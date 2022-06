Siamo giunti ormai alla settimana che porta alla fine del mese di giugno e all'inizio di luglio.

Ad accogliere in maniera eccellente la nuova settimana saranno i nati sotto al segno dell'Ariete, carichi di energia positiva che permetterà loro di portare a termine svariati lavori realizzando parte dei propri sogni. A seguirli saranno i nativi della Bilancia, anch'essi estremamente fortunati nelle giornate che stanno per sorgere. Momenti leggermente più scuri, invece, per il segno del Leone e quello dei Sagittario: per costoro, il nervosismo e l'incertezza sembrano farla da padroni.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale per il periodo compreso fra lunedì 27 giugno e domenica 3 luglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione avrà la possibilità di affrontare una nuova settimana senza troppa fatica. Le energie non mancheranno di certo e permetteranno all'Ariete di destreggiarsi tranquillamente tra i vari impegni. Qualche obiettivo verrà finalmente raggiunto e molti traguardi si avvicineranno sempre più, riducendo le distanze da situazioni che potrebbero portare non poca gioia e qualche sorriso in più.

Toro - l'Oroscopo di questa nuova settimana non può che essere migliore rispetto alle varie aspettative.

Dopo tanti sacrifici è finalmente giunto il momento di tirare le somme e prendersi le soddisfazioni spettanti. Condividere con le persone care quelle che sono le proprie gioie e le varie vittorie aiuterà a migliorare l'autostima e divenire maggiormente consapevoli delle proprie capacità.

Gemelli - immergersi in un periodo in cui le sensazioni e le emozioni sopraggiungono senza freno alcuno non sarà solo un sogno.

Venere ha già iniziato a modificare la propria posizione rendendosi maggiormente affine al segno dei Gemelli e permettendogli di assaporare quello che è il vero amore. Imbattersi nella persona giusta non sarà impossibile. Buoni propositi anche in ambito lavorativo.

Cancro - secondo quanto previsto dall'oroscopo, chi appartiene al segno zodiacale in questione potrebbe far parte di quella cerchia non proprio ristretta di fortunati.

La nuova settimana, seppur di transizione, donerà non poche energie al Cancro, permettendogli di realizzare la maggior parte dei propri obiettivi e collezionare così non poche vittorie. Circondarsi di persone fidate e sincere aiuterà a mantenere alto l'umore.

Leone - note di nervosismo sembrano ergersi all'orizzonte. Riuscire a mantenere la calma potrebbe non essere semplice, così come potrebbe risultare difficoltoso rivolgersi al prossimo in maniera pacata e con garbo. Meditare, cercando di evitare per quanto possibile situazioni spinose potrebbe aiutare a superare la settimana in questione senza troppe difficoltà.

Vergine - anche per quanto riguarda il segno della Vergine, l'oroscopo sembra avere in serbo doni particolarmente apprezzabili.

Venere si posizionerà in modo tale da avvolgere tutti i nati sotto al segno, elargendo il proprio favore e rendendo possibile la nascita di amori altrimenti ritenuti impossibili. Affidarsi agli astri, senza mettere da parte le proprie abilità, permetterà di realizzare incontri fantastici.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - chi è nato sotto al segno della Bilancia avrà modo di immergersi in una settimana ricca di emozioni e sensazioni a dir poco magnifiche. La fortuna avvolgerà i prossimi giorni senza troppi giri di parole, rendendo possibile la realizzazione di molti sogni. Stare con i piedi per terra non sarà semplice, ma ciò non inficerà in maniera negativa sul lavoro e sulle varie relazioni.

Prepararsi al passo decisivo, parlando di vita di coppia e sentimenti vari, non sarà più solo un sogno lontano.

Scorpione - l'oroscopo di questa nuova settimana di transizione non sembra essere del tutto favorevole nei confronti dello Scorpione. Qualche nota di insoddisfazione e di nervosismo potrebbe sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, causando un innalzamento non preventivato dei livelli di stress. Per evitare ciò potrebbe essere necessario accontentarsi ed attendere l'arrivo di momenti eventualmente migliori.

Sagittario - l'incertezza, in un periodo di transizione come quello che sta per sorgere, potrebbe cogliere di sorpresa il Sagittario facendolo tentennare in più punti. Qualcuno potrebbe mettere in discussione i propri sentimenti e quelli del partner, mentre altri potrebbero non sentirsi più a proprio agio all'interno dell'ambiente di lavoro, iniziando così a desiderare di meglio chiedendosi se è realmente questa la vita desiderata.

Mantenere la calma e chiedere consiglio alle persone care aiuterà a schiarire le varie idee.

Capricorno - nonostante una Luna in opposizione, l'oroscopo preannuncia il sopraggiungere di giornate interessanti. Non sarà una settimana piena di emozioni, ma neanche totalmente piatta come qualcuno potrebbe immaginare. Condividere i vari momenti con le persone amate permetterà di rianimare un po' quelle che potrebbero apparire come serate altrimenti spente. L'amore dei propri familiari aiuterà a risollevare il morale nei momenti di bisogno.

Acquario - varie e importanti novità sembrano ergersi all'orizzonte, specialmente se si considerano le influenze di positività dei vari astri. Sfruttare al meglio le proprie energie non sarà complicato, così come non sarà difficile riuscire ad organizzare idee e giornate di ogni genere.

Buoni, se non addirittura ottimi, propositi in amore ed in ambito lavorativo.

Pesci - stando all'oroscopo, riuscire a mantenere la calma in determinati momenti non è sempre facile, ma grazie all'esperienza accumulata e ad una posizione astrale pressoché ottimale, anche il segno dei Pesci avrà la possibilità di riprendere in mano la propria vita e gestirla più o meno al meglio. Affidarsi all'aiuto di persone esperte, ascoltando anche qualche consiglio, non sarebbe assolutamente una cattiva idea.