroso, single oppure no. Con questo cielo forse non sarà così semplice, ma con un po’ d'impegno potreste anche raggiungere i vostri scopi. Sul fronte professionale avrete sempre le idee chiare su come portare avanti i vostri progetti, e con un po’ di fortuna da parte di Giove riuscirete a centrare l'obiettivo. Voto - 8️⃣

Capricorno: quadro astrale in calo per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo di giovedì 9 giugno, dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, che potrebbe procurarvi qualche malinteso in amore. Single oppure no, bilanciate bene le parole che utilizzerete.

Nel lavoro Mercurio vi darà sostegno e forza, ma vi serviranno anche idee efficaci per portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: per ottenere buoni risultati in ambito professionale dovrete lavorare ponendovi degli obiettivi da raggiungere, piuttosto che impegnarvi ininterrottamente per un certo quantitativo di ore. Per quanto riguarda le questioni di cuore, single oppure no, in questa giornata potrete fare affidamento alla Luna in trigono che porterà buon senso e maturità in voi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale in crescita ora che la Luna non vi darà più fastidio. Potrete vivere come meglio volete la vostra relazione di coppia, rispettando sempre la volontà del partner. In ambito lavorativo non mancheranno intuizioni geniali grazie a Mercurio in sestile, e con un po’ di fortuna ricevere discrete soddisfazioni. Voto - 8️⃣