L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 luglio 2022. Ancora una volta l'Astrologia è disponibile a sindacare sull'andamento più o meno buono relativo a questo secondo giorno della settimana. Allora, decisi a scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci risulterà tra i segni supportati dall'Astrologia del periodo? In primissimo piano a questo giro lo splendido trigono Sole-Nettuno con la Luna in congiunzione a Giove nel segno dell'Ariete.

Bene, a questo punto iniziamo subito a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 19 luglio così da poterlo scoprire in modo approfondito.

Focus sul responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti con i segni della seconda sestina protagonisti assoluti.

Previsioni zodiacali del 19 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Più che mai decisi a rendere solida la vostra posizione e ad approfittare degli eventi favorevoli, questo martedì non vi lascerete scoraggiare dalle difficoltà. Trarrete vantaggi da tutto quello che richiede un’organizzazione meticolosa e intelligente. Nel lavoro la necessità di essere al passo con i tempi v’indurrà a rimboccarvi le maniche, per imparare nuove tecniche o procedure meno obsolete. In amore invece, le emozioni risulteranno ridimensionate. Il controllo razionale del cuore v’impedirà di lasciarvi andare completamente.

Sfruttate la giornata sufficientemente positiva per recuperare le energie fisiche spese durante la parte finale della settimana precedente. Per tenere allenata la mente basteranno un cruciverba o un sudoku.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano un periodo decisamente "no". Inevitabilmente, un cielo così grigio sarà sufficiente a far scendere sotto i tacchi il tono dell’umore e rendervi suscettibili e permalosi.

Non tollererete eventuali scherzi dagli amici, polemizzando per un nonnulla: avrete proprio la luna di traverso. Nel lavoro intanto mettete pure in conto contrattempi o seccature, viste le astrali dissonanze. Qualche complicazione riguardo alcuni rapporti parentali. In amore i piani per la serata salteranno per cause di forza maggiore, ma una persona amica sarà pronta a venirvi incontro offrendovi passatempi consolatori.

Se siete a corto di forze prendetevi una breve pausa per riflettere in calma e autonomia. Qualcuno di voi invece, con una cattiva gestione delle proprie risorse potrebbe accrescere gli effetti nocivi di eventuali carenze energetiche.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 19 luglio annuncia un ottimo martedì su tutti i fronti. Grandi soddisfazioni arriveranno anche dal settore professionale. Vista la positiva coalizione di pianeti pronti a regalare ottimi flussi astrali in direzione del vostro segno, c'è in programma una bella sorpresa. Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti, ponderando le decisioni importanti. Nel lavoro occupatevi degli affari e concentrate l’attenzione su un progetto che per questioni di tempo siete stati costretti a trascurare.

In amore, l’atteggiamento travolgente di una persona conosciuta per caso vi imbarazzerà non poco, ma non vi farà certo desistere dall’accettarne la compagnia. Lasciatevi coinvolgere in nuovi hobby o interessi perché vi saranno utili per mantenervi attivi, sia fisicamente che mentalmente.

Oroscopo e stelle del 19 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata tutta o quasi sottoposta alla scontata routine. In questa giornata dovreste prestare un pochino più di attenzione alle persone che avete intorno. Se accetterete un appuntamento senza pensare, sappiate che potreste dare delle false illusioni a chi proprio potrebbe restarci male. Il vostro carattere vi permette di essere tanto generosi quanto egocentrici ma mai e poi mai egoisti!

Nel senso che fate di tutto quando vi mettete in testa di aiutare qualcuno e lo fate in modo plateale, tale che la persona in questione lo possa sicuramente ricordare e lo sappiano anche tutti gli altri. Forse fareste bene a essere un pochino più discreti... Nel lavoro non vi dovrete giustificare ogni volta che mettere in atto un piano ben congegnato. Non è colpa vostra se avete una mente sempre in fibrillazione.

Acquario: ★★★. La congiunzione Sole-Mercurio interferisce negativamente sul vostro umore a causa della diretta opposizione a Plutone in Capricorno. Mettete in conto qualche piccolo contrasto in ambito di coppia. Tenete a bada soprattutto l’orgoglio, spesso fonte di guai o litigi. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarsi un po’.

Nel lavoro, facendo un passo indietro riuscirete a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischiava di rimanere affossato. In amore intanto, un po’ di malumore non basterà a compromettere un legame così solido come quello tra voi e il vostro partner. Recuperato il buon senso, ritroverete anche la complicità. Sarete molto concentrati sui vostri obiettivi, ma agirete in lieve tensione e forse in lotta con il tempo. Presto riscoprite il piacere della creatività.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 19 luglio, sottolinea l'ottimo trigono in atto tra Sole e Nettuno in Pesci. Visto l'ottimo periodo, sappiate che le stelle sono pronte a esaltare anche l’umore, oltre che l'Amore, anche per le piccole cose.

Approfittatene per riordinare le idee e, se fosse il caso, anche il vostro guardaroba. Ben venga l'idea di apportare qualche modifica all’arredamento. Avrete modo di scambiare quattro chiacchiere con una persona che susciterà il vostro interesse. Nel lavoro, benché siate dotati di buon senso, potreste incorrere in un errore di valutazione accettando frettolosamente di aderire a un’iniziativa. In amore invece, sarete una presenza rassicurante e affettuosa per la persona che vi è accanto. Accogliete senza indugi una sua richiesta. Forse sentirete l’esigenza di cambiare qualche vecchia abitudine. Cominciate a rivedere qualche tratto del vostro carattere e correggetelo.