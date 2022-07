Si avvicina il fine settimana del 16 e 17 luglio e con esso arrivano anche le previsioni astrologiche di questo weekend estivo. Da esse emerge in particolare che per il Toro alcuni progetti di lavoro possono essere ostacolati, mentre la Vergine può trovare l'amore.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nella vita di coppia possono nascere alcuni dubbi, quindi è meglio chiare gli aspetti fondamentali fin da subito. Nel lavoro è un momento molto equilibrato e ci possono essere delle importanti novità. Nel weekend meglio staccare la spina e dedicarsi al relax.

Toro: ci sono alcune persone che cercano di ostacolare dei progetti di lavoro. Gli amici in questo momento sono davvero preziosi. I single possono avere delle discussioni con dei parenti.

Gemelli: qualcuno potrebbe avere l'opportunità di trovare finalmente lavoro per chi ne è privo. Chi ha già un impiego potrebbe trovarsi di fronte a dei problemi molto complicati da risolvere. Il partner non va mai trascurato, anzi è il momento perfetto per organizzare un viaggio.

Cancro: i cuori solitari possono provare a conquistare una "preda" ritenuta difficile. Nella vita di coppia aumentano le tenerezze e anche la passione. In casa ci possono essere delle spese impreviste.

Leone: per colpa del troppo caldo, la stanchezza incomincia a farsi sentire.

Nella sfera lavorativa può arrivare un veloce cambiamento. Nel fine settimana non possono mancare il divertimento e i viaggi.

Vergine: nel lavoro serve sempre molto impegno, per portare a termine vari progetti. Il partner incomincia ad appoggiare le iniziative che gli vengono proposte. Per i cuori solitari nel frattempo un nuovo amore è all'orizzonte.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nella sfera lavorativa ci possono essere improvvise liti con un collaboratore o un collega. I single possono fare degli incontri molto importanti. Questo è il momento giusto per avere un po' di relax assieme agli amici.

Scorpione: alcuni disoccupati possono avere delle opportunità interessanti.

La forma fisica va sempre tenuta sotto controllo, inoltre è meglio evitare polemiche inutili. Le coppie possono concedersi una serata al ristorante.

Sagittario: con il partner ci possono essere alcuni problemi sentimentali. Meglio non perdere troppo tempo con cose inutili. Prima di partire per le vacanze è meglio sistemare le cose lasciate in sospeso.

Capricorno: questo fine settimana si preannuncia noioso ma a tratti anche imprevedibile. Per i cuori solitari ci possono essere degli incontri molto belli. In casa ci potrebbero essere alcune seccature come ad esempio dei guasti da riparare.

Acquario: nel lavoro le buone idee non mancano mai. I single non riescono ad accettare nuove eventuali storie d'amore, mentre forse dovrebbero essere più "sciolti".

Meglio evitare tutti i tipi di eccessi.

Pesci: in alcuni discussioni è meglio dire il proprio parere, anche a costo di andare contro tutti. Per le nuove collaborazioni è un momento molto interessante. I single possono fare delle scelte in campo amoroso.