L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 30 luglio 2022. In questo contesto proseguiremo con le analisi astrali riguardanti gli ultimi sei segni, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La giornata di sabato annuncia ottime performance amorose ai nativi dell'Acquario, segno valutato con cinque stelle in classifica quotidiana. Benissimo il periodo anche per Bilancia, pronti a vivere il prossimo weekend con totale fiducia nella vita e tantissimo ottimismo. In lieve affanno invece coloro del Capricorno, pronosticati in giornata sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 30 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Sabato decisamente favorevole al vostro segno. In moltissimi casi si assisterà ad un concreto ritorno della fiducia nel futuro supportato da tantissimo rinnovato ottimismo. Giornata dunque indicata interessante oltre che molto intensa. La Luna, in transito quest'oggi dal Leone alla Vergine, si profila ottima amica pronta a sostenere eventuali vostre ragioni in ambito affettivo. Faticherete un po', questo si, ma alla fine riuscirete anche nella sfera professionale a dare quell’impronta personale che tanto desiderate.

Se lascerete giusto spazio ad un collega, vi ricrederete su un giudizio superficiale, apprezzandolo per quello che è veramente. Giove intanto vi occhieggia da lontano rendendovi un pochino gelosi. Smettetela di fare il terzo grado alla dolce metà, se non volete che si arrabbi sul serio! Avvertite un po’ di affaticamento a fine giornata, ma sarà del tutto normale: chi ama, brucia.

Cercate perciò di riposare di più e meglio. Alla sera poi, scegliete pasti leggeri e niente alcool.

Scorpione: ★★★★★. Partirà e poi proseguirà decisamente in modo ottimale il primo giorno di weekend. Sorridete dunque e gioite del periodo: la Luna senz'altro vi ama e vi vuole allegri e frizzanti come non mai. Propiziati per tanti di voi i viaggi e gli spostamenti in generale: vi si potrebbe offrire l’opportunità di scoprire culture e ambienti molto diversi da quelli che vi appartengono.

Approfittate di questo buon momento per investire in modo azzeccato il vostro gruzzolo. Nel lavoro avete già quasi tutti gli assi in mano per giocare una partita decisamente a vostro favore, quindi intervenite con prontezza e savoir-faire in caso aveste il sentore che qualcosa stia per cambiare nel vostro ambito. In amore le stelle del vostro cielo creeranno tra loro una danza armoniosa capace di mantenere il rapporto di coppia brioso ed appassionato. Consiglio: fare un corso di meditazione, vi sarà d’aiuto per incrementare o ristabilire l’armonia tra voi e chi avete accanto.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 30 luglio mette in conto la possibilità che possa maturare un sabato del tutto simile ad altri già vissuti nella scontata normalità.

Giornata quindi da dedicare senz'altro al meritato riposo. Potete anche decidere se trascorrere o meno la giornata di weekend occupandovi della casa o delle incombenze che avete lasciato perdere durante la settimana. Occupatevi del giardino o del balcone: la stagione estiva, si sa, è bellissima ma molto dura per fiori e piante esposti alla calura del periodo. Nel lavoro invece, con Sole e Luna parzialmente alleati supererete brillantemente tutto ciò che potrebbe anche lontanamente turbarvi. Fidatevi di chi avete accanto, specialmente in caso di problematiche legate ai sentimenti, alle amicizie o al settore familiare. In questa giornata in tanti vi dedicherete al rapporto di coppia coltivandolo con fantasia e rinnovata dedizione.

La persona amata contraccambierà con vero piacere. Nonostante qualche pianeta sia "dispettoso", la forma psicofisica è prevista buona e il morale alto: che volete di più?

Oroscopo e stelle del 30 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Si prevede in massima parte un periodo all'insegna del sottotono. Giornata in cui vi ritroverete ad affrontare una situazione un po’ delicata con alcune delle persone che amate o stimate. Siate dolci, pazienti e comprensivi evitando soprattutto di rivangare cose spiacevoli del passato, se non volete ritrovarvi poi a battibeccare per un nonnulla. Ultimamente la vita di coppia appare un po’ appannata. Se sapete quello che non va, datevi da fare per cambiare e riaccendere la passione.

Consiglio: godetevi quello che il cielo vi manda, senza pretendere l'impossibile. Per i single è il momento di osare: fate qualcosa se avete "fame d'amore"! Ricordate altresì che la mente influisce sullo stato fisico, quindi più sarete di buonumore più vi sentirete sostenuti da un’energia di benessere. Nel lavoro valutate bene le persone prima di concedere loro la vostra fiducia. Solo a quel punto potrete pensare ad eventuali collaborazioni.

Acquario: ★★★★★. Pronti a volare in amore? Bene, anche perché questo sabato si prevedono scintille e tantissima passione in ambito di coppia. Con la Luna in procinto di entrare in Vergine ve la intenderete benissimo con tutti, soprattutto in famiglia. Potrete, volendo, anche realizzare un progetto che avete a cuore da tempo senza paura che possa fallire.

Sfoderando in qualche caso la vostra migliore dialettica, unita alla più arguta diplomazia, sicuramente riuscirete ad appianare eventuali dissidi che dovessero nascere con amici, parenti, famigliari. Nel lavoro in questi giorni sono abbastanza favoriti viaggi e contatti: alcuni di questi vi porteranno dritti verso ottimi risultati. Il suggerimento di un collaboratore sarà prezioso per risolvere una questione importante. In amore la vostra relazione, grazie alla passione e alla complicità, rappresenta il rifugio, l’approdo che vi fa sentire al sicuro e protetti: coltivate in vostro orticello con dedizione e continuità!

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 30 luglio, predice un periodo poco performante legato ad un sottotono generalizzato.

Non fatevi distrarre da chi poi, in verità, cercasse solo un pretesto per farvi perdere tempo, o peggio ancora prendervi per il naso e manipolarvi a proprio piacimento. Attenzione anche a non insistere con iniziative troppo campate in aria, potrebbero scatenare (a ragione) il malumore di chi vi ama e che desidera solo la vostra felicità. Prima di rimproverare la persona che amate, guardate bene in voi stessi. Non sarà che siete voi a pretendere troppo, invece che il contrario? Rifletteteci su. Nel lavoro, nel frattempo, dovreste cercare di comprendere, sfruttando ben bene l’esperienza, se è questo il momento buono per osare o se è il caso di attendere tempi migliori. Qualche fastidio stagionale alla schiena dovuto in massima parte al periodo: troppi sbalzi di temperatura favoriscono strappi e dolori sparsi.