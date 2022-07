Lunedì 18 luglio troviamo sul piano astrale la Luna e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, nel frattempo Saturno risiederà sui gradi dell'Acquario. Plutone, intanto, proseguirà il domicilio in Capricorno, così come Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete e Venere protrarrà il moto in Gemelli. Urano, il Nodo Nord e Marte, infine, permarranno in Toro come il Sole assieme a Mercurio continueranno a stazionare nel segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno entusiasmante per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: attrazioni.

Giornata straordinaria per i nati Pesci che vorranno lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore, in quanto un collega o un amico potrebbero d'improvviso cambiare collocazione ai loro occhi e trasformarsi in una ghiotta 'preda' affettiva da non lasciarsi scappare.

2° posto Scorpione: sostegno amicale. Che si tratti di una spensierata uscita mondana o un più riservato caffè in compagnia, il segno dello Scorpione avrà ottime chance questo lunedì di poter contare sul sostegno morale della loro cerchia amicale, il quale si rivelerà una vera e propria manna dal cielo per l'intricato periodo attuale.

3° posto Ariete: lavoro top. Crescono le responsabilità al lavoro e con esse anche il portafogli di casa Ariete dovrebbe rimpinguarsi, anche se in queste ventiquattro ore sarà bene che i nativi facciano attenzione a non abusare del potere appena acquisito.

I mezzani

4° posto Leone: schivare i colpi. Le relazioni interpersonali con le quali stanno facendo i conti i felini, specialmente da quando il loro astro governatore è entrato in dodicesima casa, non sono tra le più armoniose possibili. Lunedì, però, il segno di Fuoco si dimostrerà probabilmente abile a schivare maldicenze e colpi bassi altrui, guardandosene bene dal rendere pan per focaccia all'interlocutore.

5° posto Toro: speranze rinnovate. La benevola posizione lunare nonché la spinta marziale sui loro gradi indurrà, c'è da scommetterci, il primo segno Fisso a divenire maggiormente speranzoso verso il prossimo futuro. Tale rinnovata speranza, primo decano in primis, sarà probabilmente figlia del desiderio di casa Toro di seguire una nuova fede religiosa.

6° posto Cancro: umore altalenante. Nonostante il ballerino tono umorale col quale potrebbero dover fare i conti questo lunedì, i nati Cancro noteranno sullo sfondo come le frequenze planetarie stanno pian piano divenendo sempre più concilianti per loro.

7° posto Gemelli: qualcosa non quadra. Avete presente quando uscite di casa con la sensazione di aver lasciato una luce accesa? Tale impressione accompagnerà probabilmente il segno Mobile nell'arco di questa giornata, coi nativi che pur intuendo che qualcosa non quadrerà difficilmente capiranno di cosa si tratterà.

8° posto Bilancia: scelte affrettate. Dall'ora di pranzo in poi, i nati Bilancia potrebbero essere indotti dalla disturbante quadratura Venere-Nettuno a operare delle scelte affettive mettendo da parte il cuore e facendo decidere esclusivamente alla ragione.

Seguendo questo filo conduttore, però, sarà facile che le decisioni del segno Cardinale risulteranno poco proficue.

9° posto Acquario: solitari. La voglia di circondarsi di affetti cari ma anche di stringere nuove conoscenze, con ogni probabilità, latiterà in casa Acquario questo lunedì, coi nativi che prediligeranno un mood solitario che strizzerà l'occhio all'assunzione di cibo non troppo salutare.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: spazientiti. Perdere la pazienza sarà, c'è da scommetterci, l'esercizio preferito degli arcieri in questo giorno estivo, in quanto il segno di Fuoco non tollererà nemmeno le piccole provocazioni provenienti dal ménage amoroso.

11° posto Vergine: comunicazione flop.

Complice qualche bicchiere di troppo durante un'uscita amicale oppure una dose di stanchezza spropositata per il lavoro, i nati Vergine potrebbero dire qualche parola fuori luogo che ferirà una persona cara.

12° posto Capricorno: a passo di lumaca. Il mondo professionale del segno Cardinale, nel corso di questo lunedì, parrà non godere di uno dei suoi giorni più remunerativi, in quanto i risultati sembreranno giungere col contagocce e l'entusiasmo nativo subirà, di conseguenza, un tracollo.