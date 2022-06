Per le previsioni dell’oroscopo del fine settimana 11 e 12 giugno 2022, ci saranno il Leone e l’Acquario a farla da padrone in questa classifica, mentre ci sarà un rialzo per il segno della Bilancia e per il segno dei Pesci. Sagittario ancora in basso.

A seguire, le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del weekend: Acquario alle prime posizioni

1° Leone: potrete organizzare qualcosa che riesca a mettere d’accordo molti all’interno del contesto familiare, come un viaggio o un semplice strappo alla regola che possa darvi non soltanto un po’ di relax, ma anche qualche emozione che vi accompagnerà a lungo nel corso del tempo.

2° Acquario: pensare a voi stessi in questo momento potrebbe essere la soluzione a molti problemi legati sia alla sfera affettiva che a quella fisica. Stimolare la creatività nella giornata di sabato potrebbe portare a qualche idea del tutto innovativa per la vostra squadra di lavoro.

3° Ariete: avrete una bella decisione da prendere con il partner che vi renderà sempre più uniti e pronti ad avventurarvi in qualche percorso di vita insieme. Gli affari potrebbero prendere una piega positiva che vi farà guadagnare molto di più di quanto non potreste immaginarvi.

4° Bilancia: riposare ed evitare qualcuno che vi ha fatto turbare l’animo in questo momento potrebbero costituire dei notevoli toccasana per la vostra mente.

Potrebbero aprirsi le porte ad un fine settimana fatto di shopping.

Sorprese per Cancro

5° Scorpione: avrete qualche piccolo impegno che però non avrà nulla a che vedere con le questioni private. In amore qualcosa potrebbe incrinare il vostro rapporto con il partner, ma con la volontà di recuperare l’intesa ogni cosa sarà possibile.

Recuperare le energie in questo momento sarà doveroso nei confronti di voi stessi.

6° Cancro: avrete una bella sorpresa che vi attende nel corso del fine settimana, sicuramente qualcosa che attendete da tanto tempo o qualcosa che essenzialmente vi servirà a livello pratico. Una proposta lavorativa potrebbe cambiare in meglio l’idea di un investimento importante.

7° Capricorno: ora come ora l’affaticamento estremo potrebbe costringervi ad un weekend di riposo e di svago, di una cura maggiore nei confronti del vostro corpo e di una situazione che sappia soddisfare qualche piccola aspettativa o comunque qualche bisogno essenziale per avere la mente libera da impegni.

8° Pesci: anche se avrete qualche piccolo ostacolo a livello professionale, le vicende legate al contesto amoroso potrebbero fare la differenza sul vostro umore, migliorandolo e mantenendolo costante. Avrete invece qualche amicizia non del tutto sincera che potrebbe essere molto negativa per il vostro weekend.

Gemelli stressato

9° Gemelli: ultimamente avete avuto delle situazioni molto stressanti e difficili e per questo avrete bisogno di un po’ di rilassamento con le persone che vi amano, secondo l’oroscopo.

Se ci saranno i presupposti, potreste avere una serata di sabato decisamente tranquilla assieme alla famiglia.

10° Toro: dovrete far fronte a qualche spesa di troppo che potrebbe non essere in linea con i vostri desideri o con le vostre aspettative. In famiglia avrete qualche piccolo diverbio legato ad una serie di emozioni che vi hanno tenuti lontani dai vostri obiettivi.

11° Vergine: avrete molto nervosismo in corpo, nel corso del fine settimana. Vi converrà essere meno schivi e meno intransigenti con le persone che vi circondano, specialmente se dovrete lavorarci insieme per raggiungere obiettivi in comune.

12° Sagittario: avrete qualche incontro che però potrebbe dimostrarsi piuttosto vuoto e privo di qualche eventuale legame amoroso o comunque emozionale. Sul lavoro potreste non riscontrare i risultati sperati, in questo momento. Dovrete attendere qualche settimana migliore.