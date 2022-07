Sabato 30 e domenica 31 luglio troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: la Luna viaggerà dai gradi del Leone alla Vergine, mentre Saturno retrogrado in Acquario si opporrà a Mercurio in Leone e, infine, vi sarà la congiunzione tra Nodo Nord, Marte e Urano nel domicilio del Toro. Tale terzetto congiunto, inoltre, si verificherà dopo circa diciotto secoli e, nascendo tra il 17° e il 18° grado del Toro, dovrebbe portare dei grandi stravolgimenti sia sul piano collettivo che individuale nei prossimi quindici anni, specialmente allo Scorpione, al Leone, all'Acquario e allo stesso segno ospitante.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Toro, meno entusiasmante per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: punto e a capo. Se nella giornata di sabato la Luna e Mercurio nel segno potrebbero spingere i felini a decidersi di avviare un nuovo progetto, sarà presumibilmente da domenica che avranno le idee più chiare in tal senso. Il 31 luglio, difatti, il segno di Fuoco parrà aprire un nuovo capitolo esistenziale improntato sulla spasmodica voglia di fare dei loro talenti un vero e proprio lavoro.

2° posto Toro: investimenti. La congiunzione tra Marte, il Nodo Nord e Urano nella loro orbita indurrà i nati Toro a meditare se sia il caso o meno di proseguire la loro attività professionale alle dipendenze altrui.

A prescindere dai rapporti con superiori e colleghi ma anche dall'entità dello stipendio percepito al momento, difatti, il segno Fisso avvertirà la necessità di mettersi in proprio, magari puntando su qualche investimento che dia un'accelerata all'eventuale fresca carriera da libero professionista.

3° posto Gemelli: sabato top.

Il 30 luglio sarà presumibilmente la giornata più interessante del weekend per i nati Gemelli, specialmente sul fronte sentimentale dove si riscopriranno dei focosi e irresistibili amanti. Luglio si chiuderà, infine, con ventiquattro ore decisamente meno entusiasmanti per il segno Mobile, dove la routine sarà la protagonista indiscussa.

I mezzani

4° posto Scorpione: cambiamenti inaspettati. Un famoso detto popolare cita "Quando si chiude una porta, si apre un portone" ed è ciò che farebbero bene a tenere a mente i nati Scorpione in questo fine settimana all'apparenza controverso. Un rapporto coniugale o legato alla famiglia d'origine potrebbe interrompersi per una futilità e, considerato lo Stellium nell'amico/nemico Toro, sarà estremamente difficoltoso rimettere a posto i cocci. Nonostante ciò, però, il segno d'Acqua ne trarrà giovamento accorgendosi che tale rapporto non apportava oramai alcun plus nella sua vita.

5° posto Acquario: attenzioni da ridistribuire. Dopo essersi sorbiti il Novilunio opposto, ecco che il 31 di luglio i nati Acquario dovranno fare i conti anche con la congiunzione in quadratura della triade Marte-Urano-Nodo Nord di Terra.

Nel giorno che sancirà la chiusura del mese, il segno Fisso sarà indotto dal parterre astrale a evitare, d'ora in poi, di porgere troppe energie fisiche e mentali su situazioni effimere o persone per le quali non vale la pena. Coniuge, figli e professione dovrebbero essere il nuovo esclusivo focus nativo.

6° posto Bilancia: novità casalinghe. Le effemeridi delle quarantotto ore in questione sembreranno invogliare i nati Bilancia, secondo decano in primis, ad apportare delle migliorie nel loro nido abitativo, ad esempio acquistando una nuova libreria per il soggiorno o tinteggiando le pareti in camera da letto. Peccato, però, che tali novità non saranno particolarmente gradite all'amato bene, innescando una piccola diatriba di coppia all'ultimo compromesso.

7° posto Capricorno: ottimizzazioni economiche. Dalla tarda serata di sabato in poi, il terzo segno di Terra avrà buone chance di essere folgorato da un'ottima intuizione che gli permetterà di evitare sprechi monetari nel prossimo futuro, come un cambio di gestore telefonico oppure dell'utenza elettrica. Sarà bene, al contempo, che i nativi non si dimostrino frettolosi di sottoscrivere alcun contratto, se non prima aver letto anche le diciture scritte in piccolo.

8° posto Vergine: chiodo schiaccia chiodo. Una persona fidata, presumibilmente un'amica di vecchia data, potrebbe suggerire ai nati Vergine di esorcizzare la recente chiusura di una storia sentimentale fiondandosi in un nuovo flirt, figlio delle nuove intriganti conoscenze fatte.

Il segno di Terra si dimostrerà titubante ad accettare tale consiglio, preferendo sprofondare in uno stato di solitudine e nostalgia.

9° posto Ariete: passi falsi. Il fronte relazionale, nel corso di queste due giornate estive, parrà essere un campo minato per i nati Ariete, in quanto la loro irruenza e predisposizione alla prevaricazione li metterà a rischio di sonore lavate di capo. Per evitare ciò, sarà bene che il primo segno zodiacale prima di proferire parola si faccia in mente la domanda: "E se lo dicessero a me?".

Ultime posizioni

10° posto Cancro: destabilizzati. La sensazione che avvertiranno i nati Cancro nei giorni di sabato e domenica sarà, con ogni probabilità, simile a quando si gira vorticosamente su sé stessi con gli occhi chiusi per un minuto, ovvero un senso di spaesamento e destabilizzazione non indifferente.

Per uscire dall'impasse, il segno d'Acqua dovrebbe mettere in stand-by le attività in programma e praticare esercizi di respirazione.

11° posto Pesci: taciturni. Oltre alla scarsa o nulla voglia di comunicare col mondo circostante, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe anche avere la tendenza, nel corso del weekend, di etichettare le persone senza prima averne approfondito la conoscenza. I nati Pesci potranno probabilmente godere di un umore tendente al brioso agli sgoccioli di domenica.

12° posto Sagittario: lavoro flop. Mettere le mani su dei risultati rilevanti derivanti dai progetti lavorativi in essere parrà divenire una chimera per gli arcieri in questo fine settimana, coi nativi che non accetteranno affatto di faticare così tanto per non ricevere nulla o quasi in cambio. Le faccende amorose, invece, si riveleranno più interessanti per i single del segno nella giornata di sabato, giornata dove sarà possibile incontrare un'ex mai dimenticata.