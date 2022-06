Nuovo appuntamento con l'oroscopo dell’11 giugno. Inizia il secondo fine settimana di giugno, curiosi di conoscere le novità delle stelle? Gli astri sostengono che la collaborazione fa miracoli e consigliano di superare gli ostacoli fisici e mentali per aumentare la forza e la resistenza. I progetti che nascono in questo periodo gettano le basi per un'estate divertente e sociale. L'importante è condividere risorse, opportunità e amicizia. In primo piano le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di sabato 11 giugno e le pagelle segno per segno, con voto da zero a dieci.

Oroscopo e pagelle zodiacali dell'11 giugno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Mettete più amore nel vostro lavoro e presto raccoglierete i frutti della vostra dedizione. Fate attenzione ai pericoli nascosti o alle insidie. Tenete gli occhi ben aperti e scegliete la stabilità piuttosto che l’illusione. Date priorità alla salute. Voto: 9

Toro – In questo periodo potete volare con la fantasia, soprattutto in amore. Favorite le scappatelle con il vostro partner. L'Oroscopo raccomanda di non forzare nulla, di restare flessibili per aggirare gli ostacoli. Divertitevi. Voto: 8

Gemelli – I progetti di ristrutturazione della casa iniziano a dare le prime soddisfazioni. Pulite e buttate le cose che non vi servono.

Migliorate la circolazione dell'aria e della luce. Riparate i problemi idrici prima che si rompano. Le piante aggiungono bellezza alla vostra abitazione. Voto: 7

La giornata di sabato 11 giugno secondo l'oroscopo, pagelle: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Un’affascinante conversazione porta in direzioni inaspettate. I progetti creativi possono avanzare notevolmente.

Evitate distrazioni o insidie. Studiate attentamente il vostro progetto e costruitelo su solide basi. Voto: 9

Leone – Mostrate a tutti il vostro talento. Non perdete tempo su cose che non vi servono e attenetevi alle priorità. Mettete da parte qualcosa per le emergenze. Voto: 9

Vergine – Seguite il vostro cuore per una sferzata di energia.

Concentratevi sulle passioni personali e regalatevi più tempo per voi stessi. Connettetevi con la natura per depurare la vostra anima. Voto: 9

Previsioni degli astri di sabato 11 giugno, pagelle: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Ritmo rilassante e pacifico in questa giornata. Diventate particolarmente produttivi a porte chiuse. Realtà e fantasia potrebbero scontrarsi. Pianificate i vostri progetti e preparatevi per ciò che vi aspetta. Voto: 6

Scorpione – Portate avanti gli obiettivi della vostra squadra di lavoro a grandi passi. L'oroscopo sconsiglia di forzare una porta chiusa a chiave. Trovate un modo semplice per aggirare un ostacolo, gli amici potrebbero avere delle giuste soluzioni per voi.

Voto: 8

Sagittario – Le priorità professionali hanno la vostra completa attenzione. Cercate e trovate soluzioni creative, la pratica aiuta a raggiungere la perfezione. Sforzi mirati ottengono risultati soddisfacenti, il vostro lavoro sta guadagnando rispetto. Voto: 8

Pagelle e previsioni per la giornata di sabato 11 giugno: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Imboccate la strada meno battuta, esplorate direzioni insolite e attenetevi a fonti affidabili. L'oroscopo consiglia di evitare gli affari rischiosi e di rallentare il ritmo per le sezioni difficili. Approfondite una storia affascinante. Voto: 8

Acquario – Con il vostro partner dovete studiare una strategia per massimizzare i guadagni finanziari.

Perseguite opportunità redditizie con la vostra ottima capacità di coordinamento. Monitorate le condizioni e osservate ogni piccolo dettaglio. Costruite insieme basi stabili. Voto: 8

Pesci – Collaborate e sostenetevi a vicenda, condividete il carico e le ricompense con la persona che amate. Ascoltate ciò che desidera il vostro partner, non forzate troppo la mano. Fate chiarezza e risolvete le questioni insieme. Voto: 9