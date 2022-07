Martedì 5 luglio la Luna sosterà nel segno della Vergine, nel frattempo Mercurio viaggerà dal segno dei Gemelli (dove staziona Venere) al domicilio del Cancro (dove risiede il Sole). Marte, invece, si sposterà dal segno dell'Ariete (dove sosta Giove) al Toro (dove stazionano Urano e il Nodo Nord), mentre Saturno proseguirà il moto in Saturno. Nettuno, infine, resterà stabile in Pesci, così come Plutone continuerà la retrogradazione nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno entusiasmante per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: scrupolosi. La meticolosità, spesso marchio di fabbrica nativo, parrà acuirsi in queste ventiquattro ore per il segno della Vergine, con quest'ultimo che diverrà particolarmente scrupoloso quando si tratterà di faccende economiche. Tale attenzione smodata gli permetterà di scongiurare qualsiasi uscita finanziaria non preventivata.

2° posto Capricorno: tempo per sé stessi. Alcuni destabilizzanti scossoni hanno investito la vita professionale del terzo segno di Terra negli ultimi giorni ma, fortunatamente, questo martedì potrebbe risultare ideale per fermarsi un attimo e virare le proprie energie esclusivamente su loro stessi. Perplessità amorose in stand-by.

3° posto Sagittario: focosi.

La vena trasgressiva del quadrato Venere-Luna assieme assieme alla spinta gioviale nel loro Elemento faranno probabilmente sì che gli arcieri facciano, nel corso di questo giorno estivo, faville in camera da letto come non accadeva oramai da un bel po'.

I mezzani

4° posto Leone: concentrarsi sull'obiettivo. Con l'ingresso di Marte in quadratura che riaccenderà la voglia di rivalsa del pianeta delle rivoluzioni, i felini avranno buone chance di dover fare i conti con parecchie persone che tenteranno di mettergli i bastoni tra le ruote, rallentarli o indispettirli.

Cadere nella trappola della provocazione e/o della smania di ottenere tutto e subito sarebbe da evitare, preferendo invece concentrarsi soltanto sulle mire prefisse.

5° posto Scorpione: dinamici. Nonostante le attività in programma saranno, c'è da scommetterci, di più rispetto al solito, i nati Scorpione non si tireranno indietro e le adempieranno tutte con tempistiche record.

Meno eccellenti le effemeridi per i nati nei primi giorni del segno, i quali risulteranno meno volitivi paragonati agli altri.

6° posto Acquario: alleati affidabili. Nel mondo professionale di casa Acquario potrebbero non mancare gli imprevisti coi quali fare i conti, ma i nativi potranno contare su dei collaboratori fedeli e affidabili che li aiuteranno a togliere le castagne dal fuoco.

7° posto Bilancia: riconciliazioni. Il secondo segno d'Aria, durante questo martedì di luglio, sarà presumibilmente indotto dal parterre planetario, in primis per merito del trigono Mercurio-Saturno, a lanciarsi in una discussione chiarificatrice nella cerchia amicale, la quale avrà buone possibilità di avere un felice epilogo.

8° posto Cancro: pensierosi. La mente cancerina sarà, con buona probabilità, pervasa da malmostosi pensieri legati al passato che mineranno la loro tranquillità interiore. Per eludere tale inconveniente cerebrale sarà bene che il segno Cardinale cerchi sollievo in un rigenerante hobby o in uno scanzonato aperitivo con le amiche storiche.

9° posto Pesci: focus amoroso. Martedì che potrebbe sancire una sorta di check-point nel ménage amoroso di casa Pesci, in quanto il dodicesimo segno zodiacale sarà chiamato a comprendere cosa vuole dalla relazione sentimentale in essere e, di conseguenza, a comunicarlo senza remore alla dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Toro: impazienti. La smania di voler giungere anzitempo ai loro obiettivi non permetterà, con ogni probabilità, ai nati Toro di godersi il piacere del 'viaggio' per raggiungere gli stessi.

L'impazienza, quindi, dovrà essere bandita, così da lasciar spazio a intoppi che apriranno la strada a proficue ottimizzazioni.

11° posto Gemelli: lavoro flop. L'ingranaggio lavorativo, specialmente per i liberi professionisti del segno dei Gemelli, parrà non essere ben oliato come al solito questo martedì, coi nativi che dovranno gioco forza barcamenarsi tra gli sgambetti della concorrenza e il cambio d'idea di qualche cliente di spicco.

12° posto Ariete: delusioni. In questa giornata di metà anno sarà probabile che i nati Ariete rimangano delusi da una persona nella quale avevano risposto grande fiducia. Dando uno sguardo alle configurazioni astrali, però, ci saranno ottime chance che la loro appannata lucidità mentale gli farà prendere lucciole per lanterne in tal senso e, quindi, farebbero meglio a non saltare a conclusioni affrettate e, soprattutto, a non far naufragare dei rapporti relazionali.