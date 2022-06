Un nuovo mese sta per sorgere e con esso non possono mancare le varie novità che una posizione astrale differente è in grado di portare. L'Oroscopo della prima settimana completa del mese corrente, ovvero quella compresa tra lunedì 4 e domenica 10 luglio 2022, preannuncia il sopraggiungere di momenti magici e interessanti per i nativi del Cancro, seguiti a ruota da un Toro motivato al punto da sfruttare al massimo le proprie energie per eccellere in vari ambiti. Situazione differente, invece, per quanto riguarda i nati sotto al segno della Bilancia: la nuova settimana sembra trascinarsi dietro qualche strascico di stanchezza spingendo alla costante ricerca di relax.

Pesci titubante, soprattutto in ambito sentimentale.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - vari impegni si catapulteranno nelle prossime giornate, rendendo i nativi dell'Ariete quasi incapaci di riuscire a trovare un attimo libero da dedicare ad amori ed amicizie. Circondarsi di persone fidate, specialmente se in grado di comprendere le varie situazioni, aiuterà a rendere la settimana in questione più piacevole del previsto. Occasioni da non perdere si stagliano all'orizzonte.

Toro - le energie non mancheranno di certo e con esse non mancherà neanche la dovuta motivazione che permetterà al segno zodiacale in questione di eccellere in vari ambiti.

Stando alle previsioni dell'oroscopo, riuscire a fallire non sembra essere così semplice, soprattutto se ci si ritroverà circondati da persone esperte ed empatiche.

Gemelli - se in ambito sentimentale sembra esserci qualche spiraglio di luce, osservando alla salute ed al lavoro la situazione sembra cambiare repentinamente. Riuscire a far conciliare gli impegni lavorativi con la vita privata non sarà semplice e questo potrebbe portare ad un innalzamento dei livelli di stress e nervosismo, ma ciò non intaccherà la sfera sentimentale.

I sentimenti resteranno integri e niente e nessuno sarà in grado di lederli.

Cancro - l'oroscopo della prima settimana integra di luglio prevede il sopraggiungere di giornate interessanti per coloro nati sotto al segno del Cancro. L'amore trionferà sotto ogni punto di vista ed all'interno di svariate situazioni, reso più forte soprattutto dalla vicinanza e dal favore di Venere.

Attenzione, però, a non viaggiare troppo con la mente: stare con i piedi per terra aiuterà ad evitare imprevisti.

Leone - osservando al lato economico non si possono non notare le nubi in rapido avvicinamento. Riuscire a realizzare uno dei propri sogni non sarà possibile, specialmente in un momento come questo, ma mantenendo la calma e la pazienza si potrebbe portare un po' di "acqua" in più al proprio mulino. Buoni propositi in amore e in ambito relazionale.

Vergine - secondo quanto previsto dall'oroscopo, la settimana in questione servirà a coloro nati sotto al segno della Vergine per scoprire quali sono i sentimenti reali e quali invece frutto dell'immaginario comune. Mettere un taglio alle situazioni spinose, orientandosi maggiormente verso la serenità e il benessere comune, aiuterà ad allontanare eventuali sensi di colpa.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo prevede note di stanchezza e stress all'orizzonte. La continua ricerca di relax e riposo non sembra essere così semplice da portare rapidamente ai risultati sperati, ma in amore si potrà contare sulla presenza di una persona fantastica in grado di alleviare il carico di nervosismo e migliorare le varie giornate. Abbandonarsi all'amore, anche in situazioni un po' più piccanti del solito, aiuterà a sfuggire alla monotonia.

Scorpione - Venere sembra essere dalla parte dello Scorpione. Numerosi saranno i segni che si paleseranno lungo il cammino, ma non altrettanto numerose saranno le occasioni che permetteranno allo Scorpione di avvicinarsi alla persona di cui si è infatuato.

Cercare situazioni ottimali o ancor meglio crearle e sfruttarle appieno aiuterà i nativi di questo segno zodiacale a raggiungere i propri obbiettivi.

Sagittario - secondo l'oroscopo, la nuova settimana del mese non sembra essere tra le migliori affrontate fino a questo momento. Stress e nervosismo accompagneranno il Sagittario lungo le prossime giornate, impedendogli di osservare le varie situazioni in maniera oggettiva e rischiando di allontanare, anche involontariamente, le persone care. Mantenere la calma e ascoltare i consigli che vengono elargiti servirà a evitare l'irreparabile.

Capricorno - trascurare la sfera sentimentale non è certo il modo migliore per riuscire a creare una relazione stabile con la persona amata.

Concentrarsi sul partner, senza tuttavia trascurare il lavoro e gli impegni vari, aiuterà a mantenere saldo il rapporto, incrementando la curiosità e la voglia di stare insieme. Buone prospettive anche in ambito lavorativo.

Acquario - l'oroscopo della settimana in questione, cioè quella che va da lunedì 4 a domenica 10 luglio 2022, non sembra essere così ottimale come sperato. Vari pensieri affolleranno la mente dell'Acquario, mantenendolo in bilico tra i desideri e quel che è la situazione reale. Mantenere i piedi ben saldi a terra non sarà semplice, ma potrebbe rivelarsi necessario.

Pesci - il segno dei Pesci, come già anticipato, si ritroverà catapultato in un periodo non propriamente positivo in cui anche i sentimenti verranno messi in discussione.

Ritagliare dei momenti di serenità da trascorrere con il partner, magari affrontando determinati argomenti, aiuterà a tenere in equilibrio il rapporto di coppia. Buone prospettive future per quanto riguarda il lavoro e il lato economico.