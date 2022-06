L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 giugno vede il pianeta Venere entrare nel segno dei Gemelli, che in amore potrà esprimere tutto il suo potenziale, mentre il Sagittario dovrà dimostrare di saper tenere in piedi la propria relazione di coppia. Leone e Scorpione dovranno portare pazienza, perché presto anche loro potranno godere al meglio della propria relazione di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 20 al 26 giugno.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 giugno 2022 segno per segno

Ariete: settimana piuttosto fortunata per voi nativi del segno.

Venere si metterà in una posizione favorevole a partire da giovedì, mentre la Luna sarà spesso in buon aspetto. Single oppure no, è arrivato il momento di dare maggior risalto alla vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale il sostegno di queste stelle sarà molto importante per cercare di progredire con i vostri progetti, che assumeranno nel tempo molta più importanza. Voto - 9️⃣

Toro: settore professionale senza infamia e senza lode secondo l'oroscopo della prossima settimana. Alcuni problemi con i vostri progetti vi metteranno a dura prova e non sarete sempre nelle condizioni ideali per svolgerli al meglio. Sul fronte amoroso Venere lascerà il vostro cielo a partire dalla giornata di giovedì, ma questo non vorrà dire che la vostra relazione di coppia non andrà più avanti, anzi avrete ancora tanti bei momenti da condividere e il fine settimana in particolare potrebbe essere il periodo più adatto.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che s'intensificherà nel corso della prossima settimana. Il pianeta dell'amore Venere entrerà nel vostro cielo e vi permetterà di esaltare al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single i vostri sentimenti saranno forti in questo periodo e potreste dare vita a nuovi intriganti rapporti.

Settore professionale che rimane ottimale, grazie in particolare alla presenza benefica di Mercurio che, insieme ad altre stelle, vi permetterà di raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana forse potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura. Questo cielo sta per cambiare e non sempre le cose con il partner andranno per il verso giusto.

Dovrete dimostrare di sapervi prendere cura della vostra relazione di coppia o se siete single dimostrate di essere la persona più adatta per la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, per portare a termine i vostri progetti forse potrebbe esservi utile la mano di un collega più esperto di voi. Voto - 6️⃣

Leone: importanti cambiamenti in arrivo in questa volta celeste per voi nativi del segno. Venere si metterà in sestile dal segno dei Gemelli a partire da giovedì, ma inizialmente dovrete fare i conti con la Luna in quadratura. La vostra vita amorosa sarà in crescita, ciò nonostante dovrete essere ancora un po’ pazienti. Sul fronte professionale avrete un buon cielo a sostenervi, che vi darà l'occasione di ottenere risultati sopra la media.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che purtroppo tenderà a complicarsi secondo l'oroscopo. Il pianeta dell'amore Venere vi volterà le spalle e la vostra relazione di coppia potrebbe non essere più così romantica e affiatata. Cercate di essere comprensivi nei confronti del partner o della persona che amate. Nel lavoro fare investimenti potrebbe essere utile, ma dovrete sapere anche a cosa state andando incontro e valutare attentamente eventuali rischi. Voto - 6️⃣

Bilancia: forse la settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna opposta, ciò nonostante questo cielo avrà molto da offrirvi nel prossimo periodo. Da giovedì, infatti, Venere sarà in buon aspetto e avrete la possibilità di esaltare al meglio il legame con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade.

Settore professionale nel complesso discreto grazie a Mercurio e Saturno, ma sarà meglio non pretendere troppo, perché Marte e Giove non vi daranno ampio margine. Voto - 7️⃣

Scorpione: un quadro astrale che finalmente inizierà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo della prossima settimana. A partire dalla giornata di giovedì Venere non sarà più opposta, ma dovrete pazientare ancora un po’, perché ci sarà la Luna a darvi fastidio. Single oppure no, attendete il prossimo weekend per dedicarvi completamente ai sentimenti. Situazione stabile sul posto di lavoro, ma questo non vorrà dire che andrete bene con i vostri progetti. Dovrete dimostrare buona volontà oltre che competenze. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che purtroppo si complica.

Venere sarà in opposizione dal segno dei Gemelli e la vostra relazione di coppia potrebbe risentirne. Se siete single mostrerete interesse verso altri aspetti della vostra vita e l'amore non sarà tra i vostri desideri. Sul fronte professionale ve la caverete piuttosto bene, grazie in particolare a Marte e Giove. Attenzione però a Mercurio opposto, che vi procurerà qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Capricorno: nonostante questo cielo stia per cambiare, la vostra vita amorosa rimarrà comunque abbastanza soddisfacente. Single oppure no, forse l'inizio di settimana non vi soddisferà appieno a causa della Luna quadrata, ciò nonostante avrete comunque buone occasioni per godere appieno della vostra vita sentimentale.

Pochi cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Questo cielo vi metterà alle strette su certi progetti e sarà importante darsi da fare per non rimanere indietro. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che si muoverà a vostro favore secondo l'oroscopo. Venere sarà in ottimo aspetto da giovedì e sarà possibile recuperare terreno in amore. Attenzione però alla Luna, che sarà in quadratura dal segno del Toro tra giovedì e sabato. In ogni caso, single oppure no, è arrivato il momento di mostrare la parte più romantica di voi. Sul fronte lavorativo sarete un vulcano di idee grazie a Mercurio, e con astri come Marte e Giove in sestile saprete mettere in pratica le vostre abilità e competenze, trasformandole in risultati positivi.

Voto - 8️⃣

Pesci: vita di coppia che tenderà a peggiorare a causa di questo cielo in movimento. Il pianeta dell'amore vi volterà le spalle a partire da giovedì e i rapporti con il partner potrebbero non essere più così vibranti di emozioni. Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se il pianeta Mercurio in quadratura sarà una vera spina nel fianco. Voto - 6️⃣