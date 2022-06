L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 giugno 2022 è pronto a svelare come andrà la terza settimana del mese. In evidenza i dodici segni dello zodiaco con, in primissimo piano, i sentimenti e le attività lavorative. I prossimi sette giorni vedranno la Luna passare per ben quattro volte di segno in segno, iniziando con il Sagittario, poi Capricorno e a seguire nell'Acquario, infine nel segno dei Pesci, dove chiuderà il periodo. L'Astrologia del periodo annuncia altresì il transito di Mercurio in Gemelli nella giornata di lunedì 3 giugno.

Scopriamo insieme cosa avranno in serbo per noi le stelle, con l'oroscopo settimanale su amore e lavoro protagonisti assoluti.

Previsioni oroscopo settimanale, da Ariete a Cancro

Ariete - Riuscirete ad ottenere ciò che desiderate. Se avete un sogno d’amore da realizzare, questa settimana potrà aiutarvi a porre le basi per tradurre in realtà ciò che è nel vostro cuore e nella vostra mente. Nel lavoro non potreste augurarvi situazione migliore. Non indugiate, non perdete tempo, rimboccatevi le maniche e dateci dentro perché siete vincenti su tutta la linea. Cercate anche di migliorare le vostre conoscenze: vi servirà ad ampliare gli orizzonti lavorativi. Le scelte e le decisioni che prenderete si riveleranno giuste

Toro - Avrete energie e vitalità da vendere. In amore fascino e voglia di vivere aumentano e la vita affettiva diventa molto gratificante: una seducente intraprendenza vi farà vivere momenti indimenticabili.

Incontri magici per i single. Non fatevi troppi crucci se qualcosa non va per il verso giusto. Venere è in linea con il vostro segno. Nel lavoro la vostra sicurezza spiazzerà gli avversari e vi porterà a raggiungere gli obiettivi. Non sprecate tanta forza ed energia stellare nelle piccole cose: puntate su obiettivi ambiziosi.

Gemelli - Tutto va per il meglio e il cielo è dalla vostra parte, pertanto, non potranno mancare le situazioni più favorevoli. Se dovete proporre qualche cosa ad un superiore, fatelo adesso: otterrete quel che chiedete, e magari anche di più. Vita di coppia scorrevole e nuovi incontri per chi è single, per chi ha il cuore libero.

Saprete tracciare piani strategici infallibili, nel lavoro come negli affari. Periodo perfetto per prenotare viaggi e vacanze, sostenere esami, far decollare progetti, dichiararsi a qualcuno.

Cancro - Non tiratevi indietro se alcuni impegni vi sembrano gravosi: abilità e intelligenza vi permetteranno di superare brillantemente qualsiasi difficoltà. Non preoccupatevi, è solo un po’ di stanchezza. Nel lavoro non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Un’intuizione quasi incredibile potrà mettervi sulla buona strada per risolvere vittoriosamente una vecchia questione. L’amore, se siete saldamente in coppia, merita più attenzione da parte vostra.

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali della prossima settimana profilano una settimana favorevole per dedicarvi alle questioni cui tenete di più. Gli affari si svolgeranno secondo le migliori aspettative, consentendovi buoni guadagni: vi stupirete delle proposte che pioveranno. Se state corteggiando qualcuno che v’interessa, i vostri approcci saranno ben accolti. Risolvete velocemente un malinteso, non permettete che rovini il clima domestico o che qualcuno la faccia eccessivamente lunga su questa questione. Periodo proficuo dal punto di vista lavorativo.

Vergine - Con tanti astri favorevoli, la fantasia e l’entusiasmo daranno un’impronta speciale alla settimana, sia per quanto riguarda le questioni professionali che sentimentali.

Per alcuni di voi un incontro può risvegliare ricordi o riaprire vecchie ferite: sarà l’occasione buona per archiviare definitivamente il passato. Un buon consiglio: date la preferenza a patti chiari ed inequivocabili, alle situazioni certe e senza sfumature. Sappiate dire di no alle manovre sotterranee, per interessanti che possano sembrare, e opponetevi ad ogni forma di intrigo o complotto. Avrete la fortuna di poter prendere l’iniziativa al momento giusto.

Bilancia - Le vostre imprese questa settimana saranno coronate dal successo. In amore sarete vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. La vita di coppia, soprattutto, vi darà grandi gioie. Periodo importante per chi è single: se la vostra condizione non vi soddisfa, e avvertite impellente il desiderio di qualcuno su cui riversare attenzioni e bisogno di amore.

Nel lavoro, buoni transiti planetari vi inducono a seminare buttando nel lavoro tutta la carica di entusiasmo e di inventiva che possedete: i risultati saranno soddisfacenti.

Scorpione - Piacevolmente affaccendati! In amore è un momento sicuramente felice per la vostra vita affettiva, di conseguenza trascorrerete queste giornate nel migliore dei modi. Weekend emozionante per molti. Venere porterà momenti felici nella vostra vita affettiva. Sentirete di aver in pugno la situazione, di poterla gestire e condurla abilmente secondo i vostri desideri. Nel lavoro non avrete certo di che lamentarvi: questo periodo vi sarà amico consentendovi buone prestazioni senza peraltro richiedere troppa fatica.

Mostratevi precisi e ben organizzati.

Oroscopo 13-19 giugno, previsione settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - Momento fortunato per il denaro e l'economia in generale. In amore la settimana potrà essere piuttosto piacevole se vi ammorbidirete un poco, se rinuncerete a esercitare sempre e comunque un ferreo controllo su emozioni e sentimenti. Sfera sentimentale un po’ pazza in questa settimana, con umori altalenanti e con desideri contraddittori che vi attraverseranno il cuore, suscitando in qualche caso anche dubbi e incertezze. Nel lavoro siete autonomi nella professione? Non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità. Lavorate alle dipendenze altrui? Il vostro impegno sarà apprezzato per quanto merita.

Capricorno - Pioveranno occasioni da tutte le parti questa settimana. In amore, se avete una vita di coppia felice, potrete vivere questi ultimi giorni giugno in modo romantico e intenso, coccolando il partner e facendovi coccolare di rimando. Le stelle sono tutte al vostro fianco, pronte a sostenervi in ogni vostra iniziativa, o conquista amorosa: avrete voglia di accudire, coccolare, quasi “viziare” il vostro partner. Anche da un punto di vista professionale sarà un periodo molto interessante. Non vi mancheranno volontà, il desiderio di ben figurare e la grinta per riuscirci.

Acquario - Cercate di selezionare gli obiettivi scartando quelli campati per aria. In amore, Venere vi obbliga a dare maggiore importanza a tutta la vostra sfera affettiva.

Una maggiore attenzione al partner e alle sue esigenze renderà più intenso e profondo il rapporto di coppia. Chi vivesse invece una bella storia sentimentale avrà la sensazione di camminare tre metri da terra, tanto sarà felice, contento e appagato del proprio rapporto di coppia. Nel lavoro, senza dubbio dovrete armarvi di pazienza e sfoggiare tutta la vostra lucidità mentale e la vostra fermezza per risolvere le situazioni più complesse. Muovetevi con calma.

Pesci - Le previsioni astrali dal 13 al 19 giugno prevedono un periodo vincente! Intense attrazioni si manifesteranno all’improvviso anche in amore: settimana davvero calda, intensa. Se siete in coppia, vi dedicherete con generosità alla persona amata e darete nuova luce al legame, accendendovi di rinnovata passione.

Nel lavoro, datevi da fare, soprattutto se sentite che il momento potrebbe essere importante per agguantare una posizione di rilievo, ottenere miglioramenti e vantaggi economici. Le vostre giornate saranno animate da un certo movimento, anche grazie a contatti inattesi con persone interessanti.