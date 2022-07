L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 5 luglio 2022. In analisi la seconda giornata della settimana, messa "sottosopra" dall'Astrologia quotidiana in relazione ai settori della vita coincidenti con l'amore e le attività lavorative. In questo contesto a essere presi di mira saranno in esclusiva gli ultimi sei segni dello zodiaco: curiosi di scoprire quali saranno i simboli astrali più fortunati del momento? Iniziamo dunque a togliere il velo all'oroscopo del giorno 5 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Occhi puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni, stelle e consigli dall'oroscopo del 5 luglio

Bilancia: ★★★★★. Martedì rigoglioso in fatto di sentimenti: il periodo in molti casi potrà tranquillamente ritenersi tra i migliori del mese. Pronti a gongolare in amore? Giornata promettente e forza di volontà al massimo: finalmente farete vedere a chi sapete di che pasta siete fatti! Sfodererete la vostra abilità e una dialettica sopraffina. Anche lo humour sottile e la profondità di giudizio saranno il vostro forte. Possibili anche scambi costruttivi con personaggi estranei al vostro solito ambiente. Nel lavoro, un collega/alleato vi suggerirà di dare la vostra disponibilità per frequentare eventualmente durante l’anno corsi di aggiornamento.

Non aspettatevi comunque comprensione da persone con cui siete in aperto contrasto, per giuste che siano le vostre pretese. Invece di dare l'affondo forse otterreste di più con modi gentili, riservandovi di rifarvi al più presto.

Scorpione: ★★★★★. Ottimo martedì in assoluto con punte di vera e propria buona fortuna sia in ambito professionale che in quello lavorativo.

Il vostro cielo questo martedì promette di fare scintille, nel senso buono del termine. Anche se in molti siete additati come ribelli, insofferenti e soggetti a facili polemiche, in questa giornata saprete contenere quei soliti scatti nervosi ai quali normalmente non riuscite a mettere il bavaglio. Il troppo nervosismo potrebbe causare incomprensioni e battibecchi con qualcuno dei vostri amici, forse per sciocchezze o inezie, ma che per voi non saranno assolutamente da lasciar passare (che caratterino che vi ritrovate, cari scorpioncini!).

Le discussioni sterili, lo sapete, non fanno altro che amplificare un’atmosfera già pesante di per sé. Puntate sul dialogo sincero e costruttivo. Nel lavoro invece, cercate di non essere troppo esigenti. Esaminate la situazione accuratamente, senza farvi saltare la mosca al naso.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 5 luglio indica in calo il periodo in analisi. A dare pensiero forse saranno della problematiche in atto, in qualche caso (in apparenza) senza via di uscita. Malumore, forse a causa della Luna ostile (opposizione a Nettuno). Non prendete ogni cosa come pretesto per sfogare istinti aggressivi: prima di parlare contate fino a dieci! Non cedete poi alle tensioni che v’infastidiscono e siate meno pretenziosi con le persone care che vi circondano.

Nel lavoro, indubbiamente, sono stati compiuti passi in avanti in fatto di sicurezza personale e di apertura, con esiti professionali positivi. Dovete solo crederci di più e puntare sul prossimo periodo: buone nuove in arrivo. In amore invece, momento eccezionale per quelle coppie collaudate che, superata la fase delle romanticherie, sono vicine all’agognato traguardo matrimoniale. Per allontanare nervosismo e stress, il mare di questo periodo è un vero toccasana.

Martedì 5 luglio, amore e lavoro secondo l'oroscopo

Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, l'umore stabile, soliti alti e bassi che lasciano il tempo che trovano. Giocare carte importanti in questo momento non è consigliabile, anche se non è detto che non possano avere risvolti positivi, sia chiaro: comunque, perché rischiare?

Intorno a voi comunque, tutto o quasi sembra muoversi favorevolmente. Il trigono della Luna in Vergine diretto al vostro Plutone nel segno, senz'altro canalizzerà le energie in modo positivo. Godetevi questa giornata buona, non avara di stimoli nuovi, ben sapendo che tra pochi giorni potrebbero arrivare entusiasmanti prospettive. Nel lavoro, se siete dipendenti, fate tesoro di un’esperienza del passato per non ripetere errori già commessi: otterrete risultati interessanti nel breve periodo. In amore invece puntate un po' più in alto (non troppo però), l'importante sarà non fermarsi davanti a eventuali ostacoli. Occhio alla linea se siete tipi tendenti all'adiposità.

Acquario: ★★★★. La scontata normalità detterà legge questo martedì.

D'altronde in molti siete abituati alla solita vita regolare e la routine certamente vi fa un baffo; anzi, a qualcuno "la solita minestra" non dispiace! Replay forse della giornata precedente con la Luna ancora parzialmente al vostro fianco. Brillanti e ottimisti in alcune fasi della giornata, affronterete con un sorriso anche le questioni più spinose. Piccoli disguidi tipo una gomma bucata, il motorino o l’auto che non parte saranno presi con una certa ironia: con calma e concentrazione tutto si risolve. Nel lavoro, una lavata di capo da parte di un superiore non sarà la fine del mondo, soprattutto sapendo di esservela meritata... In amore intanto, chi da tempo è in viaggio alla ricerca di un anima affine con cui condividere la vita, può sorridere: finalmente è arrivato al capolinea!

Divertitevi se già in vacanza, ma non arrivate a sera stremati: cercate di non strafare!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 5 luglio, predice tanta buona calma racchiusa in un periodo tranquillo. La quotidianità a questo giro si ripete: nulla di nuovo, niente novità e sorprese zero! Non dite che vi dispiace... Tutte le esperienze che farete in questa giornata potrebbero riunirsi in una sola, poiché il tutto vi sarà necessario per imparare una lezione importante per la vostra vita. Infatti non potete di certo lamentarvi a proposito delle opportunità che vi sono state concesse, soprattutto in ambito sentimentale. Se non le avete apprezzate sicuramente avete fatto male. Nel lavoro forse sarete un po' ombrosi, non risparmiando critiche alle persone vicine: non sarete predisposti ad accettare appunti di nessun genere.

In amore, nonostante le intemperanze di cui date prova, chi vi ama non indietreggia di fronte alla vostra irritabilità: sa che basta una carezza per ammansirvi. A fine giornata la fortuna vi guarderà con benevolenza: non si consigliano manovre rischiose.