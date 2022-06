Drammatici momenti caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della soap opera, provenienti dalla Spagna, raccontano che Fidel Soria si renderà protagonista di un bruttissimo fatto. Il poliziotto, infatti, arriverà a uccidere Leonardo dopo averlo torturato davanti agli occhi sbigottiti di Ramon Palacios.

Una vita: Ramon accetta di finanziarie il piani di Fidel contro gli anarchici

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate italiane in programma prossimamente in prima visione tv rivelano che Fidel si macchierà le mani di sangue.

Tutto inizierà quando il nuovo arrivato parlerà a Ramon di un piano per costringere gli anarchici ad ammettere le proprie responsabilità nell'attentato costato molte vittime cinque anni prima. Il signor Palacios, a questo punto, accetterà di finanziare il piano di Soria, visto che ancora soffre moltissimo per la morte di sua moglie Carmen Sanjurjo e del figlio Antonito (Alvaro Quintana). Per fare ciò, l'uomo non esiterà a chiedere a José Miguel Dominguez di aiutarlo a vendere alcune sue proprietà senza ascoltare prima il parere della nuora, già diventata molto sospettosa a riguardo.

Il poliziotto picchia fino alla morte Leonardo

Nelle puntate Spagna di Una vita, Fidel (Alejandro Siguenza) prenderà in affitto una casa con il denaro di Ramon.

Ed ecco, che il poliziotto inizierà a torturare Leonardo, nonché il braccio destro di Fausto, il quale aveva costretto Soledad Lopez (Silvia Marty) a piazzare l'ordigno esplosivo nel vecchio quartiere nel 1915. Purtroppo Soria si lascerà prendere la mano, tanto da picchiare a morte Leonardo dopo averlo fatto cadere in un tranello.

Un vero e proprio omicidio, compiuto da un alto funzionario dello stato che spiazzerà Ramon (Junma Navas), che comunque gli darà il suo benestare affinché proceda in quel modo.

Fausto potrebbe avere uno sconto di pena

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui visto che Fidel scoprirà che Leonardo si era addossato la totale colpa dell'attentato anarchico del 1915.

Una versione falsa, che però consentirà all'avvocato di Fausto Salazar di avanzare una proposta di sconto di pena visto che il suo tirapiedi è ormai deceduto e non può più testimoniare il contrario.

Per questo motivo, Soria domanderà a Ramon di entrare in possesso di altri soldi per acquisire un testimone che metta in forse la confessione di Leonardo. Un modo per impedire che Fausto venga rimesso in libertà. Purtroppo la situazione si complicherà a dismisura, tanto che i due complici giungeranno a un punto di non ritorno.