L'oroscopo della giornata di venerdì 10 giugno vedrà un Gemelli fortunato e contento in ambito sentimentale grazie alla Luna in buon aspetto, mentre Leone avrà bisogno di riflettere. Molte buone prospettive metteranno di buon umore i nativi Sagittario, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, mentre Mercurio in trigono per il Capricorno porterà buon senso da sfruttare al massimo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 10 giugno.

Previsioni oroscopo venerdì 10 giugno 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che vedrà qualche incertezza in questa giornata, colpa della Luna in opposizione.

Nei rapporti personali, soprattutto quelli più intimi, avrete bisogno di concretezza, di dare e ricevere sempre fiducia. In ambito professionale Marte e Giove vi metteranno il turbo e raggiungerete i vostri obiettivi con impegno e dedizione. Voto - 6️⃣

Toro: l'amore per voi sarà il bene più prezioso in questo periodo, e secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 10 giugno, single oppure no, non smetterete di provare qualcosa per le persone che amate. Oltre a questo però, sarete anche in grado di dimostrare bene i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee in voi, e quando avrete un quadro ben chiaro su come agire, lavorerete anche meglio.

Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata felice e fortunata per voi nativi del segno. In questo venerdì potrete contare sul sostegno della Luna in trigono dal segno amico della Bilancia, e per quanto riguarda i sentimenti non mancheranno momenti spensierati e felici in famiglia e con il partner. In ambito lavorativo siete alla ricerca di una soluzione per i vostri progetti, ma con tempo e pazienza vedrete che verrete a capo.

Voto - 8️⃣

Cancro: giornata piacevole soltanto a metà per quanto riguarda i sentimenti. Con il pianeta Venere e la Luna in contrapposizione tra loro, potreste avere spesso degli sbalzi d'umore che non faranno bene alla vostra relazione di coppia. In difficoltà anche sul posto di lavoro. Certo, la mole di progetti da svolgere sarà minore in questa giornata, ma avere standard di qualità elevati al momento sarà solo controproducente.

Voto - 6️⃣

Leone: vi ritroverete a riflettere molto sulla vostra posizione attuale in questa giornata. Dal punto di vista sentimentale sicuramente la Luna vi aiuterà a recuperare fiducia nei confronti del partner. In ogni caso però, vedrete il vostro rapporto in modo diverso rispetto a prima. Nel lavoro vi piacerebbe poter fare di più. Siete piuttosto abili in quel che fate, ma avrete bisogno anche di maggiori soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Vergine: con Venere in trigono dal segno amico del Toro, in amore vi basterà davvero poco per sentirvi soddisfatti della vostra vita sentimentale. Single oppure no, avrete tante opportunità per far sorridere la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo fare il minimo indispensabile non vi permetterà di fare progressi nella vostra carriera. Voto - 8️

Bilancia: la passione comincerà a farsi sentire in questa giornata grazie alla Luna nel segno. Single oppure no, dimostrerete di essere romantici e innamorati della vostra fiamma, vivendo bellissimi momenti insieme. Per quanto riguarda il lavoro meglio non rimandare alcuni progetti, anche perché questo cielo non vi darà molte possibilità. Voto - 7️⃣

Scorpione: far valere i vostri sentimenti quando Venere si trova in opposizione non sarà affatto semplice. Single oppure no, le vostre abilità romantiche non saranno così efficaci. Meglio non essere troppo diretti con le persone che amate.

In ambito lavorativo questo cielo non sarà di grande aiuto, ciò nonostante potreste comunque provare a mettere in piedi interessanti progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vi metterà di ottimo umore secondo l'oroscopo di venerdì 10 giugno. Questo cielo sarà tutto sommato sereno e, single oppure no, saprete sempre quale sarà la cosa giusta da fare anche solo per strappare un sorriso alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete super attivi nel vostro settore, arrivando a concludere sempre i vostri progetti in giornata. Voto - 8️⃣

Capricorno: Mercurio in trigono dal segno amico del Toro porterà tanto buon senso in voi, e per quanto riguarda il lavoro, anche se il periodo non è dei migliori, riuscirete a evitare di commettere errori.

Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia andrà a gonfie vele, e riuscirete a portare avanti il vostro rapporto con maturità e romanticismo. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale tra alti e bassi secondo l'oroscopo. La Luna sarà in buon aspetto, rendendovi più responsabili in amore, ma con Venere in quadratura non sperate in momenti pieni di passione e romanticismo. Sul fronte professionale sarete piuttosto abili in quel che fate, ciò nonostante con Mercurio in quadratura mettete sempre in considerazione eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo piacevole per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere in sestile vi metterà a vostro agio con il partner, ma anche se siete single potreste riuscire a rimediare un appuntamento romantico. Sul fronte professionale sarà quasi una giornata di routine, che porterà risultati tutto sommato discreti. Voto - 8️⃣