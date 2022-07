Secondo l'oroscopo del 22 luglio 2022 per il Toro continua l'intesa con il partner, mentre il Leone può avere delle gratificazioni. Di seguito tutti i dettagli.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: attenzione a non spendere i soldi inutilmente, perché le entrate non sono tantissime. Con il partner manca il romanticismo di un tempo. I cuori solitari possono lanciarsi in tante nuove conquiste.

Toro: con il partner continua la passione e la buona intesa. Nell'ambito professionale possono arrivare delle gratificazioni economiche. Le discussioni con i vicini di casa vanno sempre evitate, anche se a volte è molto difficile resistere.

Gemelli: in ufficio ci possono essere delle liti su delle questioni molto banali. Nella coppia continuano i momenti di passione reciproca. La salute comincia ad avere qualche problema, meglio fare dei controlli.

Cancro: la coppia è pronta a un passo molto importante. Nel lavoro è il momento più indicato per pensare a un nuovo progetto. I guadagni cominciano ad aumentare, quindi è possibile fare un nuovo acquisto.

Leone: i single sono pronti a fare dei nuovi incontri, mentre nella coppia mancano i momenti intensi. In ufficio possono arrivare delle gratificazioni economiche.

Vergine: la vita di coppia è sempre molto romantica, anche se a volte non mancano le discussioni. Nella sfera lavorativa meglio svolgere i soliti compiti.

In questo momento serve molta pazienza per esaudire dei vecchi desideri.

Gli ultimi segni zodiacali

Bilancia: la carriera lavorativa può finalmente decollare. Continuano le trattative per l'acquisto di una nuova abitazione per trascorrere le vacanze. Le coppie nate da poco possono avere dei momenti di insicurezza.

Scorpione: una persona invidiosa può parlare alle spalle.

Giornata molto energica, però meglio dedicare un po' di tempo al riposo. I cuori solitari possono avere delle conquiste anche di una sola notte.

Sagittario: con il partner non manca mai la sintonia e la grinta. Nella sfera lavorativa si possono prendere in considerazione delle nuove opportunità. Le amicizie possono crescere e resistere per molto tempo.

Capricorno: nella sfera amorosa bisogna sempre essere trasparenti per evitare discussioni inutili. Nel lavoro non manca la voglia di sperimentare nuovi progetti. I single possono avere dei piccoli litigi con una nuova preda.

Acquario: sul fronte passionale il rapporto continua a essere molto sbilanciato. Nel lavoro si può dare spazio a tanti nuovi obbiettivi. Prima di prendere qualche decisione meglio riflettere attentamente.

Pesci: con il partner si deve trovare un buon equilibrio per avere una storia molto più eccitante. In questa giornata possono arrivare delle ansie inutili. In ufficio serve molta concentrazione per non rovinare un lavoro importante.