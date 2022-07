L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 luglio 2022. Ad essere sottoposta ad attenta valutazione astrologica è la giornata di giovedì, che in questo contesto è messa a confronto con i segni della seconda tranche zodiacale.

Andiamo a mettere in chiaro la sentenza astrale iniziando a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 21 luglio. Di seguito il responso delle stelle imperniate sulle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Periodo poco fortunato, in questo caso indicato con le due stelline dei momenti negativi.

Allora, sarà o non sarà una giornata "flop". Ebbene, da quanto analizzato dalla carta astrale del periodo quasi sicuramente è così. In generale quindi si preannuncia per molti un giro di boa settimanale un po' più faticoso del solito. Per ovviare ai vari inconvenienti cercate di tenere a freno eventuali critiche in modo da non lasciar emergere il vostro lato peggiore. Specie al lavoro, oppure in famiglia come anche nel giro delle amicizie, mantenetevi lontano da situazioni imbarazzanti. Non fatevi prendere da quell'insana voglia di valutare/giudicare/consigliare che spesso vi procura una immagine falsata di come veramente siete. Usate tantissimo l'umiltà e la condivisione soprattutto. Nel corso del periodo alcune buone idee potrebbero aiutare a portare a compimento un progetto che avete a cuore.

Scorpione: 'top del giorno'. Giornata ottima sotto ogni punto di vista, pertanto meritatissima la posizione "top" attribuita dalle stelle al vostro segno. Visto l'ottimo periodo, cercate di vivere con maggiore distensione e semplicità i vostri rapporti interpersonali, sempre che vogliate creare un bel feeling con le persone che vi stanno a cuore.

Verifiche e chiarimenti possono far emergere ciò che non va in alcuni rapporti, soprattutto legati a determinate amicizie. E' giusto che siate consapevoli che spesso il vostro temperamento volubile riesce a destabilizzare anche la persona più equilibrata: fatevi due conti e ricavate qualche utile conclusione. Questioni di eredità o legate ad alcuni investimenti di beni immobili si stanno per sbloccare e presto evolveranno con esiti positivi.

Nel lavoro intanto, possibili metamorfosi evolutive, in particolare per chi è nato nella prima o seconda decade del mese.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 21 luglio non lascia dubbi in merito: la giornata che sta per arrivare porterà in dote tanta flemma e apatia a volontà. In generale potreste dover vivere controvoglia l'ennesima giornata con il tono sotto ai tacchi... Pazienza, passerà presto questa giornata valutata in generale tra alti e bassi. In alcuni momenti del periodo potreste persino fare fatica ad accettare alcuni immancabili momenti no. In questo momento è richiesta abbastanza prudenza soprattutto nei rapporti sentimentali: chi vive accanto a voi ogni giorno cerca di sostenervi ma anche di sopportarvi, ben sapendo che ultimamente risultate più esigenti del solito in fatto di sentimenti.

Il vostro carattere particolare, a tratti strepitoso, certamente vi regalerà una forza straordinaria per superare ogni difficoltà. Nel lavoro cercate di accantonare quelle sensazioni di stanchezza o inadeguatezza che andrebbero a bloccare la normalità quotidiana.

Oroscopo e stelle del 21 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giovedì all'insegna dell'amore con i sentimenti in generale a godere di un periodo davvero eccezionale su molti aspetti. La giornata sarà da vivere certamente a pieno ritmo, sfruttando qualsiasi opportunità che potrebbe nascere nel periodo. Un folle istinto in qualche caso vi spingerà ad osare con una persona che da un po' vi fa perdere irrimediabilmente la testa: sarete molto fortunati nel centrare un eventuale obbiettivo sentimentale.

Usate pure il vostro fascino per fare colpo su chi sapete, ma non esagerate nel vantare le vostre gesta: un sentimento vero reclama sempre una sincerità piena. In questo periodo vi arriverà probabilmente una buona notizia, forse completamente inattesa, il che vi lascerà letteralmente senza parole. In molti proverete una sensazione nuova e gradevole, ossia l'eccitazione di incontrare nuove persone con cui andare subito d' accordo. Nel lavoro invece cercate di non immischiarvi in discorsi che tocchino aspetti finanziari...

Acquario: ★★★★. In primissimo piano la parte legata al lavoro. Bene, anzi benissimo eventuali problemi legati alla propria attività che in questa o nella prossima giornata potrebbero vedere la luce della positiva risoluzione.

Prima di rifiutare un colloquio chiarificatore/riparatore, in relazione alla vostra attività, fareste meglio a pensarci bene: "tentar non nuoce” dice il proverbio e se funzionasse a guadagnarci sareste soprattutto voi. Le capacità le avete, la preparazione pure è buona, vi manca però quel qualcosa in più che in caso di necessità farebbe la differenza. In amore in questo periodo spesso vi accontentate di un rapporto quotidiano di routine, in cui la passione non gioca il giusto ruolo. Ebbene, sappiate che presto le stelle non tale atteggiamento rinunciatario non lo permetteranno più: preparatevi a rivivere scenari appassionanti che da un pezzo vivete solo con la mente.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 21 luglio, predice tanta buona calma innestata in un periodo routinario.

Chi dice che la normalità stanca certamente si sbaglia: il ripetersi delle buone cose, dei volti amichevoli di chi ci vuole bene, insomma del solito andazzo al quale siamo abituati è garanzia di felicità. In generale i pianeti vi renderanno abbastanza intuitivi e sufficientemente strateghi. Sarete degli ottimi giocatori di scacchi: non darete a vedere agli avversari quali sono i vostri obiettivi, ma al momento giusto muoverete le vostre pedine e darete scacco matto a chi sapete. Bella atmosfera affettiva, con tanta dolcezza. Anche le situazioni più ingarbugliate si risolveranno, se non nell'immediato molto presto. In alcuni casi comunque potreste sentirvi un po’ stanchi o innervositi dagli eventi, in particolare nel corso della serata: alcune vostre iniziative subiranno ritardi, mentre in ambito famigliare la presenza di qualche tensione sotterranea vi procurerà momenti d’inquietudine.