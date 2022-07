È pronto l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 luglio per l’ambito dell’amore e della famiglia. La penultima settimana di luglio porterà per molti delle novità e sorprese sul fronte amoroso e familiare.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 luglio.

L'oroscopo dell'amore e della famiglia da lunedì 18 a domenica 24 luglio: da Ariete a Gemelli

Ariete – La vita amorosa può prendere brutte svolte questa settimana perché non tutti gli astri sono a vostro favore. I single che vorrebbero organizzare un appuntamento galante con la persona interessata dovrebbero organizzarlo nel weekend.

Le coppie appena nate devono astenersi dal fare qualsiasi passo importante in questo periodo. Non si escludono discrepanze sul fronte della famiglia, astenetevi dal prendere grandi decisioni a favore di un familiare. È meglio che voi stiate vicini alla famiglia ed evitiate di entrare in discussioni accese. Se non giocate bene le vostre carte, ci sono possibilità di trascorrere una settimana spiacevole.

Toro – La vostra vita amorosa sembra moderata, quindi, se desiderate portare fuori il vostro partner o state pianificando una proposta da un po’ di tempo, questo è il periodo giusto per voi. Ma non è la settimana giusta per prendere una decisione importante che coinvolge anche il vostro partner, perché potrebbe portare alcuni sviluppi negativi nella vostra relazione, quindi, evitate di fare una scelta importante.

Le stelle favoriscono il settore della famiglia. Non esitate a fare progetti e passare del tempo di qualità con la vostra famiglia. Sembra che trascorrerete una piacevole settimana in famiglia.

Gemelli – La vostra vita amorosa, secondo l'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 luglio, non mostra molte svolte fortunate. È meglio evitare discussioni accese con il vostro partner o incontri tesi.

È meglio tenere un profilo basso e astenersi dal litigare con una persona cara in quanto potrebbe trasformarsi in un grande litigio. Pianificate qualcosa di bello per la persona che amate per mantenere l’umore leggero e felice. La situazione familiare sembra andare abbastanza bene in questa settimana, quindi, evitate di prendere decisioni rischiose e avventate.

È meglio che voi collaboriate con i vostri familiari poiché possono esserci cose inaspettate con i membri della vostra famiglia più intimi. Pianificate una bella gita o un incontro con la vostra famiglia per mantenere l’atmosfera leggera, ma non pianificate nulla di molto grande in quanto potrebbe ritorcervi contro.

Le previsioni settimanali per l'ambito amoroso e familiare: da Cancro a Vergine

Cancro – La vostra vita amorosa è considerata moderata, quindi, voi e il vostro partner non pianificate nulla insieme, altrimenti la sfortuna si abbatterà nel vostro rapporto. L'oroscopo consiglia di non prendere decisioni e piani importanti in quanto potrebbero ritorcervi contro. Potete aspettarvi un ambiente piacevole tra i membri della vostra famiglia.

Il fronte familiare, questa settimana, sembra eccellente e non è affatto negativo. Aspettatevi una calorosa accoglienza dalla vostra famiglia e insieme potete pianificare grandi cose.

Leone – La vostra vita amorosa sembra bella, quindi, se desiderate portare fuori la persona che vi piace tanto o state pianificando una proposta da un po’ di tempo, questo è il momento giusto per voi. Aspettatevi svolte positive con il vostro partner. Potete prendere piccole decisioni e seguire il piano che avete sempre avuto in mente. Il fronte familiare sembra eccellente. Potete aspettarvi un ambiente piacevole con i vostri familiari. Grandi cose vi aspettano a casa. Scegliete il piano che avete sempre voluto eseguire con la vostra famiglia.

Vergine – La vostra vita amorosa può mostrare alcune svolte spiacevoli. Non è il momento migliore per fare progetti importanti e prendere decisioni decisive con il vostro partner questa settimana, poiché potrebbero rivelarsi molto negativi per voi. La situazione familiare sembra moderata, quindi, è meglio che voi vi sforziate per far compiacere i vostri familiari. Potete anche aspettarvi un ambiente piacevole tra i vostri familiari. Cercate di pianificare qualcosa d'interessante con i membri della vostra famiglia, ma assicuratevi che non sia così grande in quanto potrebbe ritorcervi contro di voi. Uscire può rivelarsi molto rinfrescante in quanto elimina lo stress che avete accumulato negli ultimi tempi.

Astrologia settimanale 18-24 luglio su amore e famiglia: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Arrivano alcune svolte piacevoli nella vostra vita amorosa. I piani fatti in questa settimana con il vostro partner potrebbero rafforzare il vostro rapporto, aumentare il vostro feeling. Se la persona che amate fa dei piani, non esitate ad accettarli e rendetelo il momento migliore della vostra vita. La situazione familiare sembra buona questa settimana. Quindi, è meglio che voi facciate dei piani per rallegrare tutti e mantenete un ambiente piacevole tra i vostri familiari. Non evitate le uscite con i vostri familiari più cari.

Scorpione – Si respira un clima moderato nella vita di coppia. Non è il periodo migliore per fare progetti importanti con il vostro partner.

Tuttavia, se la persona che amate fa dei progetti, accoglietelo a braccia aperte perché è un grande miglioramento nella vostra relazione amorosa. In famiglia c’è un clima eccellente. Potete aspettarvi una settimana piacevole con i vostri familiari. Vi aspettano grandi cose in casa. Favorite le gite e i viaggi che avete in mente da un bel po’ di tempo.

Sagittario – È meglio rimanere bassi in termini di vita amorosa, poiché possono esserci alcuni problemi di coppia. Non si escludono reazioni negative da parte del vostro partner, quindi, è meglio stare attenti. Astenetevi dal prendere decisioni, in particolare quelle che possono mettere sottosopra la vostra vita amorosa e sentimentale. Clima moderato in famiglia.

Potete aspettarvi un’atmosfera piacevole tra i vostri familiari. Grandi novità vi aspettano a casa. Tuttavia, tenete presente che queste novità possono subire forti contraccolpi, quindi, siate consapevoli di ciò che sta accadendo. Potete aspettarvi grandi risultati o buone notizie dai vostri familiari.

Amore e famiglia secondo l'oroscopo settimanale 18-24 luglio: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questo è il momento buono per portare fuori il vostro partner o fare dei progetti di coppia, dato che il fronte romantico sembra andare bene. Potete anche aspettarvi una sorpresa dalla persona che amate, ma è meglio mantenere alte le vostre aspettative poiché potrebbe esserci qualche svolta interessante.

L'oroscopo consiglia di prendere le decisioni con saggezza. Il fronte familiare sembra buono questa settimana. L’atmosfera è molto piacevole, grandi cose vi aspettano a casa. È anche il momento di pianificare un viaggio o un weekend con la vostra famiglia in quanto si rivelerà un momento delizioso e senza stress.

Acquario – La vostra vita amorosa sembra un po’ brutta, quindi, se desiderate portare fuori il vostro partner o state pianificando una proposta, assicuratevi di farlo se entrambi siete sulla stessa lunghezza d’onda, se i vostri sentimenti sono ancora autentici. È meglio non correre rischi. Potete pianificare qualcosa per rendere il vostro rapporto di coppia più allegro e migliore. In famiglia, potete aspettarvi un’atmosfera piacevole e rilassante.

È il periodo migliore per essere coinvolti in discussioni importanti.

Pesci – La vita amorosa sembra buona. È il momento perfetto per pianificare una vacanza con il vostro partner, magari nei luoghi antichi e ricchi di storia. Fare progetti insieme può portare benessere nel rapporto di coppia, può aumentare il feeling, può far divampare la fiamma della passione. Le cose potrebbero mettersi un po’ male in famiglia, quindi, è meglio evitare le discussioni accese. Cercate di collaborare di più con i vostri familiari, perché potrebbero venire a galla cose inaspettate.