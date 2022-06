L'Oroscopo del mese di luglio vedrà una Bilancia più efficiente sul posto di lavoro, soprattutto nella seconda parte del mese, con Marte che non sarà più opposto, e Mercurio in sestile dal segno del Leone, mentre i Pesci punteranno molto sulla creatività al lavoro. Vita sentimentale che si complicherà per il Capricorno a causa di Venere opposta, mentre Scorpione vivrà momenti migliori in amore.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del mese di luglio, per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo luglio 2022, 2^ sestina

Bilancia: sarà un mese un po’ altalenante, soprattutto dal punto di vista professionale.

Se da una parte il pianeta Marte non sarà più negativo, dall'altra parte Mercurio vi darà fastidio per un po’. La situazione migliore nella seconda parte del mese, quando Mercurio sarà in sestile, e riuscirete a lavorare meglio ai vostri progetti. Sul fronte amoroso Venere vi terrà compagnia dal segno dei Gemelli per buona parte del mese, e vi darà la possibilità di rendere piacevole e appagante la vostra relazione di coppia. Sarete in grado di risolvere eventuali crisi di coppia avute in precedenza, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single questo mese caldo di luglio potrebbe riservarvi delle sorprese, che potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'oroscopo del mese di luglio vedrà un cielo migliore dal punto di vista sentimentale.

Venere non sarà più in opposizione, e tra voi e il partner finalmente le cose cominceranno a andare per il verso giusto. Nella seconda metà del mese poi il pianeta dell'amore sarà in trigono dal segno del Cancro e, single oppure no, non vi tirerete indietro quando si tratterà di parlare d'amore. Sul fronte professionale invece questo cielo vi darà ancora qualche grattacapo.

Mercurio sarà favorevole nella prima parte del mese, tuttavia Marte si metterà in opposizione, e non sempre avrete energie a sufficienza per gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: le previsioni astrali purtroppo vedranno un cielo difficile in amore. Venere in opposizione potrebbe rendervi un po’ troppo irruenti con il partner.

Armonia e passione tra voi e il partner dunque potrebbero calare, e non vi sentirete sempre così in vena di condividere i vostri sentimenti. Se siete single forse potreste avere voglia di trovare la vostra vera anima gemella, ma con questo cielo, il rischio sarà quello di scottarvi troppe volte. Per quanto riguarda il lavoro questo mese di luglio si rivelerà abbastanza proficuo per voi. Giove e Saturno saranno ancora dalla vostra parte, mentre Mercurio sarà favorevole nell'ultima parte del mese, permettendovi di spingere sull'acceleratore con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita sentimentale che purtroppo si complicherà secondo l'oroscopo del mese di luglio. Venere non sarà in ottimo aspetto per voi, dunque potrebbe mancare un po’ di romanticismo in voi.

Marte però sarà in trigono, e vi renderà più decisi in quel che farete, ma dovrete anche saper concretizzare, soprattutto voi single in cerca della persona giusta. Attenzione soprattutto nell'ultima parte del mese, proprio quando il pianeta dell'amore sarà in opposizione. Difficoltà anche sul fronte professionale. Se da una parte il pianeta Marte vi darà tante energie da spendere, dall'altra ci saranno Giove e Mercurio negativi, che procureranno diversi imprevisti da superare affinché i vostri progetti funzionino. Voto - 6️⃣

Acquario: mese di luglio che in amore vi darà discrete soddisfazioni. Venere sarà in trigono dal segno dei Gemelli per un po’, e non mancheranno momenti teneri e dolci tra voi e la vostra anima gemella.

Attenzione però a Marte, perché si metterà in quadratura, e dovrete saper gestire bene le energie che avrete a disposizione, soprattutto voi nati nella prima decade. I cuori solitari vivranno attimi piuttosto movimentati, che accenderanno la loro estate. Per quanto riguarda il lavoro, forse non avrete sempre tanta voglia e energie da spendere, ciò nonostante potreste comunque riuscire a ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Attenzione però durante le ultime giornate del mese, perché Mercurio si metterà in opposizione, e potrebbe creare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Pesci: quadro astrale che migliorerà non poco in ambito lavorativo per voi. Con Mercurio e Marte in buon aspetto, energie e creatività saranno dalla vostra parte, e avrete l'occasione di recuperare terreno e realizzare progetti di qualità superiore.

Sul fronte sentimentale forse la prima parte del mese non sarà il top per voi, colpa di Venere che si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli. Ciò nonostante la situazione migliorerà nuovamente nella seconda metà di luglio, quando il pianeta dell'amore sarà in trigono. Siate dunque pazienti e comprensivi, ma soprattutto, non andate contro il partner se non ci sarà un motivo valido. Se siete single potreste anche fare nuove conoscenze, che però potrebbero rivelarsi un po’ altalenanti. In ogni caso, con un po’ di fortuna e un atteggiamento romantico quanto basta, potreste riuscire a buttarvi in una nuova storia d'amore. Voto - 7️⃣