L'oroscopo di martedì 28 giugno vedrà la Luna spostarsi nel segno del Cancro, che mostrerà più maturità e romanticismo, mentre Gemelli presterà particolare attenzione ai dettagli al lavoro. Capricorno potrebbe provare sentimenti contrastanti, mentre gli incontri saranno favoriti per i nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 28 giugno.

Previsioni oroscopo martedì 28 giugno 2022 segno per segno

Ariete: giornata di martedì che vedrà in voi una certa voglia di staccare, di prendervi una pausa, soprattutto in amore, forse a causa della Luna in quadratura.

In fin dei conti, di amare ne avete ricevuto un bel po’, dunque non vi farà male pensare un po’ a voi. Sul fronte professionale saprete svolgere molto bene i vostri progetti grazie a queste stelle, centrando sempre l'obiettivo. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in sestile dal segno del Cancro riempirà d'amore questa giornata secondo l'oroscopo. Single oppure no, vi sentirete amati e apprezzati dalla vostra fiamma, e riuscirete a vivere con maggiore intesa i vostri rapporti. Per quanto riguarda il lavoro non avrete tanti astri dalla vostra parte, ciò nonostante, senza troppe distrazioni, potreste riuscire a concludere qualcosa di buono. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali convincenti per voi nativi del segno.

La vostra relazione di coppia è forte e solida, e queste stelle vi regaleranno emozioni alte e tanto romanticismo. Se siete single tenderete ad aprirvi sempre molto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale presterete particolare attenzione ai dettagli, merito di questo cielo estremamente favorevole.

Voto - 9️⃣

Cancro: una splendida Luna sosterà nel vostro cielo in questa giornata di martedì, e vi aiuterà a mostrare il vostro lato più maturo e romantico. Single oppure no, la gente intorno a voi sicuramente apprezzerà il vostro modo di fare. Riguardo al lavoro sono in atto alcuni cambiamenti, e voi dovrete dimostrare di essere pronti a tutto.

Voto - 8️⃣

Leone: vita di coppia positiva per voi secondo l'oroscopo della giornata di martedì 28 giugno. Con Venere in buon aspetto, la vostra relazione di coppia sarà dolce e affiatata, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Il sostegno di Sul fronte professionale, con Mercurio dalla vostra parte, la comunicazione sarà il vostro forte, e porterete i vostri progetti lungo la giusta direzione. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali in leggero rialzo dal punto di vista sentimentale. In questa giornata potrete contare sulla Luna in sestile, che vi aiuterà a sentirvi un po’ più vicini con il partner. Se siete single sarà anche possibile un piccolo colpo di fortuna in questo martedì. Nel lavoro approfittate di un po' di tempo libero in più per cercare di organizzarvi per bene con i vostri progetti, evitando così spiacevoli imprevisti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo leggermente contrario questo martedì per voi. Sul fronte amoroso Venere e Luna saranno in contrapposizione tra loro, dunque attenzione a piccoli malintesi con la vostra anima gemella, o con la vostra fiamma se siete single. Sul fronte lavorativo Mercurio vi motiverà abbastanza, ma l'opposizione di Marte e Giove potrebbero rappresentare un ostacolo per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: vi attenderanno incontri particolarmente fortunati secondo l'oroscopo di martedì 28 giugno. La Luna sarà in trigono dal segno del Cancro, e non mancheranno le occasioni giuste per concedervi un'emozione in più con chi amate. Sul posto di lavoro mostrare professionalità quando alcune cose non vanno come volete voi non sarà così facile.

Per prima cosa dunque sarà necessario capire dove sbagliate e dove potete migliorare. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'apparenza a volte può ingannare, sappiatelo, e dal punto di vista sentimentale questo può fare male. Certo, questo cielo non vi metterà nelle condizioni ideali per mostrare ottimismo, ciò nonostante, provate comunque a fare uno sforzo, e cercare di migliorare le cose. In ambito professionale dovrete dimostrare maggior sicurezza in quello che fate. Avete delle buone capacità, dunque non fatevi intimidire. Voto - 6️⃣

Capricorno: questa Luna in opposizione potrebbe farvi provare sentimenti contrastanti secondo l'oroscopo, e in amore questo non vi farà affatto bene. Single oppure no dunque, per prima cosa non dovrete vedere sempre il lato negativo delle cose.

Sarete in difficoltà anche sul fronte lavorativo a causa di Marte e Giove in quadratura. Cercate soprattutto di non esasperare i rapporti con i colleghi. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo che rimane incantevole per voi grazie alla buona posizione di Venere, in trigono dal segno dei Gemelli. Single oppure no, la vostra vita sentimentale si accende, e potrete godere di momenti davvero romantici. Per quanto riguarda il lavoro idee e energie non mancheranno grazie a Mercurio, Marte e Giove. Voto - 9️⃣

Pesci: settore professionale nel complesso discreto, anche se sarete un po’ limitati da Mercurio in quadratura. In ogni caso, evitando distrazioni e mantenendo la concentrazione, riuscirete a fare un buon lavoro. In ambito amoroso la Luna sarà dalla vostra parte in questa prima parte della settimana. Single oppure no, mostrerete sicuramente più maturità, ma non aspettatevi momenti da batticuore. Voto - 7️⃣