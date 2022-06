L'oroscopo della giornata di sabato 4 giugno vedrà un Ariete più ottimista dal punto di vista sentimentale, forte della Luna in trigono, mentre Bilancia avrà una grande autostima e fiducia di sé. Leone riuscirà a stemperare la tensione in amore, mentre Pesci sarà particolarmente premuroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 4 giugno.

Previsioni oroscopo sabato 4 giugno 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale in miglioramento in questo inizio di fine settimana. Sarete in grado di recuperare terreno in amore, e riuscirete a godervi un po’ di serenità con la vostra anima gemella, e sarete molto più ottimisti.

Se siete single prendetevi un po’ di tempo solo per voi, per il vostro benessere. In ambito lavorativo, anche se state andando bene, potreste sentire la necessità di fare qualcosa di nuovo. Voto - 8️⃣

Toro: emozioni altalenanti in questa giornata secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Questa Luna in quadratura vi ricorderà che il fascino non è tutto in una relazione di coppia, e bisogna sostenersi a vicenda affinché le cose funzionino. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di avere le idee chiare in quel che fate, e con calma e pazienza riuscirete a mettere a segno discreti risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale piacevole nel corso della giornata di sabato. Il vostro entusiasmo sarà contagioso nei confronti del partner, da rendere più affiatata la vostra relazione di coppia.

Se siete single non abbiate ripensamenti in questo periodo. Sul posto di lavoro state ottenendo diverse soddisfazioni, ma state anche facendo tanta fatica per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: cielo che rimane più che soddisfacente nonostante la Luna non sia più nel vostro cielo. Venere in sestile vi aiuterà a portare passione e romanticismo, e con il giusto atteggiamento, sarete in grado di portare avanti serenamente la vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete essere razionali a sufficienza e non fare mosse azzardate per non cadere in errore. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna che si sposterà nel vostro cielo, riuscirete a stemperare quest'atmosfera calda in amore. Ciò nonostante Venere sarà ancora in cattivo aspetto, pronta a farvi cadere, dunque siate comprensivi e mostrate sempre maturità.

In ambito lavorativo le buone opportunità arriveranno, ma dovrete saperle sfruttare e non lasciarvi coinvolgere da Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli in questa giornata. Il fine settimana inizierà con il piede giusto, e in amore, single oppure no, riuscirete a dare prova dei vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancheranno, e con un po’ d'impegno saprete come metterle in pratica. Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna che si troverà in sestile dal segno del Leone, avrete una maggiore autostima e fiducia di voi stessi. Sul fronte sentimentale sarete in grado di venire incontro alle esigenze del partner, godendo un'ottima intesa di coppia.

Sul fronte lavorativo le buone opportunità scarseggiano, e voi dovrete ritrovare un po’ di ottimismo in quel che fate. Voto - 6️⃣

Scorpione: fine settimana poco convincente in ambito amoroso per voi nativi del segno. Godersi questa giornata insieme al partner sarà molto difficile e dovrete fare attenzione soprattutto al vostro atteggiamento. In ambito professionale sarete un po’ perplessi su alcuni progetti, e forse sarà necessario l'aiuto di una mano più esperta. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata convincente dal punto di vista amoroso per voi. La Luna in trigono dal segno del Leone vi aiuterà a sentirvi più in sintonia con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single vi lascerete trasportare dalla positività e vivrete bei momenti insieme alle persone che amate.

Per quanto riguarda il lavoro saprete come gestire bene le vostre mansioni grazie a Giove e Marte, e i risultati che otterrete parleranno da sé. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita di coppia in miglioramento secondo l'oroscopo della giornata di sabato. In amore Venere sarà in trigono dal segno del Toro, e la Luna non vi darà più fastidio. Single oppure no, è arrivato il momento di dare maggior risalto alla vostra vita sentimentale. Sul fronte professionale indubbiamente Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, e con un po’ di buon senso potreste anche riuscire a portare a casa qualche risultato buono. Attenzione però alle energie che Marte in quadratura vi toglierà. Voto - 7️⃣

Acquario: quadro astrale in calo in questa giornata secondo l'oroscopo.

La Luna si metterà contro di voi in questo inizio di weekend, e con Venere ancora in quadratura meglio non avere grandi aspettative in amore. Prendetevi una piccola pausa dai sentimenti, distraetevi, e prendetevi del tempo per riflettere. Nel lavoro questo cielo sarà ancora favorevole, e con un po’ d'impegno, raggiungerete buoni risultati. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale tutto sommato discreta, adatta a vivere una giornata piacevole su tutti i fronti. In amore sarete particolarmente premurosi nei confronti del partner, e saprete come preservare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile vi aiuterà a prendere le decisioni più adatte, e con un po’ d'impegno da parte vostra, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣