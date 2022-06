L'Oroscopo di mercoledì 22 giugno vedrà un Ariete piuttosto emotivo, soprattutto in amore per via della Luna nel segno, mentre l'Acquario sarà ben organizzato sul posto di lavoro grazie alla buona posizione di Mercurio. Stelle che spingeranno ad agire i nativi Bilancia, considerato che Venere sarà presto in trigono, così come il Leone vorrà ottenere di più dai suoi progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 22 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 giugno 2022 segno per segno

Ariete: giornata molto bella da vivere per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna nel segno vi renderà piuttosto emotivi, e queste stelle v'inviteranno a darvi da fare e sentirvi più vicini alla persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo avrete un ottimo cielo a supportarvi. Le idee non mancheranno, e con costanza e precisione arriveranno i buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: Godrete di una relazione di coppia bella e piacevole secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Vi piacerà molto pensare in grande e portare avanti il vostro rapporto, ciò nonostante non ci sarà alcun motivo di fare le cose di fretta. Nel lavoro forse potreste aver perso il vostro obiettivo. Guardatevi indietro e riprendete in mano la situazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo equilibrato e soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna in sestile porterà armonia nel vostro rapporto, mentre Venere sta per entrare nel vostro segno, portando una buona dose di romanticismo tra voi e la vostra fiamma. Sul fronte professionale non avrete nulla da rimpiangere, perché state ottenendo diverse soddisfazioni e buoni risultati. Voto - 9️⃣

Cancro: non mettetevi fretta con certe mansioni, perché in questo periodo sarete messi parecchio sotto pressione.

Prestate bene attenzione a quel che fate con i vostri progetti, prendetevi il vostro tempo, ma non perdetene neanche troppo. In amore Venere sta per mettersi alle vostre spalle, ciò nonostante arriveranno comunque bei momenti tra voi e il partner. Attenzione però alla Luna che si troverà in quadratura. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali che finalmente vedranno un cielo in miglioramento per voi.

La Luna sarà dalla vostra parte, mentre Venere sta per spostarsi in sestile dal segno dei Gemelli. Single oppure no, ci sarà maggior ottimismo in voi, e riuscirete a godere meglio della vostra vita sociale e sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro vorreste ottenere di più dai vostri progetti, e con Mercurio in sestile potrebbe arrivare qualche buona idea. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che purtroppo sta per complicarsi per voi. Single oppure no, con Venere che sta per spostarsi nel segno dei Gemelli, dovrete cercare di evitare spiacevoli incomprensioni con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale inutile mantenere ritmi serrati, perché così non raggiungerete risultati migliori.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non particolarmente entusiasmante in questa giornata, ciò nonostante sappiate che questo cielo sta per cambiare. Portate pazienza dunque, perché è arrivato il momento di ricostruire la vostra vita amorosa e renderla più affascinante. Sul fronte professionale Mercurio metterà a posto i vostri pensieri, e con la giusta organizzazione, otterrete risultati tutto sommato discreti. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo ancora difficile in amore per voi, ciò nonostante le cose stanno per cambiare. Single oppure no, Venere sta per allontanarsi da questa posizione scomoda, e presto potrete vivere anche voi quest'estate appena iniziata. Pochi cambiamenti sul fronte professionale.

Vi prenderete cura dei vostri progetti, ma non aspettatevi buoni risultati nel breve periodo. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di mercoledì 22 giugno positivo per voi nativi del segno. Una bella Luna in trigono dal segno dell'Ariete vi regalerà momenti da favola tra voi e la vostra fiamma, ciò nonostante sappiate che Venere sta per mettersi in opposizione, e potrebbe creare qualche difficoltà all'interno della vostra vita amorosa. Settore professionale nel complesso discreto, ma attenzione a Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale non così appagante in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, la Luna sarà contro di voi, e non sarete dell'umore adatto per concedervi momenti d'amore con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di alcune buone idee, cosa che al momento vi manca. Voto - 6️⃣

Acquario: Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli vi aiuterà a essere ben organizzati sul posto di lavoro in questa giornata. Marte e Giove poi vi daranno tutto ciò che di cui avrete bisogno per raggiungere il successo che meritate. Miglioramenti in arrivo anche per quanto riguarda i sentimenti. In questa giornata la Luna sarà dalla vostra parte, mentre Venere sta per mettersi in una posizione migliore. Single oppure no, è arrivato il momento di rendere più movimentata la vostra vita amorosa. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali convincenti nel corso della giornata di mercoledì. Sul fronte amoroso questa giornata sarà positiva, ma già da domani le cose potrebbero cambiare a causa di Venere che si sposterà in quadratura. Settore professionale che rimarrà stabile, ma questo cielo richiederà ancora tanto impegno da parte vostra se volete raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣