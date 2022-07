Secondo l'oroscopo del giorno 5 luglio i nati sotto il segno dei Pesci devono osare un po' di più in amore. I Gemelli non si sentono esattamente al top delle forze, mentre gli Scorpione sono in ripresa dopo un periodo un po' negativo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: oggi vi sentite un po' giù di corda. Meglio non sforzarsi troppo altrimenti c'è il rischio di commettere qualche errore. Buon momento per mettere da parte l'orgoglio.

11° Leone: giornata un po' fiacca sul fronte del lavoro. Se non siete al top della forma fisica forse è il caso di non compiere delle decisioni troppo affrettate.

10° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 5 luglio vi invitano ad avere pazienza. Questo è un buon momento per emergere dal punto di vista lavorativo, ma non commettere errori grossolani.

9° Scorpione: dopo aver trascorso alcuni giorni un po' burrascosi, finalmente potrete rialzarvi e rimboccarvi le maniche. Giornata interessante sul fronte delle relazioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° Toro: abbiate un po' di pazienza sul fronte del relazioni interpersonali. Sul lavoro siete un po' tesi, tuttavia, le cose si risolveranno con un po' di dialogo.

7° Capricorno: ricordatevi sempre di contare fino a 10 prima di dire o fare cose di cui potreste pentirvi. Evitate di passare dal parte de torto anche quando avete ragione voi.

6° Cancro: questo è il momento di cogliere al volo le occasioni che vi capiteranno sul vostro cammino. Le stelle vi invitano a essere pazienti e a noi prendere delle decisioni troppo affrettate. L'oroscopo del giorno 5 luglio vi esorta a osare.

5° Vergine: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se ci sono delle opportunità nuove, accoglietele di buon grado.

Nella vita spesso bisogna cambiare un po' per migliorare

Oroscopo 5 luglio segni fortunati

4° Bilancia: siate un po' più flessibili nel relazionarvi con le altre persone. Ci sono delle occasioni che non andrebbero lasciate scappare.

3° Acquario: in amore siete molto fortunati. Se siete single ci sono delle ottime opportunità per fare delle nuove conoscenze.

Per quanto riguarda la sfera professionale, invece allargate i vostri orizzonti.

2° Sagittario: inseguite le vostre passioni. L'oroscopo del 5 luglio vi invita a essere più propositivi e creativi. Nel lavoro queste sono doti che sicuramente vi aiuteranno ad emergere.

1° Pesci: interessanti risvolti per quanto riguarda la sfera professionale. Se avete da poco cominciato un nuovo lavoro, questo è il momento opportuno per dimostrare sin dal primo momento quanto valete. Anche in amore siete favoriti, ma dovete osare di più.