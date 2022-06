Per la giornata di lunedì 27 giugno 2022, l’Oroscopo riserverà delle sorprese per i nati sotto il segno del Bilancia, mentre il Leone avrà un leggero rialzo. I Pesci saranno in calo, mentre Vergine e Ariete saranno nelle prime posizioni. A seguire, le previsioni dell’oroscopo, per tutti i segni, di lunedì 27 giugno.

L’oroscopo di lunedì 27 giugno: Bilancia in testa

1° Bilancia: ritornare in prima posizione nella classifica dell’oroscopo potrebbe darvi una spinta per poter portare avanti i vostri progetti e per quantificare i vostri affari nel migliore dei modi.

I guadagni potrebbero arrivare in men che non si dica.

2° Vergine: avrete davvero delle occasioni più uniche che rare per fare nuove amicizie oppure per fare qualche incontro che potrebbe decretare la vostra spensieratezza in questa settimana. Avrete a che fare con una serata davvero molto interessante dal punto di vista passionale.

3° Ariete: l’energia sarà davvero all’altezza di qualsiasi situazione che il lavoro potrebbe darvi. Le vicende amorose potrebbero essere riconfigurate in una prospettiva più serena e appagante per entrambe le parti. In famiglia, l’atmosfera più tranquilla potrebbe portarvi a progettare un viaggio.

4° Gemelli: si potrebbe aprire uno scenario fatto di incontri e di qualche prospettiva interessante sul piano pratico, per quanto riguarda il vostro lavoro.

Potrete fare qualcosa di diverso dal solito nel pomeriggio, magari con una persona amica a cui tenete particolarmente.

Acquario testardo

5° Acquario: insistere su un obiettivo potrebbe essere un ottimo segnale da parte vostra. Al momento, mantenere la concentrazione sul lavoro potrebbe davvero fare la differenza, sia per la vostra carriera che in relazione ad eventuali affari che si presenteranno in modo inaspettato.

6° Sagittario: avrete una giornata particolarmente fortunata ma sarete anche alle prese con qualche responsabilità particolarmente accentuata. In famiglia, avrete dei momenti di relax e pause molto rilassanti e appaganti.

7° Cancro: le emozioni potrebbero raggiungere dei traguardi positivi, basterà attendere qualche momento particolarmente propizio per l’amore.

Con il partner, riuscirete a trovare dei punti di accordo essenziali per poter continuare ad essere affiatati e sinceri l’uno con l’altro.

8° Leone: compiere scelte difficili vi darà dei risultati più repentini, nel corso di questa giornata. Condurre qualche progetto, per voi, sarà una delle sfide più allettanti degli ultimi mesi, quindi riuscirete a dare il massimo nonostante le difficoltà.

Pesci ansioso

9° Toro: qualche attimo di incertezza potrebbe rallentarvi, ma avrete una carica davvero molto forte per poter superare una giornata abbastanza faticosa e, al tempo stesso, monotona. Secondo l’oroscopo, dovrete impegnarvi in qualche affare molto difficile da risolvere.

10° Pesci: affrontare la vostra ansia, in questo momento, potrebbe essere abbastanza difficile, però il riuscire a gestirla potrebbe incentivare qualche passo avanti nel lavoro o comunque in un progetto che altrimenti potrebbe rimanere indietro.

11° Capricorno: dovrete vedervela con qualche opposizione dei pianeti, dal punto di vista astrologico, e tutto ciò vi procurerà un senso di irritazione. Fermarvi del tutto, però, potrebbe compromettere qualche progetto che potrebbe farvi guadagnare molto in un futuro prossimo.

12° Scorpione: avrete molto lavoro da sbrigare e pochissimo tempo a vostra disposizione, dunque riuscire a comprimerlo potrebbe incentivare una certa concentrazione. Fare del vostro meglio sarà la chiave per un affare riuscito.