L'oroscopo del giorno prosegue le previsioni zodiacali del 22 luglio 2022 in quest'altro contesto, analizzando i restanti sei segni dello zodiaco. Allora, curiosi di conoscere i simboli astrali più fortunati per questo venerdì? Ovviamente prescelti nella sestina rappresentata di seguito, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scontata la risposta affermativa, passiamo pure a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 22 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Questo venerdì in parecchi rischiate di scendere dal letto col “piede sbagliato”. Difatti, in questo finale di settimana alcune congiunture astrali non sono particolarmente favorevoli; anzi promettono qualche piccola tempesta, soprattutto in campo sentimentale. Non lasciatevi trascinare dalla voglia di esagerare, specie per quanto riguarda la messa in pratica di nuovi progetti o spese importanti. La giornata si apre davanti a voi con qualche piccolo problema? Niente di grave, anche se vi sentirete un po’ stanchi e innervositi dagli eventi, in particolare nel corso della serata. In taluni casi alcune vostre iniziative subiranno ritardi, mentre in ambito familiare la presenza di qualche tensione sotterranea di troppo vi procurerà momenti d’inquietudine.

Nel lavoro piccole seccature vi renderanno un po’ nervosi. Cercate di non drammatizzare, riguardano tutti e poi fanno parte della normalità quotidiana.

Scorpione: ★★★★★. Positivissima la giornata che sta per arrivare. In pratica potrebbe davvero essere un venerdì preziosissimo, probabilmente all’insegna di colpi di scena e cambiamenti repentini (in meglio) in alcune situazioni.

Grazie ad uno sprint d’eccezione, saprete trarne vantaggio certamente. La Luna in Toro poi, senz'altro è pronta a raddoppiare la vostra carica energetica e la vostra grinta personale. Giornata perfetta anche per la vita sociale e nel lavoro. Non rimandate un chiarimento in un rapporto professionale che non vi soddisfa oppure che risulta un po’ frustrante per la creatività.

Siate comunque sempre disponibili e diplomatici. In amore, lasciatevi andare al fascino dell’avventura: presto un nuovo incontro si rivelerà pieno di sorprese. Intesa in risalita, anche se ancora un po' complicata, col partner. Giornata ideale per iniziare diete o per cambiare stile d’abbigliamento: fate qualche piccola concessione alla voglia di trasgredire.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 22 luglio preannuncia un periodo abbastanza difficile. Calma, la speranza è sempre l'ultima a morire, sappiatelo! Ci vuole davvero poco a trasformare una giornata negativa in positiva: basta stare concentrati e non lasciarsi andare a facilonerie di qualsiasi tipo: date ascolto alla persona che più amate al mondo e non sbaglierete un colpo, ok?

La vita quotidiana, lo sappiamo tutti, spesso lascia poco spazio alle evasioni, per questo potreste apparire un po’ pigri, rispondendo svogliatamente alle sollecitazioni della routine. È sbagliato tenersi tutto dentro: parlate dei vostri problemi, senza paura di mostrare le vostre debolezze. Nel lavoro, se certi rapporti professionali mostrassero dei limiti, non rassegnatevi: valutate la situazione e aprite la porta a nuove possibilità. Molte volte capita anche di dover sacrificare sogni o desideri per cause improcrastinabili: non potete pretendere che chi avete accanto sia contento di essere messo da parte a causa di "altre esigenze".

Oroscopo e stelle del 22 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★.

Periodo routinario, stabile ma in generale abbastanza positivo. Fate leva sulla ragionevolezza, giusto per mettersi al riparo dalla tempesta emotiva scatenata dalla Luna in Toro, nel contempo sotto quadratura da Saturno in Acquario. Probabilmente qualcosa o qualcuno avrà il potere di distorcere i contorni alla realtà provocando ad alcuni di voi piccoli ma fastidiosi balzi d’umore o imprevisti vari. Ostacoli questi che, alla luce del vostro pessimismo, vi appariranno quasi insormontabili. Nel lavoro, anche nei momenti più nebulosi avete sempre un amico/collega su cui poter contare. In questo periodo approfittate della gentilezza e disponibilità di chi sapete in modo da rasserenare un po' di più questo modestissimo giorno.

In amore alcuni sentimenti potrebbero altalenarsi fastidiosamente, come le montagne russe: potreste essere combattuti tra il desiderio di libertà e voglia di stare in famiglia. Se poi vi sentiste poco energici, buona parte delle responsabilità saranno da imputare al vostro stato d’animo ballerino.

Acquario: ★★★★★. Giornata speciale indicata da cinque stelline davvero super positive. La buona fortuna presto potrebbe fare una sosta proprio nei pressi del vostro bel segno regalando a molti ancora una giornata frizzante e piena di sorprese. Ottime opportunità da sfruttare pienamente si prevedono soprattutto in ambito lavorativo. Infatti, per quanto riguarda alcuni progetti di gruppo, nuove idee, inviti e colloqui daranno modo di migliorare la situazione generale.

Il periodo particolarmente propositivo stimola iniziative e rinnovamenti non solo nel lavoro o nello stile di vita ma anche in ambito sentimentale/affettivo. Procedete con convinzione nel caso la vostra condizione professionale vi andasse stretta: provate a fare qualche passo in avanti, senza perdere di vista la realtà. Molte volte siete passati indenni nell’occhio del ciclone, ogni volta il carattere ne è uscito rafforzato: ormai, nessuna crisi vi spaventa più!

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 22 luglio, premette la possibilità che possa maturare un periodo poco convincente. Molto farà in questo caso l'ascendente personale: se tra quelli valutati positivamente, certamente minore sarà il disagio arrecato dalla giornata "sottotono".

Crisi sentimentali, gelosie, bisticci con gli amici uniti a possibili errori di valutazione: questo è quello che potreste trovare sulla vostra strada se non metterete in primo piano tanta concentrazione e attenzione alle cose/situazioni che andrete ad affrontare. Sorvegliate in questo periodo anche le spese, soprattutto evitando prestiti, ratei o pericolosi "pagherò". Molte idee ma confuse su tutti i fronti, in primis nel lavoro. Rispettate le gerarchie e non sconfinate, specie se, essendo alle prime armi, non siete ancora del tutto padroni del mestiere. Può essere che a qualcuno non ispiriate troppa simpatia o che questi non si senta a proprio agio con voi. Consiglio salutistico: in questo periodo, moderate o meglio evitate l’assunzione di bevande ad elevata gradazione alcolica.