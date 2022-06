L'oroscopo di mercoledì 15 giugno è pronto a mettere i puntini sulle "i" in merito a come andrà la quarta giornata di questa settimana. In evidenza le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco, come al solito analizzati dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Pronti a scoprire come saranno le stelle per il vostro segno di nascita? In primissimo piano due segni: Capricorno e Gemelli con, a poca distanza, Toro, Pesci e qualche altro segno che andremo a scoprire in seguito.

Secondo le previsioni zodiacali di mercoledì, a dominare il campo astrologico due splendidi astri: Luna e Sole.

Nel settore del Toro, due pianeti garantiscono una buona giornata non solo al segno di Terra: Urano e Venere. Sui gradi del settore dei Pesci troviamo stabile Nettuno in trigono a Luna e Mercurio. Capricorno Vincente con Luna e Plutone in promettente congiunzione. Saturno in Acquario divide a metà il destino dei nativi in questo bel segno, sottoposto agli alti e bassi provenienti da Sole e Venere.

Di seguito i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 15 giugno.

Previsioni zodiacali di mercoledì 15 giugno, dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna in Capricorno acuisce la vostra “lunaticheria” quanto mai evidente a chi vi circonda. Tensioni con il partner che non sopporta le vostre bizze. Dalla vostra avete tempestività e tenacia: tenete a bada l’emotività e la partita sarà tutta da giocare.

Nel lavoro non è giornata per mettere in campo progetti ambiziosi. Limitatevi ai compiti di routine, il vostro fiuto oggi non ve la conta giusta. In amore invece, non lamentatevi se nel frattempo il partner prende le dovute distanze da voi. Siete spesso freddi come un ghiacciolo, tanto da scoraggiare qualunque approccio. Qualche piccola scossa tellurica poi, ogni tanto fa vacillare temporaneamente l’equilibrio.

Malesseri di natura psicosomatica o allergica in diminuzione. Voto 6.

Toro - Con tanti pianeti all’attivo, qualunque cosa aveste intenzione di fare, questo mercoledì di sicuro vi riuscirà a meraviglia. Faccende domestiche, lavoretti di manutenzione, cenette a lume di candela. Una riunione con parenti a cui siete affezionati che non vedete da tempo, una passeggiata al parco con i figli darà spazio a nuove iniziative per il prossimo weekend.

Nel lavoro potete tranquillamente adagiarvi sugli allori: con un po’ di autocompiacimento vi dichiarerete soddisfatti di quello a cui avete dato vita in attesa dei relativi sviluppi. In amore, abbandonatevi alle suggestioni della romantica sensualità, lasciandovi condurre per mano dal partner ad esplorare un modo diverso di amare. La giornata è ideale per ritoccare l’immagine e per concedervi un salutare riposo, che siate o meno già in vacanza. Voto 10.

Gemelli - Complice la Luna in Capricorno, la giornata di mercoledì scorrerà dolcemente e con picchi di fortuna assolutamente inattesi. Famiglia e lavoro si coniugheranno a meraviglia. Acquisti soddisfacenti per la casa daranno immensa soddisfazione a tutti i componenti del nucleo.

L’armonia domestica in questi giorni non farà una piega e nell'aria aleggerà un senso di sana complicità capace di favorire l’avvio di progetti importanti. Nel lavoro vi applicherete con zelo e con puntigliosa precisione smaltendo il lavoro arretrato. Metterete ordine nei vostri affari e riorganizzerete con metodo gli impegni. In amore, la tranquillità interiore si rifletterà nel rapporto: sicuri dei vostri e degli altrui sentimenti: lo dimostrerete come soltanto voi sapete fare. Vivamente consigliate le attività fisiche, seppur in modo blando e rilassato. Voto 9.

Cancro - Questo mercoledì potete rivolgere la vostra attenzione su questioni pratiche e lavorative. Prendete in considerazione progetti lasciati in disparte.

Ampliate il vostro raggio d’azione, recuperate vecchi debiti, accettate subito un lavoro extra. Per dare uno slancio concreto alla carriera, prendete in mano la situazione, chiarendo malintesi e incomprensioni con i collaboratori. In amore invece, accettate con entusiasmo le proposte del partner. In fondo, ha solo bisogno di sapere che le responsabilità non vi fanno paura. Una sferzata d’energia al vostro corpo, con un tonico bagno tra le fresche onde marine: potendo, sarebbe l'ideale per ridare vigore e tonicità a fisica e mentale. Consigliati massaggi ai muscoli del collo e delle spalle. Voto 7.

Oroscopo di domani 15 giugno, dal Leone allo Scorpione

Leone - Il denaro e gli affari in questa giornata sono il fiore all’occhiello di molti nativi del segno.

Un fiuto più che mai imbattibile consente di centrare qualche colpo. La vostra concretezza non mancherà di dare i risultati sperati. Mantenete costante la determinazione. Nel lavoro, è giusto che il vostro impegno venga adeguatamente ricompensato, perciò non esitate a reclamare, ovviamente senza forzare troppo. In amore, malgrado le molte responsabilità familiari, avete una gran voglia di sentimenti. Non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro desiderio. Una buona respirazione è alla base del benessere fisico e dell’equilibrio mentale. Prestate attenzione alle posture sbagliate chiedendo consiglio ad una persona amica, ovviamente esperta in materia. Voto 7.

Vergine - Una giornata caratterizzata da un po' di stanchezza, in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti e da occupazioni che non richiedano troppo impegno.

Una sorta di pausa da vivere con serenità, per dare tempo alle batterie un po’ esaurite di ricaricarsi. Nel lavoro, quasi tutti gli aspetti planetari convergono verso la realizzazione dei progetti, tendenti all’acquisizione di una maggiore stabilità. In amore, in un momento così delicato per la vita sentimentale, una vocina interiore vi dice che, se ci tenete alla persona amata, dovete evitare pericolose distrazioni. È la giornata giusta per gli acquisti di una certa importanza, a patto di usare massima accortezza soprattutto nel caso di compravendite o per gli investimenti a lungo termine. Voto 6.

Bilancia - Con la Luna in Capricorno che in parte vi sorride, seppur sfacciatamente, buttatevi!

In cambio, riceverete tutte le conferme e le attenzioni che desiderate, siano esse positive che negative. Dinamici e creativi, sarete al centro dell’attenzione sia nell’ambito delle amicizie che del lavoro. Concentrate la vostra energia su cose essenziali e non per cose inutili o di poco interesse. Provate a non disperdere le forze facendovi distrarre da progetti e imprese pressoché irrealizzabili! In amore invece, il rapporto trova nel dialogo, nella dolcezza e in un pizzico di romanticismo il modo migliore di esprimersi pienamente. Lasciatevi andare senza pensare, è l'unica maniera per vivere in serenità. L’eros promette emozioni strepitose questo sabato o massimo domenica. Eccitazione e disponibilità a vivere intensamente le promesse di una passionalità inebriante.

Voto 7.

Scorpione - Potrete partire all’inseguimento dei vostri obiettivi, ma tenete in conto che qualcuno o qualcosa tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote. La presenza di situazioni contingenti, forse pregresse e mai messe bene in sicurezza, porteranno alla ribalta questioni irrisolte del passato: datevi da fare per rimuovere qualsiasi ostacolo possa intralciare in vostro cammino quotidiano. Nel lavoro invece, utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli che potrebbero manifestarsi in questi giorni o prossimamente. Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti. In amore, il cuore come sempre s’infiamma con facilità, ma timori e resistenze, frutto di esperienze passate, v’impediscono di lasciarvi andare.

Siete molto sensibili ai fattori di disturbo? Allora state lontani da fumo, alimentazione troppo ricca, situazioni ambientali nocive per il fisico: cautelatevi! Voto 6.

Previsioni astrologiche del 15 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Fate leva sulla ragionevolezza, per mettervi al riparo dalla tempesta emotiva scatenata da un bellicoso Marte in quadratura alla Luna dal segno dell'Ariete, avrà capace di distorcere i contorni alla quotidiana realtà. Sbalzi d’umore, imprevisti, ostacoli che, a causa del vostro pessimismo vi appaiono insormontabili, potrebbero favorire l'insorgere di stress o cattivo umore. Nel lavoro, anche nei momenti più nebulosi, avete sempre una bella amicizia su cui contare.

In questo periodo approfittate della gentilezza di qualcuno di vostra conoscenza, rasserenerà voi e chi avete accanto. I sentimenti intanto, in questi giorni altalenano paurosamente, come le montagne russe. Sarete combattuti tra il desiderio di libertà totale e voglia di casa, di famiglia. Se poi vi sentiste poco energici, buona parte delle responsabilità vanno al vostro stato d’animo. Ma per stare tranquilli, eseguite dei controlli di routine. Voto 6.

Capricorno - Giornata vincente su tutta la linea! La spinta positiva che avvertite in questo periodo è un dono della Luna, in questi giorni ospite graditissima nel vostro segno. Faccende sbrigate a tempo di record e tanta soddisfazione. Affronterete gli impegni con entusiasmo, vi sentirete sicuri di voi stessi e anche il bilancio dei conti tornerà in attivo.

Nel lavoro, gli appoggi e la disponibilità che troverete nell’ambiente professionale potranno agevolare la riuscita dei progetti o fungere da stimolo. Anche in amore l'atmosfera sarà molto affettuosa promettendo serenità e tanta sensualità. Un alito di romanticismo soffierà sull’intesa, favorendo anche eventuali rappacificazioni. Sarà la giornata giusta per rivolgere attenzione al fisico, a suon di massaggi, passeggiate e trattamenti di bellezza. Voto 10.

Acquario - Sotto il tiro di Venere in Toro, nel contempo in quadratura al vostro Saturno, la giornata scorrerà un po’ sottotono: crisi sentimentali, gelosie, bisticci con gli amici. Errori di valutazione in arrivo: sorvegliate le spese ed evitate eventualmente inutili prestiti. Molte idee in calderone ma assolutamente confuse su tutti i fronti. Nel lavoro rispettate le gerarchie e non sconfinate, specie se, essendo alle prime armi, non siete ancora del tutto padroni del mestiere. In amore intanto, potrebbe essere che al partner non ispirino simpatia certe vostre conoscenze e, di conseguenza, con loro non si senta a proprio agio: mediate. Soprattutto in questo periodo, evitate l’assunzione di bevande ad elevata gradazione alcolica: l’organismo non le tollera e sapete benissimo come va a finire. Voto 6.

Pesci - Ancora una giornata frizzante e piena di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo: nuove idee, inviti e colloqui. venere e Plutone entrambi in sestile al vostro Nettuno stimoleranno iniziative e rinnovamenti non solo in ambito privato ma anche nel lavoro. Favoriti i buoni cambiamenti tesi a dare nuovo stile al modo di vivere e al look in particolare. Nel lavoro, se la vostra condizione vi andasse sempre più stretta, provate a fare qualche passo in avanti, senza comunque perdere di vista la realtà. In amore, spesso siete passati indenni nell’occhio del ciclone, ogni volta il rapporto si è rafforzato: ormai, nessuna crisi vi spaventa più: beati voi! Fondamentale poi, parlando di benessere fisico, una buona educazione alimentare. Tipo quella in cui ci si nutre senza appesantire, capace di regolare tutte le funzioni dell’organismo. Voto 9.