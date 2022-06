L'oroscopo di venerdì 24 giugno vedrà un cielo ancora annuvolato per i nativi Leone e Scorpione per quanto riguarda i sentimenti, colpa della Luna che sarà in cattivo aspetto. Fortunatamente sarà una cosa passeggera. Pesci sarà messo a dura prova al lavoro, e dovrà saper gestire lo stress, mentre Mercurio in trigono per l'Acquario permetterà ai nativi del segno di essere organizzati e centrare il successo che meritano. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 24 giugno.

Previsioni oroscopo venerdì 24 giugno 2022 segno per segno

Ariete: cielo che vi permetterà di essere piuttosto felici in questa giornata grazie in particolare a Venere in sestile. Single oppure no, avrete sempre una buona ragione per vivere momenti di allegria e spensieratezza insieme alle persone a voi più care. Sul fronte professionale non potrete chiedere di meglio con così tante stelle pronte a sostenervi. I buoni risultati porteranno entusiasmo e voglia di fare in voi. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna entrerà nel vostro cielo in questa giornata di venerdì, e andrà a compensare la mancanza di Venere. In ogni caso, dal punto di vista sentimentale non avrete nulla da temere, perché arriveranno ancora tanti momenti belli da vivere insieme alla vostra dolce metà.

Per quanto riguarda il lavoro forse non saranno tutte ciambelle col buco, ma saprete benissimo come fare il vostro lavoro. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali eccellenti dal punto di vista sentimentale. Un'ottima Venere splende alta nel vostro cielo, e vi regalerà infinite emozioni con la persona che amate. Se siete single in questo periodo ci sarà un gran viavai di sentimenti, e voi vi godrete ogni singolo momento.

Nel lavoro la vostra reputazione al momento è estremamente positiva. Con queste stelle favorevoli, avrete sempre una buona idea in testa da sviluppare. Voto - 9️⃣

Cancro: periodo migliore in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio, e vi metterà nelle condizioni ideali per portare un po’ di stabilità all'interno della vostra relazione di coppia.

Settore professionale nel complesso discreto, ma sappiate che potreste fare di più. Cercate soprattutto di non dipendere dagli altri, e saper lavorare in autonomia. Voto - 7️⃣

Leone: Venere non sarà più negativa, ma la Luna in quadratura non vi metterà dell'umore giusto in questa giornata di venerdì. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, cercate di non far esplodere litigi con il partner senza un apparente motivo, anche perché l'astro argenteo non sarà negativo per sempre. Sul fronte professionale la situazione sta migliorando, ma non bisognerà essere affrettati. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in Toro sarà molto utile in questa giornata per tenere in armonia la vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo però, con Venere in quadratura fareste meglio a diminuire le vostre aspettative, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale prima di procedere con qualunque progetto, valutate bene i pro e i contro. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali davvero convincenti per voi. In ambito amoroso ci penserà il pianeta Venere a rendere più movimentata e romantica la vostra relazione di coppia. Se siete single guardatevi attorno, perché l'amore vero potrebbe essere più vicino di quanto pensiate. Per quanto riguarda il lavoro l'aiuto di Mercurio e Saturno sarà prezioso, ma dovrete saper gestire bene energie e risorse che avrete a disposizione. Voto - 8️⃣

Scorpione: nonostante Venere non sia più opposta, nelle prossime ore dovrete fare i conti con la Luna in opposizione, che in amore vi terrà ancora piuttosto tesi.

La cosa più importante in questo momento sarà essere pazienti e mantenere la calma, cercando di evitare discussioni irrilevanti, che potrebbero portare solo a litigi. Nel lavoro vorreste un po’ di autonomia e indipendenza, ma questa andrà conquistata. Dunque dimostrare tutta la vostra buona volontà. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo che purtroppo non splende più come un tempo secondo l'oroscopo di venerdì 24 giugno. Con Venere ora in opposizione, i rapporti tra voi e il partner potrebbero non essere più così semplici da gestire. Se siete single forse sarebbe il caso di dedicare più spazio ad altre cose, oltre all'amore. Settore professionale nel complesso stabile. Mercurio sarà in opposizione, ma Giove e Marte in trigono vi permetteranno di lavorare in modo abbastanza efficiente.

Voto - 7️⃣

Capricorno: il benessere sarà importante, e in questa giornata cercherete di trovare il vostro. In amore dunque, single oppure no, vi piacerà innanzitutto avere dei rapporti sani, che possano durare nel tempo, senza inutili battibecchi, che possono solo rovinare tale rapporto. Nel lavoro v'impegnerete a fondo con i vostri progetti, ciò nonostante ottenere i giusti risultati non sarà così semplice a causa di Marte e Giove in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: con Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli sarete ben organizzati e affidabili sul posto di lavoro, e l'aiuto di stelle come Marte, Giove e Saturno, vi permetteranno di centrare il successo che meritate. Sul fronte amoroso dovrete essere ancora pazienti, perché la Luna sarà in quadratura, mentre Venere sarà dalla vostra parte.

Single oppure no, presto arriveranno momenti romantici anche per voi, ma dovrete saper fare le cose davvero bene. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale non più così allettante ora che Venere si trova in quadratura. Fortunatamente la Luna sarà in posizione favorevole, ma in ogni caso meglio non avere aspettative troppo alte. Sul fronte lavorativo dovrete saper gestire la pressione e lo stress che Mercurio vi metterà dal segno dei Gemelli. Portare a termine le vostre mansioni infatti potrebbe non essere così semplice. Voto - 7️⃣