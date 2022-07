L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 luglio 2022. In questo contesto andremo ad analizzare i segni della seconda sestina, da Bilancia a Pesci. In evidenza la quarta giornata della settimana, vista con gli occhi critici dell'Astrologia quotidiana: curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di giovedì?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 7 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Gli astri di questo giovedì sono favorevoli e promettono soddisfazioni davvero ottime. Ottima giornata altresì per iniziative volte ad incrementare le entrate o a dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. È il momento di fare quattro conti: le prospettive promettono bene, ma fate i vostri calcoli se avete intenzione di fare qualcosa di importante. Nel lavoro, riflessi pronti e capacità di focalizzare l’obiettivo, per non sbagliare bersaglio: tali saranno, questo giovedì, le vostre armi infallibili. In amore, nuovi incontri promettono di entusiasmarvi e perfino accasarvi. Progetti di vita a due, realizzati in un baleno, cambiano in positivo la vita.

Favorita l’attività fisica, i trattamenti estetici e ogni pratica volta a migliorare il vostro benessere.

Scorpione: ★★★★. Senza essere esaltante, la giornata di giovedì comunque scivola via tranquillamente. Nel tran-tran quotidiano, scoprite piccoli motivi di gioia o di piacere. Mettendo da parte l’idealismo, a favore della concretezza, afferrate le occasioni d’oro in arrivo sul fronte economico.

Nel lavoro i cambiamenti si ripercuotono sulla situazione finanziaria, promettente per il futuro, ma per il momento instabile. Agite con cautela. In amore avete investito energia e tempo, correndo dietro a persone che non lo meritavano? Siete ancora in tempo per rimediare. Invertite la rotta. Sul piano dell’attività mentale, siete fortissimi.

Solo che, coltivando mille interessi, rischiate di non dare a nessuno la giusta profondità.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 7 luglio pone in evidenza la presenza di Venere nel segno dei Gemelli, pronta a facilitare tutto: potete raggiungere gli obiettivi e un traguardo si avvicina. È il momento di raccogliere ciò che avete seminato. Cercate la compagnia di persone stimolanti e che abbiano il vostro stesso estro, ma la ricerca non sarà facile. Nel lavoro però riuscirete a dare il meglio. Tutto è alla vostra portata: un esame da superare, un progetto da consegnare, un compito da terminare. In amore, cercate di essere al di sopra dei sentimenti, ma la vostra diffidenza potrebbe essere scambiata per superiorità.

Fate attenzione a come vi muoverete. Le stelle indicano che potete riposarvi e godervi al meglio questo periodo di piena estate, ma non esagerate con i superalcolici e i soliti peccatucci di gola.

Oroscopo e stelle del 7 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Il ritmo di questo periodo evidenzia un’esigenza di tranquillità e di concentrazione che si esprime anche a livello fisico. Date spazio al relax, a letture oppure a riflessioni significative. Le preoccupazioni riguardo ai rapporti interpersonali sono solo frutto della vostra immaginazione. Nel lavoro, un calo di concentrazione è naturale, con le temperature che aumentano e la voglia diminuisce. Cercate di organizzare l’attività senza fretta e puntate sulla qualità.

In amore è la Luna in Bilancia a tenere in mano le emozioni ed è a lei che dovete chiedere perché, contro tutte le apparenze, non riuscite a sbloccare questa impasse. Curate un po' di più l’armonia dell’ambiente in cui vivete, scegliendo tinte rilassanti. Incensi e candele colorate, per allontanare le negatività.

Acquario: ★★. Dovreste saper sfruttare le occasioni che vi vengono offerte. A poco serve avere uno strumento efficiente, se poi non lo si sa far funzionare. Non è importante quante cose possedete già, ma le motivazioni per conquistarne delle altre. Nel lavoro non abbiatecela con chi ha cercato di mettervi i bastoni fra le ruote. Del resto, sapete bene che un errore può capitare: siate collaborativi.

In amore invece non vi sarà difficile intuire che il partner ha qualcosa in mente. Non fateglielo capire e organizzate qualcosa di speciale per stupirlo. Rinnovate il look con dei colpi di sole: guardandovi allo specchio, vi piacerete di più e conseguentemente piacerete di più anche agli altri.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 7 luglio, prevede un periodo privo di grandi novità, ma sarete sereni e avrete l’energia necessaria per ultimare un lavoro da terminare a breve. In famiglia, prendete in considerazione anche le esigenze dei più piccoli e cercate di mediarle con le vostre. Nel lavoro, Sapete bene che l’ironia nella comunicazione è una dote preziosa: sminuisce i problemi e dispone l’interlocutore alla fiducia.

In amore intanto, vi muoverete con la solita disinvoltura tra feste paesane, eventi estivi e numerose altre occasioni sociali. E il vostro fascino continua a guadagnare punti. Benessere fisico e allegria nel cuore. Per mantenervi in forma, se non siete allenati per il jogging, optate per energiche passeggiate al mare o nel verde.