L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 luglio 2022. In valutazione i segni della seconda sestina, analizzati e messi a confronto con la quotidiana esistenza. Il primo giorno di weekend vedrà il pianeta Venere, posizionato nel segno dei Gemelli, in splendido trigono astrale alla Luna, quest'ultima in entrata nel comparto dei Pesci. Avere la Luna favorevole significa poter contare su una buona predisposizione di spirito, il che permetterà di usare nel miglior modo possibile le proprie risorse sfruttando eventuali circostanze positive.

Senz'altro in questo periodo fare un esame delle situazioni può aiutare a prendere decisioni lungimiranti, purché si eviti di spingersi oltre i limiti consentiti dalle reali possibilità.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata baciata dalla fortuna, col supporto della Luna in Pesci. Un surplus di concretezza e buonsenso renderà possibile il raggiungimento di alcuni agognati obiettivi. Grandi prestazioni in ambito amoroso si prospettano per molti del segno: in arrivo successo, doni e consensi à gogo.

Fortuna al tavolo verde? Diciamo di si, anche se in questo contesto è sempre meglio andarci con i piedi di piombo. Tutto quanto intrapreso in ambito lavorativo, invece, filerà con il vento in poppa. Confidate sempre senza timore nel vostro carisma e nelle vostre risorse. In amore siete single? Avventura o amore eterno, questo è il problema...

Qualsiasi scelta, sapendo che per adesso non c'è nessun problema in vista. A molti ciò che intriga è il solo piacere della conquista, a conferma di un inossidabile quanto intramontabile fascino da seduttori. Potrebbe presentarsi in giornata l’occasione di un viaggio fuori programma: coglietela al volo!

Scorpione: ★★. Giornata poco favorevole al segno.

Con fare dispettoso, il Sole in Cancro, in opposizione a Plutone, seminerà zizzania sia in casa che fuori dalla famiglia. Un rimprovero mosso da una persona cara urterà la vostra suscettibilità. Non pensate di essere perseguitati dalla sfortuna soltanto perché le cose girano per il verso sbagliato. Potendo, sforzatevi di frenare l’impazienza cercando di non essere troppo pretenziosi. Nel lavoro alcune iniziative messe in atto tempo addietro andranno sicuramente in porto, ma avranno bisogno di ulteriore tempo per maturare come si deve. In amore invece aspettatevi reazioni esagerate (a parole), dettate per lo più dalla rabbia generata da alcuni recenti stress subiti o ancora in atto. Cercate di leggere tra le righe e non partite sparati come sapete fare: potreste pentirvene per davvero.

Un consiglio: occhio alle correnti d’aria se accaldati: da proteggere la zona cervicale e la gola, in questo periodo resi particolarmente deboli da condizionatori a palla e finestrini auto perennemente aperti.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 16 luglio annuncia un sabato all'insegna del sottotono generale. Cercate di staccare la spina veramente, non per modo di dire: lontani dagli impegni lavorativi, dai soliti problemi familiari, soprattutto stando alla larga da personaggi invadenti, non vi sarà difficile ritrovare forma fisica e umore discreto. È arrivato (o sta per arrivare, manca poco) il momento di fare progetti a lunga scadenza con la dolce metà: ma siete sicuri di volerlo veramente? Siate onesti con voi stessi e soprattutto con la persona amata: pensate, proponete e agite solo se profondamente convinti.

Se volete andare d’accordo con il partner, cercate di non essere troppo ostinati, magari contro ogni logica: la dolce metà molte volte non è disposta a tollerare la vostra insistenza, seppur fatta a fin di bene, quindi pensateci e rifletteteci prima di aprire bocca, ok? Momento propizio per iniziare una dieta disintossicante: consultate le pagine gialle e segnatevi il nome di qualche buon dietologo. Assolutamente no a diete fai da te, consigli dell'amica/o di turno o, peggio, per "sentito dire".

Oroscopo e stelle del 16 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. A farla da padrona in questo primo giorno di weekend sarà, volente o nolente, la solita scontata routine. Sforzatevi (se potete) di avere un atteggiamento costruttivo evitando di chiudere la porta in faccia a persone in apparenza lontane dal vostro modo di vedere.

La rigidità non è mai positiva e una maggiore apertura arricchirà il vostro bagaglio di esperienze e chissà, alla fine potreste anche guadagnarci in popolarità. Nel lavoro le idee produttive non vi mancano, tuttavia in fase esecutiva doveste evitare ostinazioni potenzialmente in grado di provocare tensioni di qualsiasi tipo. In amore invece, idealmente vi piacerebbe che il partner vi dedicasse tutta la sua attenzione, ma poi siete i primi a darsela a gambe quando la situazione si fa concisa e vi sentite marcati stretti. La vita affettiva comunque sia è sempre una miniera di belle sorprese, forse non tutte gradite ma di sicuro non darà mai modo di annoiarsi. Godetevi la vita e non fatevi prendere la mano dalla voglia di strafare.

In seguito, potreste rimpiangere il tempo perduto.

Acquario: ★★★★★. Ottima giornata all'orizzonte. La Luna, presente nel vostro segno fino alle ore 10:30 del mattino, garantirà un buon influsso di energie e tanto benessere. Tutto ciò nella vita sociale si tradurrà in momenti entusiasmanti da vivere davvero a 360°. La vostra positiva inclinazione al buon dialogo vi permetterà di approfondire diverse relazioni, dalla famiglia, agli amici passando per i colleghi di lavoro. A proposito di lavoro, in questo periodo potete senz'altro mostrare la vostra preparazione e relativa competenza acquisiti nel luogo dove operate solitamente. Approfittate anche per liberarvi di eventuali questioni lasciate in sospeso.

In amore sentirete il desiderio di essere al centro dell’attenzione della vostra dolce metà: sarete ricambiati con attenzioni e coccole a profusione. Nel corso del primo pomeriggio piccoli malesseri da contrastare: consigliati dei momenti di relax uniti a un blando esercizio fisico, utili a sciogliere le tensioni accumulate.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno, di sabato 16 luglio, preannuncia l'ingresso della Luna nel segno. Dopo la pesantezza dei giorni scorsi, il dinamismo e la vitalità promossi dalla Luna, nel contempo in trigono a Venere, vi faranno sorridere di vero cuore. Dichiarazioni a sorpresa in arrivo in giornata, forse da parte di un famigliare, di una persona amica o magari per solo sentito dire.

Giornata altresì da spendere con gli amici o in attività sportive, in modo particolare in giochi di squadra. Nel lavoro sono previsti appuntamenti, colloqui o messa in opera di progetti atti a ridare vigore al proprio settore di interesse. Consiglio da non trascurare: per risolvere con un colpo di mano un annoso problema analizzate alla radice la causa scatenante e, una volta individuata con sicurezza dateci un taglio netto, costi quel che costi! In amore intanto, un chiaro segnale di via libera sta per arrivare dal cielo. Puntando tutto sulla simpatia, azzardate proposte: verranno accolte con entusiasmo. Una bella iniezione di fiducia in voi stessi e nelle vostre possibilità avranno come effetto immediato un netto recupero della forma, sia fisica che mentale.