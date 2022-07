L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 luglio 2022. In analisi i sei segni relativi alla seconda sestina messi a confronto con l'inizio settimana. Nettuno in congiunzione alla Luna è in perfetto aspetto positivo per alcuni segni, con Sole e mercurio pronti a dare man forte. Ottimo questo giorno che vede dinamici e psicologicamente ben organizzati molti di voi: sarete abili nel far girare il vento secondo le vostre necessità. E potreste anche toccare con mano una soluzione sperata da tempo: nessun problema è un ostacolo insormontabile se si agisce intelligentemente e dinamicamente, soprattutto quando le aspettative sono in linea con le reali possibilità.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 18 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Come sempre, la Luna da poco passata in Ariete promette piacevoli novità su vari fronti: affetti, lavoro e amicizie. Acquisti convincenti, spostamenti al riparo da rischi e tanta, tantissima serenità in arrivo. Atmosfera serena anche in famiglia con progetti nuovi di zecca pronti a partire, quali ad esempio la ristrutturazione della casa. Nel lavoro, fantasia e intuito saranno i vostri assi nella manica. Visto che anche che un piccolo imprevisto giocherà a vostro favore, la partita senza dubbio è più che vinta!

In amore, con un cielo così tutto può accadere: dall’incontro fatale che lascia senza parole, alla decisione di metter su famiglia. Auguri! Il ritmo di questi ultimi tempi è un po’ frenetico, ma non rinunciate alla vita sociale e a qualche spostamento fuori programma.

Scorpione: ★★★. Dopo l’euforia dei giorni scorsi (per alcuni, non per tutti), un calo di tono appare una tragedia.

Fronteggiate il pessimismo con una terapia d’urto: voglia di novità, uscite serali con amici e ricerca della serenità. Date pure una mano a chi ne avesse bisogno, ma non permettete che qualcuno approfitti della vostra generosità scambiandola per qualcos'altro, ok? Nel lavoro potete cominciare a guardarvi intorno, se state cercando un’occupazione più soddisfacente, però è ancora prematuro fare delle scelte decisive.

In amore intanto, cercate di compensare con gesti affettuosi le distrazioni o i nervosismi: è una storia troppo importante perché si possa sprecarla per disattenzione. Il consiglio generale è quello di muoversi con una certa prudenza: suonerà noioso alle vostre orecchie, ma se ne terrete conto potrete riconoscerne la validità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 18 luglio senz'altro è pronto a scommettere sulla buona sostanza della Luna, nel frattempo in trigono al Sole. L’umore sarà in ripresa offrendovi insolite esperienze cui non potrete rinunciare: la giornata risulterà abbastanza piacevole e a tratti movimentata in più di un'occasione. Anche se sarete carichi d’impegni e incombenze, non mancherà occasione per regalarsi un sorriso.

Nel lavoro il vostro sforzo sarà davvero encomiabile: siete dotati di eccellenti capacità e non vi manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto. In amore fate uno strappo alle regole. Durante la serata, mettetevi a completa disposizione della persona che amate, fidandovi ciecamente di quest'ultima. Per alimentare l’autostima e rendere al meglio, avrete bisogno di elogi e apprezzamenti. Se nessuno ve li dovesse fare, pensateci da soli!

Oroscopo e stelle del 18 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Questo lunedì le premesse per muoversi e divertirsi come piace a voi ci sono tutte. Cercate di coinvolgere gli amici con il vostro entusiasmo, magari facendo qualcosa che piaccia a tutti.

Luna e Mercurio favoriranno i rapporti sociali. Lasciatevi ispirare dalla compagnia e siate generosi. Nel lavoro anche in questi giorni potete contare sull’appoggio di astri altamente di parte, il che vi fornirà l’input per approfittare delle occasioni favorevoli. In amore sappiate che il partner potrebbe essere davvero affettuoso, disponibile, stuzzicante e appassionato; assecondatelo come potete e lasciatevi “coccolare” come piace a voi. Se nel frattempo guardandovi allo specchio ciò che vedete non dovesse piacere, allora impegnatevi a cambiarlo. Un nuovo look è proprio quello che ci vuole per ridare slancio alla linea.

Acquario: ★★. In questi giorni il Sole in Cancro vi prende un po' di mira con le sue solite stramberie: dovrete essere abili a non raccogliere le sue provocazioni.

I malintesi nascono soprattutto quando c’è poca comunicazione. Affrontate le cose con calma e lucidità, senza cercare il solito pelo nell'uovo. Nel lavoro, magari a un esame importante, cercate di non farvi prendere dal panico. Avete sgobbato duramente, quindi non avete nulla da temere. Per l'amore, un detto: "La lingua batte dove il dente duole", ed è lì proprio nel vostro punto più debole che spesso si annida la gelosia. Dubbi, rivendicazioni, risentimenti possono alterare l'umore e, di riflesso rendervi emotivamente instabili. Rilassatevi. Trascorrete un po’ di tempo in un luogo lontano dalla città, magari assaporando la dolcezza del mare al mattino e ammirarne i colori.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 18 luglio, predice un periodo buono anche se impastato nella solita routine.

Sicuramente potrebbe essere la giornata ideale per mettere un po' di ordine fra i vostri affari (non solo di cuore), oppure per rivedere alcuni conti che non tornano. Cercate se possibile anche di dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. Occupatevi delle piccole cose: non saranno all’altezza delle attese ma almeno vi faranno sentire utili. Nel lavoro intanto non mancheranno offerte e proposte: fareste meglio a lasciar passare ancora qualche giorno prima di prendere iniziative importanti. In amore, le emozioni che fino a poco tempo fa erano così forti, ora stanno assumendo tonalità sfumate. Nulla di grave, fa parte del gioco. Le energie non vi mancano in questo periodo ma sta a voi calibrare gli sforzi per evitare di arrivare a sera troppo stanchi e stressati. Limitatevi!