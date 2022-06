Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 giugno. Le stelle consigliano a tutti di ravvivare le cose e di esprimere liberamente l'umorismo, anche a rischio di turbare qualcuno.

Approfondiamo ora l'andamento della settimana, con le previsioni degli astri da lunedì 20 a domenica 26 giugno.

Oroscopo e previsioni settimanali fino al 26 giugno: da Ariete a Cancro

Ariete – Cercate di non far arrabbiare qualcuno più in alto nella scala professionale questa settimana. Avete la tendenza a esprimere istantaneamente a parole qualsiasi pensiero vi venga in mente, ma se lo fate in questo periodo particolare è possibile un contraccolpo, quindi tenente i vostri sentimenti per voi.

Toro – Cercate di non analizzare eccessivamente la vostra situazione attuale. Non dubitate delle vostre sensazioni. L'Oroscopo consiglia di mantenere la calma e di lasciare che siano i vostri rivali e nemici a preoccuparsi per voi piuttosto il contrario.

Gemelli – Potreste non essere in grado di spiegare i motivi di una vostra decisione, ma se il vostro sesto senso vi indica una direzione particolare, sapete che è meglio ignorarla. Non preoccupatevi se vi fa sembrare un extraterrestre, siete diversi e anche migliori.

Cancro – Uscite da quella mentalità negativa e iniziate a guardare ciò che vi circonda con occhi che vedono speranza e bellezza piuttosto che conflitto e decadenza. La vostra mente crea la vostra realtà.

Previsioni settimanali dal 20 al 26 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – È molto probabile che nelle scorse settimane vi siete persi qualcosa di buono perché avevate paura di mettere in gioco la vostra reputazione, ma avrete la possibilità di correggere quell’errore in questa nuova settimana di giugno. Siate ambiziosi e provateci davvero.

Vergine – Decidete cosa volete ottenere e poi seguitela come se la vostra vita dipendesse da questa. Non è così, ovviamente, ma il tempo per la pianificazione è finito e dovete agire in modo da non lasciare dubbi a colleghi e rivali sul fatto che voi siate un vincitore.

Bilancia – Non perdete tempo a discutere con qualcuno le cui opinioni sono molto diverse dalle vostre.

Hanno i loro punti di vista e voi un altro, quindi, accettate questo fatto e lavorate di più per far sembrare le vostre idee migliori della loro.

Scorpione – Dovete impegnarvi di più in un progetto creativo che sta procedendo bene ma manca ancora di quell’ingrediente speciale. Non cercate di fare tutto da soli. Chiedete aiuto se ne avete bisogno e siate generosi quando si tratta di condividere il credito.

La settimana 20-26 giugno secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le altre persone non avranno bisogno di sentirsi dire come vi sentite questa settimana, sapranno dallo sguardo sul vostro viso che non siete dell’umore giusto per giocare. Se sono ragionevoli, non vi daranno alcun dolore.

Se non lo sono, vorrà dire che non vi meritano.

Capricorno – Dimenticate il lavoro per un po' e concentratevi sul lato divertente della vita. Sì, anche fare bene nella vostra carriera può essere divertente, ma tutto il lavoro e niente gioco vi rende ottusi agli occhi degli altri, quindi, mostrate al mondo che sapete come divertirvi.

Acquario – Le attività sociali sono sotto le stelle al momento, quindi, dimenticate il lavoro e gli obblighi familiari e trascorrete più tempo con i vostri cari. Qualsiasi cosa di natura seria può tranquillamente essere rinviata a un giorno migliore o addirittura ignorata completamente.

Pesci – Potreste essere tentati di gettare al vento la cautela, ma siete sicuri di sapere cosa state facendo? L'oroscopo dice che la migliore soluzione è trattenersi per un po' e guardare da lontano mentre gli altri commettono errori da cui potete imparare.