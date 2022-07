L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 luglio 2022. In analisi la giornata di metà settimana relativa a mercoledì. Ansiosi di sapere come sarà questo giro di boa settimanale per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? A tenere alta la curiosità certamente l'arrivo della Luna in Bilancia, ottimo lasciapassare per coloro che avessero delle problematiche pendenti in ambito affettivo/sentimentale. Bene, senza dilungarci oltre andiamo pure a scoprire insieme cosa promette l'Astrologia quotidiana, iniziando immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 luglio.

A voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni astrologiche di mercoledì 6 luglio

Bilancia: "top del giorno". Giornata molto interessante per voi nativi, soprattutto in ambito sentimentale. A dare una grossa spinta alle questioni legate agli affetti senz'altro la presenza nel segno di una generosissima Luna d'amore. Tutto fila via liscio - almeno sulla carta - con tanto di piacevoli sorprese in amore e nella professione. Attenzione alle questioni burocratiche: soluzioni a problemi di vecchia data in vista. L’impulso diretto verso obiettivi concreti diventa costruttivo e vi assicura gli appoggi giusti soprattutto nel lavoro. Grintosi e sicuri di voi, susciterete l’ammirazione degli altri e probabilmente anche qualche invidia, ma non badateci e tirate avanti come sempre.

Nel solito giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza...

Scorpione: ★★★★. Periodo positivo se preso con i sorriso e tanta serenità di mente. Infatti, in arrivo una giornata normalissima, comunque da considerare alla stregua del solito "bicchiere mezzo pieno".

Periodo meno pimpante ma indubbiamente costruttivo. Una serie di problemi pratici, in ambito lavorativo, richiederanno la vostra attenzione. Sarà una bella faticata ma riuscirete a dimostrare il vostro valore, guadagnandovi il rispetto dei superiori. Il fatto che qualcosa possa andare storto non indica una sconfitta, tutt’al più può essere segno di disorganizzazione: si può rimediare.

In amore, allontanate i ricordi dolorosi, i rimpianti e guardatevi intorno: il cielo è pieno di promesse e basta allungare la mano per coglierle. Se la forma fisica nel frattempo risultasse un po’ sottotono, tanto movimento e lunghe passeggiate in mezzo alla natura aiuteranno a sentirsi meglio.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 6 luglio predice un periodo abbastanza buono, anche se condizionato da qualche momento impegnativo a cui dover dare massima attenzione. La voglia di fare e l'energia a disposizione potrebbero risultare a tratti un po’ appannati: i caldi estivi cominciano a farsi sentire per davvero e questo vi porta ad avere cali di forze non indifferenti. Non è un motivo per non reagire, sia chiaro: la flemma e l'apatia si combattono con la forza di volontà, per cui datevi da fare.

Avete ben altre ambizioni in questo periodo e il lavoro di routine risulta spesso monotono, ma il dovere chiama. Accettate di buon grado un rimprovero, se meritato, in caso contrario fatevi valere: evitate comunque di alzare la voce, perché chi sbraita al 99% sta sempre in torto... In amore invece, sarete pronti a giocare i vostri assi, ad azzardare un avance, a dichiararvi senza timidezza alcuna: pronti a lanciare quell’iniziativa speciale che sapete? Se un’ansia immotivata dovesse assalirvi, combattetela con una respirazione lenta ma profonda.

Oroscopo 6 luglio, l'amore e il lavoro

Capricorno: ★★★★★. Giornata valutata dagli astri con le cinque stelline della buona sorte. Ogni cosa risulterà alla portata ed eventuali problemi potranno essere senz'altro risolti al meglio.

I sensi e il cuore, messi in subbuglio da un’incendiaria Luna in Bilancia, rendono la giornata perfetta per i rapporti sentimentali, magari con un’ex fiamma mai dimenticata. Successi nel lavoro, voglia di divertirsi, feste locali e strusci per vie alla moda, dove a tenere banco sarà tanta simpatia e voglia di evasione. Nel lavoro invece, per precauzione prendete le distanze da situazioni che potrebbero rivelarsi snervanti e che per di più non hanno niente da dare in cambio. In amore, un momento d’oro per un rapporto importante. Con grande piacere, vi riscoprite premurosi, affettuosi e, nell’intimità, intensamente passionali. Accogliete le proposte di viaggio e le novità che vi offrano la possibilità di entrare in contatto con ambienti nuovi e mentalmente stimolanti.

Acquario: ★★★. Mercoledì all'insegna delle tre stelline dei periodi "sottotono". State calmi e fate solo le cose strettamente necessarie o quelle alle quali vi risulta impossibile rinunciare. Fare poco e quel poco fatelo con massima concentrazione. La Luna sotto opposizione da Giove risulta per il vostro segno in orbita fastidiosa, questo vi darà del filo da torcere rendendovi instabili e irrequieti. Per non smarrire la bussola, appellatevi all’innato buonsenso. Occhio a non smarrire oggetti o documenti ai quali tenete in modo particolare. In vista prossimamente una serata danzante: organizzatevi per tempo. Nel lavoro l’energia e la grinta non mancano, ciò che difetta è la lucidità. Vi affannate, correte a destra e a manca, ma alla resa dei conti è tutto fumo e niente arrosto.

Se siete single, per dare continuità a una storia iniziata da poco, assicuratele attenzione e stabilità. Riceverete in premio una profondissima sensualità.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 6 luglio, vede l'arrivo di un periodo molto fortunato. Il giro di boa settimanale senz'altro regalerà ottime soddisfazioni a molti del segno. La giornata si prospetta brillante, grazie all’ingresso della Luna nel segno amico del Cancro, simbolo di Acqua come il vostro: meglio di così, tutto è alla vostra portata! Notizie, occasioni e incontri: la vostra fortuna, se avrete il coraggio di uscire dal vostro cantuccio dandovi da fare. Nel lavoro intanto, concentratevi sull’attuazione di programmi e sugli aspetti progettuali di iniziative importanti, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso.

In amore invece, fareste un grosso sbaglio a inseguire emozioni già vissute, quando ne avete di più autentiche dalle prospettive rosee a portata di mano. Favorita l’attività fisica, i trattamenti estetici e ogni pratica volta a migliorare il vostro benessere. Non siate pigri.