Nuovo appuntamento con l'oroscopo mensile per il settore associato al lavoro e alla carriera. Curiosi di sapere che beneficio porterà luglio per le vostre attività? Quali segni zodiacali trascorrono un mese fruttuoso, pieno di soddisfazioni? Quali, invece, devono fare i conti con spese impreviste, ritardi, blocchi, ostacoli? Per conoscere le risposte delle stelle, di seguito trovate le dettagliate previsioni del lavoro e della carriera per il mese di luglio.

L'oroscopo del lavoro per il mese di luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – È molto probabile che i transiti di Giove e Marte vi diano opportunità in un paese straniero.

Si può anche prevedere il successo con progetti esteri. Potreste ricevere il successo desiderato e un buon supporto dal vostro partner commerciale. Chi ha un lavoro indipendente può vivere un mese buono, ma intenso. Coloro che non si occupano di politica d’ufficio devono affrontare alcune sfide. L’Oroscopo consiglia di non fidarsi ciecamente di nessuno. Se vi occupate di comunicazione o commercio elettronico, i tempi dovrebbero essere buoni. È probabile che anche coloro che gestiscono una piattaforma d’istruzione online abbiano successo.

Toro – È molto importante seguire il proprio istinto. La vostra guida interiore vi parla con chiarezza nel mese di luglio. Dovete solo imparare a fidarvi dei modi in cui siete chiamati a muovervi, senza lasciare che la vostra mente interferisca con il processo.

Ricordate, il cambiamento inizia da voi. Incarnando la verità, sarete in grado di ispirare coloro che vi circondano a percorrere la loro strada e afferrare ogni tipo di occasione. In quanto tale, dovete diffondere il vostro messaggio in lungo e in largo, e stabilire connessioni con persone influenti che spingeranno la vostra crescita nella giusta direzione.

Un cambio di fortuna è indicato anche per voi, Toro. Se vi siete dati da fare, le porte dell’abbondanza vi si apriranno.

Gemelli – Nel mese di luglio avete un’eccellente possibilità di ricevere un aumento e possibilmente una promozione. Tenete traccia dei progetti e dei compiti che vi sono stati assegnati. Venere raccomanda di non discutere con un collega.

Se lavorate nel settore della bellezza o dell’arte, questo mese potrebbe presentarvi un’opportunità inaspettata in un paese lontano. Alcuni di voi potrebbero sviluppare un interesse per la politica e una carriera in politica potrebbe fornire i risultati desiderati. L’oroscopo consiglia di tenere nascosti i vostri progetti ai vostri colleghi e di non farvi coinvolgere nella politica d’ufficio. Se lavorate con una società esterna o di import-export, questo non è il mese migliore per apportare modifiche sostanziali alla vostra strategia aziendale. Potreste essere assistiti nel lavoro da una partner o collega donna, che potrebbe aiutarvi a migliorare la vostra attività.

Le previsioni lavorative del mese di luglio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Non dovete aderire a un certo copione semplicemente perché vi è stato tramandato. Trovate il coraggio di percorrere il sentiero meno battuto e affidatevi alla vita che vuole insegnarvi tutto ciò che dovete sapere. Questo è il mese adatto per pianificare il vostro futuro. Ricordate che potete ricominciare da capo a qualsiasi età, vi riempirà dell’ottimismo di cui avete bisogno in questo momento. Alcuni di voi potrebbero anche pensare di lavorare da casa o avviare/ristrutturare il proprio studio. L’oroscopo consiglia di circondarvi di oggetti e colori che aiutano ad affrontare le insidie quotidiane con più serenità e calma.

L’unica cosa di cui dovete essere consapevoli è che le persone che vi circondano potrebbero non capire il viaggio che avete intrapreso. Non lasciate che la loro opposizione diventi la ragione per cui soccombere all’insicurezza.

Leone – Al lavoro, è molto probabile che la maggior parte dei nativi del Leone abbia esiti positivi. Adesso è possibile portare a termine i vostri doveri incompiuti. Dopo aver parlato con esperti che conoscono questo settore, le persone nate sotto questo segno possono apportare alcuni miglioramenti significativi alle loro attività. I nativi che possiedono una start-up possono incontrare numerosi ostacoli nella loro nuova avventura. Invece di essere frettolosi in cose così importanti, andate avanti con pazienza e prendete una decisione importante.

Se ritenete che il vostro giudizio sia imperfetto, dovreste chiedete consiglio a qualche specialista. In termini di lavoro, i vostri fratelli potrebbero essere in grado di fornirvi alcuni consigli utili. Sfruttate le nuove tecnologie per migliorare le vostre prestazioni lavorative. Inoltre, siate cortesi con i vostri colleghi perché potete imparare molto da loro. Nella maggior parte dei casi, l’attività potrebbe essere lenta. Dovreste anche essere cauti nel prendere una decisione giusta.

Vergine – Siete esattamente dove dovreste essere, cambiando il mondo un’impresa alla volta. Questo è un momento di crescita, un momento di allineamento con il vostro vero percorso e scopo. Siete sulla strada giusta, anche se a volte molte cose vi fanno credere il contrario.

L’esplorazione creativa sarà anche un grande tema per voi nel corso della stagione del Cancro. Siete pronti a liberarvi dalla prigione autoimposta e colorare la tela della vostra vita con tratti audaci. Fidatevi, imparerete molto su voi stessi e scoprirete doni nascosti nel vostro essere. Un mentore o una guida potrebbe essere determinante per ispirarvi a fare cambiamenti positivi.

Astrologia di luglio 2022 per l'ambito del lavoro: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – I pianeti potrebbero ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni ordinari all’inizio di questo mese. Gestire un’impresa difficile può insegnarvi molte nuove abilità. Siate disposti a raccogliere nuove sfide. Mantenete la vostra motivazione poiché i pianeti potrebbero eventualmente aiutarvi ad affrontare alcune situazioni difficili.

Con l’avanzare del mese, gli imprenditori potrebbero essere in grado di ampliare la propria base di clienti. I dubbi possono diminuire nel tempo e molto probabilmente sarete in grado di ottenere prestazioni migliori. Nonostante i notevoli ritardi e la dura concorrenza, potrebbero esserci alcune prospettive di guadagno e progresso. Le cose nella vostra carriera dovrebbero iniziare a riprendersi verso la fine di luglio. Un uomo d’affari può esaminare nuove opportunità.

Scorpione – La vita non è sempre stata gentile con voi, ma adesso possedete la saggezza necessaria per capire che l’Universo non vi stava punendo. Vi stava semplicemente preparando a ricevere tutto ciò che avete chiesto. Questo mese vi state avvicinando a quel grande momento di svolta, che ridefinirà il corso della vostra carriera.

Quindi, concentratevi sul risolvere le questioni in sospeso in modo da poter ricominciare da capo in ogni senso della parola. Alcuni di voi potrebbero essere in fase di trasferimento. Se le decisioni prese supportano la vostra crescita lavorativa, migliorano la qualità della vostra vita e portano denaro alla banca, sappiate che siete sulla strada giusta.

Sagittario – Vi tocca affrontare gli alti e bassi della vita questo mese di luglio. Non scoraggiatevi, perché questa è solo una situazione temporanea. D’altra parte, potreste avere il supporto completo dei vostri superiori e colleghi. Potreste non solo superare tutte le sfide della vita, ma potreste anche trovarvi in una posizione vantaggiosa rispetto agli altri.

Nel complesso, la vostra carriera potrebbe procedere bene per voi. Questo è il periodo in cui vorreste provare qualcosa di nuovo nel vostro lavoro, qualcosa di diverso da quello che avete fatto, qualsiasi cosa che vi desse una nuova prospettiva. Di conseguenza, dovete essere cauti nelle vostre scelte. Inoltre, tenete traccia dei vostri soldi nel caso in cui sia necessario usarli per il vostro lavoro.

Le previsioni dell'oroscopo di luglio su carriera e lavoro: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – L'oroscopo di luglio sostiene che potreste finalmente ottenere un riconoscimento tanto atteso per tutti gli sforzi che avete fatto sul lavoro. Anche se ritenete che questo riconoscimento sarebbe dovuto arrivare prima, potreste essere piacevolmente soddisfatto dal modo in cui arriva.

Se state pensando di cambiare carriera, assicuratevi di aver considerato tutti i vantaggi e gli svantaggi, secondo le vostre previsioni mensili di carriera. Questo è il mese dell’anno in cui dovreste iniziare a perseguire le vostre aspirazioni per migliorare il vostro futuro. Di conseguenza, la vostra carriera fiorirebbe e sareste soddisfatti della vostra scelta. Concentrate semplicemente la vostra attenzione sulle attività a portata di mano.

Acquario – La fine e l’inizio si svolgono simultaneamente. Da un lato, state completando un ciclo significativo e vi state preparando a ricevere i dolci frutti del vostro lavoro. D’altra parte, dovete lasciar andare il familiare e farvi strada verso l’ignoto.

È vero, i cambiamenti sono raramente facili. Ci costringono a confrontarci con ciò a cui resistiamo di più dentro di noi. Non ci lasciano altra scelta che metterci a nostro agio con il disagio. Ricordate, ciò che vi aspetta dall’altra parte è molto più prezioso di ciò che vi state lasciando dietro, vi spingerà nella giusta direzione della crescita.

Pesci – Voi non siete le vostre paure, le vostre insicurezze. Siete il coraggio nella sua forma più pura e genuina. Quindi, riaffermate il vostro potere e il vostro potenziale mentre fate quel salto di fede nella direzione della vostra vera chiamata. Siete pronti per i cambiamenti che vi attendono. Tuttavia, non aspettatevi che le cose si trasformino dall’oggi al domani quando iniziate questo viaggio. Il mantra ‘lento e costante’ sarà il segreto del vostro successo. In quanto tale, vi ritroverete più connessi al vostro lato spirituale di quanto non lo siate stati da molto tempo. Coltivare la quiete vi aiuterà a rimanere connessi al flusso della coscienza creativa e a ricevere la guida divina.