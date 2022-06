L'Oroscopo settimanale dal 27 giugno al 3 luglio 2022 è pronto a dare i consigli in relazione alla settimana a venire. In evidenza le previsioni astrologiche interessanti i segni della seconda sestina con i voti in pagella e la classifica a stelline valida per le giornate da lunedì a domenica. Ansiosi di scoprire come andrà il periodo in analisi? Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana e valutare l'attesissima classifica settimanale.

Previsioni e stelline della settimana, l'oroscopo

♎ Bilancia: voto 7.

La settimana comincia con una buona dose di energia positiva che coinvolgerà anche chi avete accanto: niente male davvero come partenza. Fate soltanto attenzione agli invidiosi, perché quelli non mancano mai. E cercate di guardare con maggiore attenzione una persona che vi è particolarmente cara: in questo periodo ha un disperato bisogno di voi. In generale avete finalmente le idee ben chiare circa ciò che vorreste fare, ma ancora non sapete bene quale strada prendere per raggiungere l’obiettivo. Il consiglio è quello di scegliere con cura le persone da cui lasciarsi affiancare ed osservare bene quelle che ci sono già. Non vi fidare troppo degli altri: è un errore che spesso tendete a fare.

La classifica a stelline per il segno della Bilancia:

Top del giorno mercoledì 29 giugno;

mercoledì 29 giugno; ★★★★★ martedì 28, giovedì 30;

★★★★ lunedì 27, venerdì 1° luglio;

★★★ sabato 2 giugno;

★★ domenica 3 luglio 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

Venerdì e sabato la presenza della Luna in Leone contribuirà a rendere queste due giornate davvero molto positive: se dovete arrivare a un accordo o convincere qualcuno, sappiate che ci riuscirete senza troppa difficoltà grazie alla vostra diplomazia unita a una certa astuzia che vi contraddistingue. Intanto, complimenti, la passione vola a fine settimana agendo anche come efficacissimo anti stress: insomma, in alcuni momenti saprete come concludere la serata.

Al centro dei pensieri spesso ci sono questioni economiche: far quadrare i conti, in questo periodo, non è affatto facile. Però qualcuno è pronto a darvi consigli utili: da ascoltare con attenzione per poi decidere quale strada percorrere. E i tempi migliori sono già arrivati per quanto riguarda l’amore: venerdì e sabato datevi da fare!

La classifica stelline per il segno dello Scorpione:

★★★★★ venerdì 1, sabato 2;

★★★★ mercoledì 29, giovedì 30, domenica 3;

★★★ lunedì 27 giugno;

★★ martedì 28 giugno 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Mettersi in discussione è sempre una buona abitudine, specialmente in questi prossimi sette giorni. Così come, al contrario, sentirsi perennemente dalla parte della ragione può essere un atteggiamento assai dannoso (per tutti). Fate attenzione, dunque, evitando anche di essere troppo volubili, perché rischiereste di turbare equilibri costruiti a fatica. Questa settimana vi troverete a fronteggiare una situazione molto delicata: dopo un iniziale smarrimento saprete fare le mosse giuste ed uscirne nel migliore dei modi.

Con i familiari dovreste essere un po’ più tolleranti e indulgenti, invece ultimamente tendete a perdere spesso la pazienza, anche solo per delle sciocchezze: calma!

La classifica stelline per il segno del Sagittario:

★★★★★ sabato 2, domenica 3;

★★★★ lunedì 27, martedì 28, venerdì 1° luglio;

★★★ mercoledì 29 giugno;

★★ giovedì 30 giugno 2022.

Oroscopo, voti e stelle della settimana

♑ Capricorno: voto 6. La Luna in Cancro questa settimana mette in primo piano la famiglie e le vicende ad essa legate: tutto il resto passerà in secondo piano. Siete il punto di riferimento per le persone che amate e questa responsabilità non vi mette addosso alcun timore; anzi, vi gratifica e vi fa sentire amati e indispensabili.

Qualche delusione sul fronte professionale potrebbe arrivare venerdì o sabato: i frutti per cui avete seminato stanno tardando ad arrivare ma non per questo dovete perdere la fiducia. Un piccolo momento di smarrimento potrebbe cogliere a proposito di una questione legata alla vita sentimentale; il consiglio è quello di sdrammatizzare e fare appello a tutta la razionalità che possedete nelle giornate di venerdì e sabato.

La classifica stelline per il segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 27, mercoledì 29;

★★★★ martedì 28, giovedì 30, domenica 3;

★★★ venerdì 1° luglio;

★★ sabato 2 luglio 2022.

♒ Acquario: voto 7. Una buona settimana si profila all'orizzonte. Avrete addosso una bella verve e tanta voglia di concretizzare alcuni progetti che coltivate ormai da diverso tempo.

Aspettate qualche altro giorno, pensate alle mosse da compiere e poi scendete in campo: il cielo sarà dalla vostra parte nelle giornate di lunedì, martedì e domenica: i risultati supereranno le vostre stesse aspettative. Dedicate nel frattempo più spazio alla sfera privata: ultimamente qualcuno si è un po' lamentato. Con intelligenza saprete fare i passi giusti nel rapporto con gli altri. In caso di situazioni piuttosto complesse, sarà impossibile per voi non riconoscere i meriti delle persone stimate e chi invece è bravo solo a parole. Il vostro atteggiamento positivo, inoltre, si tradurrà presto in occasioni molto interessanti che dovrete cogliere al volo.

La classifica stelline per il segno dell'Acquario:

Top del giorno lunedì 27 giugno;

lunedì 27 giugno; ★★★★★ martedì 28, domenica 3;

★★★★ mercoledì 29, sabato 2;

★★★ giovedì 30 giugno;

★★ venerdì 1° luglio 2022.

♓ Pesci: voto 9.

Le stelle della settimana che sta per arrivare saranno decisamente dalla vostra parte, affiancandovi nella ricerca di novità, di qualità, di cose belle e intense. Saranno sette giorni tutti da vivere al massimo, su tutti i fronti. Vicino a voi c’è qualcuno/a disposto ad aiutarvi e magari anche a dare qualche prezioso insegnamento: lasciatelo/a entrare con fiducia. Certamente sarà un buon periodo anche per il lavoro nonché per le finanze: le cose si stanno mettendo sulla giusta carreggiata ma potrebbero migliorare ancora nei prossimi giorni. Intanto, continuate a mettere tutta la vostra buona volontà come solo voi siete capaci, condividendo azioni e pensieri soprattutto con la persona amata: la sua presenza è importante, anche più di quanto voi possiate pensare.

La classifica stelline per il segno dei Pesci.