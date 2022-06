Arriva l'estate e l'oroscopo è pronto a dare una personale valutazione sul probabile andamento di questa stagione estiva. In questo articolo si parla d’amore, di sentimenti, romanticismo, flirt e passione. Vi state chiedendo cosa potrebbe accadere nella vostra vita romantica? Perché secondo l’Oroscopo, tutti possono avere un'isola privata dell’amore, troppo calda da gestire, oppure qualunque reality show d’amore che accenda la fiamma della passione, che metta in moto il cuore e la voglia d’amare. Di seguito scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per la vostra vita amorosa quest’estate.

Oroscopo d'amore e previsioni astrali per l'estate 2022: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Molte delle vostre relazioni intime andranno in una direzione diversa dall’estate in poi: cambiano le persone, le situazioni, gli stili di vita, i valori, anche le priorità differiscono. Lasciate che accada, va bene. La gente viene e la gente va. Nei vostri legami più stretti, assicuratevi di avere spazio per crescere, per respirare e opportunità per condividere i cambiamenti che state attraversando. Continuate a tenere sotto controllo i grandi progetti. I single del segno sono attratti dai segni di Terra: Capricorno, Toro e Vergine.

Toro – L’estate vedrà la rottura delle relazioni e i distacchi da situazioni tossiche e difficili che non vi fanno più bene.

In questa stagione estiva vi allontanerete dalle cose cattive, comprese le persone, e questo avrà effettivamente un effetto positivo su coloro che sono rimasti al vostro fianco. Non vi rendete conto di quanto siano prosciuganti alcune dei vostri rapporti e, una volta liberato, potete reinvestire tutto quel tempo e quell’energia nelle persone che contano.

Questo è un punto di svolta. I single del Toro sono attratti dai segni d’Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario.

Gemelli – Il posto di lavoro o i luoghi di istruzione si rivelano un territorio maturo per nuove connessioni nella vita amorosa, in particolare con gli ambiziosi segni di Fuoco: Leone, Ariete, Sagittario. State cercando un compagno di vita, invece, di una semplice avventura, e volete qualcuno uguale a voi che possa sfidarvi e ispirarvi.

Nelle vostre relazioni intime, siete incentrati sul tifo l’uno per l’altro e aiutandovi a vicenda a vivere insieme una vita migliore. Quest’estate è tempo di proposte, promozioni, ampliamenti, cambia di location, viaggi e orizzonti più ampi.

Astrologia per l'estate 2022, previsioni zodiacali dell'amore: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Vi siete sentiti in un limbo nella vostra vita amorosa. Le cose si sono bloccate o hanno colpito uno stato d’animo che vi sta facendo impazzire. Serve cambiamento, progresso, azione, impegno, stimolo! Quindi, fatelo accadere. L’oroscopo dice che dovete cambiare la vostra mentalità: cambiare idea significa anche cambiare vita. Guardate anche il punto di vista degli altri, mettetevi nei loro panni.

Da qualche parte c’è l’epifania di cui avete bisogno per risolvere i vostri problemi di relazione. I single del Cancro sono attratti dai Pesci sognanti, creativi e intuitivi.

Leone – Si prospetta un’autentica estate d’amore, alcuni vostri desideri diventano realtà. Non sprecate questa fortuna, assicuratevi di sapere chi e cosa volete, ed entrate in azione. Siate in prima linea e l’Universo vi porterà ciò che sperate. È tempo di chiedere alla persona interessata di uscire, proporre, portare le cose al livello successivo, creare la relazione dei vostri sogni. Date l’esempio, siate il cambiamento che desiderate vedere nel mondo. I single del Leone sono attratti dai segni d’Acqua: Cancro, Pesci, Scorpione.

Vergine – Il Sole è la carta più positiva dei tarocchi e un meraviglioso presagio di una bellissima storia d’amore estiva, e forse di più, per voi Vergine. Il Sole si collega anche ai viaggi internazionali, alle vacanze in luoghi soleggiati e al divertimento tropicale. Quindi, se siete in grado di scappare quest’estate, fatelo! Cose meravigliose potrebbero svolgersi nella vostra vita amorosa quando siete lontani da casa, rilassandovi. Abbiate fede, abbiate fiducia, meritate il meglio del meglio. I single della Vergine sono attratti dal Leone, che è caratterialmente opposto da voi, ma il rapporto funziona.

L'estate secondo l'oroscopo dell'amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Il diavolo è una carta potente sulla tentazione, sulla schiavitù sessuale e sui percorsi di minor resistenza; si tratta di 50 sfumature di Bilancia.

Potrebbe essere una grande spinta a giocare sul sicuro, giocare bene, giocare in modo equo quest’estate. Siete una dinamo romantica con molti ammiratori. Non rovinate le vostre possibilità con qualcuno di speciale per un brivido momentaneo. Fate la cosa giusta e la cosa giusta accadrà per voi. I single della Bilancia sono attratti dai Capricorno, intensi e minacciosi.

Scorpione – Siete un personaggio pericoloso, specialmente nelle storie d’amore, perché siete intensi, riservati, gelosi e carismatici senza riserve. Le persone cadono sotto il vostro incantesimo e voi potete decidere se avere il controllo della situazione, il comando del gioco. L’oroscopo suggerisce che potreste incontrare la vostra anima gemella quest’estate.

Un segno d’Aria – Gemelli, Bilancia, Acquario - che è potente, indipendente e sicuro di sé come voi, e non si piegherà al vostro fascino. Questa è una battaglia tosta, ma non avete nessuna intensione di perderla. Se siete felicemente innamorati, ricordate di tenere d’occhio l’equilibrio di potere e controllo della vostra relazione. Assicuratevi che il vostro partner si senta apprezzato e utile.

Sagittario – Sapete flirtare in modo meraviglioso e amate il brivido del corteggiamento. L'oroscopo vi vede attratti dal rumore e dal caldo di questa estate: volete viverla a 360 gradi, giocare sul campo, catturare la preda, divertirvi, godervi pienamente la nuova compagnia. I segni di Fuoco – Ariete, Leone, Sagittario – sono perfetti per questa missione.

Se, tuttavia, vi state godendo la vostra relazione romantica così com’è, assicuratevi di non mettervi nel percorso della tentazione o trasgressione. Non potete aiutare voi stessi a volte.

L'oroscopo dell'estate 2022 per l'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Quest’estate godrete di un senso di autoconsapevolezza più profondo che mai riguardo ai vostri bisogni e al comportamento intorno alla vostra vita amorosa. La strada che state percorrendo è quella giusta, anche se siete molto stanchi delle insicurezze autolimitanti che vi portate dietro. Fate cadere tutto di dosso, cambiate, modificate. Tutto migliorerà quando farete questo importante lavoro su voi stessi. I single del Capricorno sono attratti dai segni d’Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario.

Acquario – Vi sembra che alcune relazioni intime stiano facendo il loro corso, si stiano realizzando, traggano una conclusione naturale, e questo vi sta bene. Lasciate che le cose fluiscano. Alcune persone sono con voi per tutta la vita, altre solo per una stagione. Parte di questo flusso è perché anche voi state cambiando. Vi state sentendo più a vostro agio nella vostra pelle, state diventato felici di voi stessi, orgogliosi dei vostri punti di forza, soddisfatti di essere unici. Questo cambia chi è attratto da voi e dovete lasciare che questo accada. Le persone più adatte intorno a voi vi aiuteranno a migliorare le relazioni che rimangono nel vostro mondo. I single dell’Acquario sono attratti dai nativi dello Scorpione.

Pesci – La Luna porta un'aria di mistero, illusione, segretezza e intrighi nella vostra vita amorosa quest'estate. Potreste intraprendere un'appassionata relazione di basso profilo, che tenete segreta agli altri. Potreste scoprire segreti all’interno del vostro mondo relazionale e scoprire di più su coloro che vi sono più vicini. Potreste trovarvi di fronte alle vostre verità profonde e oscure. Non abbiate paura. La verità illuminerà la vostra visione romantica. I single dei Pesci sono attratti dai sognanti Cancro.