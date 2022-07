Mercoledì 6 luglio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Bilancia, nel frattempo il Sole assieme a Mercurio permarranno sui gradi del Cancro. Venere, intanto, risiederà nel domicilio dei Gemelli, mentre Urano, Marte e il Nodo Nord stazioneranno nel segno del Toro. Giove, invece, resterà stabile in Ariete, così come Saturno proseguirà il moto retrogrado in Acquario. Plutone, in ultimo, continuerà la retrogradazione nel segno del Capricorno come Nettuno rimarrà nell'orbita dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Vergine, meno roseo per Capricorno e Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: gratifiche. Mercoledì di possibili soddisfazioni morali in campo professionale per i nati sotto il segno della Vergine, i quali riceveranno delle inaspettate gratifiche da un parigrado o un superiore per la dedizione messa in campo nei giorni precedenti.

2° posto Sagittario: voglia di novità. La routine quotidiana potrebbe star stretta agli arcieri nel corso di queste ventiquattro ore e i nativi, di conseguenza, immettere nel ruolino giornaliero una nuova attività, grazie alla quale ritroveranno l'entusiasmo che pareva sopito.

3° posto Bilancia: shopping. Giornata ideale in casa Bilancia per concedersi un'attesa sessione di shopping, orientata perlopiù nel rinnovamento del loro look, come un paio di occhiali all'ultimo grido o un abito sensuale da sfoggiare al prossimo incontro romantico.

I mezzani

4° posto Scorpione: lucidi. Lo spostamento favorevole del Messaggero degli Dei farà probabilmente sì che il segno Fisso, soprattutto il primo decano, sia dotato di un'acutezza mentale da record questo mercoledì, in particolar modo quando l'argomento virerà sulla famiglia originaria.

5° posto Pesci: affettuosi. Avere il partner, un amico o un familiare del segno dei Pesci potrebbe rivelarsi una manna dal cielo in questa giornata estiva, in quanto il dodicesimo segno zodiacale non lesinerà di donare affetto alle persone care.

6° posto Leone: orecchie da mercante. Alcune sfide relazionali, sino al 19 luglio, faranno probabilmente parte della quotidianità felina, coi nativi che, oltre a farsene una ragione, dovranno provare a passare sopra a eventuali torti subiti o immeritate maldicenze sul loro conto.

7° posto Toro: dubbiosi. Le brutture legate all'ambiente lavorativo dei nati Toro, più pressanti per la seconda e terza decade, sembreranno farsi più imponenti questo mercoledì, col segno di Terra che inizierà seriamente a dubitare del fatto che tale professione faccia davvero al caso suo.

8° posto Ariete: ingoiare un rospo. Il Luminare notturno in scomoda posizione e la perdita del sostegno marziale potrebbero creare delle circostanze per le quali il primo segno di Fuoco sarà chiamato a ingoiare un rospo, pur di mantenere vivo un legame relazionale.

9° posto Cancro: fiacchi. Mogi e con un ballerino tono umorale, i nati Cancro parranno affrontare questo giorno di metà anno con uno scarno bottino energetico, a causa del quale la loro voglia di rimboccarsi le maniche rasenterà lo zero.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: rallentamenti. Un progetto pratico, presumibilmente facente parte la sfera domestica, avrà buone chance di subire un arresto o un brusco rallentamento in questa giornata di luglio, col segno del Capricorno che sembrerà non riuscire ad accettare tale stop o frenata.

11° posto Gemelli: prendere le redini. Un socio o un collaboratore non porrà la giusta attenzione verso un'annosa questione riguardante l'azienda e i nati Gemelli, con ogni probabilità, saranno chiamati a prendere le redini della situazione. Peccato, però, che rapportarsi coi subalterni non sarà semplice come crederanno.

12° posto Acquario: rancorosi. La terza decade di casa Acquario, durante questo mercoledì, potrebbe legarsi al dito qualsiasi gesto o frase altrui che identificherà come provocatoria o discriminante nei loro riguardi. A tal proposito, non sarà difficile assistere a un mood rancoroso nonché vendicativo del quarto segno Fisso.